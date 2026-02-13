Мобилизация через "Резерв+": многодетные родители смогут оформить отсрочку без привязки к семейному положению

Министерство обороны Украины вводит новую функцию в приложении "Резерв+", которая позволит многодетным родителям оформлять отсрочку от мобилизации онлайн без ограничения по семейному положению. Сейчас проходит бета-тестирование этой услуги.

Что изменится для многодетных родителей?

Ранее отсрочка онлайн была доступна только тем, кто имел троих или более детей в одном браке. Теперь при проверке будут учитывать всех детей в возрасте до 18 лет, независимо от того, рождены ли они в одном браке.

Система будет автоматически проверять наличие долгов по уплате алиментов в Едином реестре должников. Отсрочка не будет предоставлена, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.

Кто может присоединиться к тестированию?

К бета-тестированию приглашаются родители, которые еще не имеют действующей отсрочки. Основные условия:

воспитание трех или более детей в возрасте до 18 лет;

отсутствие долгов по алиментам;

актуальные данные отца в государственных реестрах (ФИО, дата рождения, налоговый номер);

дети должны быть рождены в Украине.

После завершения тестового периода услуга станет доступной для всех пользователей приложения.

Как работает услуга?

Отсрочка оформляется без бумажных справок и заявлений - система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры. После подачи запроса информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в течение нескольких часов.

В Минобороны подчеркнули, что это позволяет уменьшить влияние человеческого фактора и разгрузить территориальные центры комплектования.

