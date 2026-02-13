Мобілізація через "Резерв+": багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку без прив’язки до сімейного стану
Міністерство оборони України запроваджує нову функцію у застосунку "Резерв+", яка дозволить багатодітним батькам оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн без обмеження на сімейний стан. Наразі відбувається бета-тестування цієї послуги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.
Що зміниться для багатодітних батьків?
Раніше відстрочка онлайн була доступна лише тим, хто мав трьох або більше дітей в одному шлюбі. Тепер під час перевірки враховуватимуть усіх дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в одному шлюбі.
Система автоматично перевірятиме наявність боргів зі сплати аліментів у Єдиному реєстрі боржників. Відстрочку не нададуть, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці.
Хто може долучитися до тестування?
До бета-тесту запрошують батьків, які ще не мають чинної відстрочки. Основні умови:
-
виховання трьох або більше дітей віком до 18 років;
-
відсутність боргів з аліментів;
-
актуальні дані батька в державних реєстрах (ПІБ, дата народження, податковий номер);
-
діти мають бути народжені в Україні.
Після завершення тестового періоду послуга стане доступною для всіх користувачів застосунку.
Як працює послуга?
Відстрочка оформлюється без паперових довідок та заяв - система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри. Після подання запиту інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі протягом кількох годин.
У Міноборони наголосили, що це дозволяє зменшити вплив людського фактора та розвантажити територіальні центри комплектування.
