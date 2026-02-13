Мобилизация через "Резерв+": многодетные родители смогут оформить отсрочку без привязки к семейному положению
Министерство обороны Украины вводит новую функцию в приложении "Резерв+", которая позволит многодетным родителям оформлять отсрочку от мобилизации онлайн без ограничения по семейному положению. Сейчас проходит бета-тестирование этой услуги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что изменится для многодетных родителей?
Ранее отсрочка онлайн была доступна только тем, кто имел троих или более детей в одном браке. Теперь при проверке будут учитывать всех детей в возрасте до 18 лет, независимо от того, рождены ли они в одном браке.
Система будет автоматически проверять наличие долгов по уплате алиментов в Едином реестре должников. Отсрочка не будет предоставлена, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.
Кто может присоединиться к тестированию?
К бета-тестированию приглашаются родители, которые еще не имеют действующей отсрочки. Основные условия:
-
воспитание трех или более детей в возрасте до 18 лет;
-
отсутствие долгов по алиментам;
-
актуальные данные отца в государственных реестрах (ФИО, дата рождения, налоговый номер);
-
дети должны быть рождены в Украине.
После завершения тестового периода услуга станет доступной для всех пользователей приложения.
Как работает услуга?
Отсрочка оформляется без бумажных справок и заявлений - система самостоятельно проверяет основания через государственные реестры. После подачи запроса информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в течение нескольких часов.
В Минобороны подчеркнули, что это позволяет уменьшить влияние человеческого фактора и разгрузить территориальные центры комплектования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль