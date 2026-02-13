Мобілізація через "Резерв+": багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку без прив’язки до сімейного стану

Міністерство оборони України запроваджує нову функцію у застосунку "Резерв+", яка дозволить багатодітним батькам оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн без обмеження на сімейний стан. Наразі відбувається бета-тестування цієї послуги.

Що зміниться для багатодітних батьків?

Раніше відстрочка онлайн була доступна лише тим, хто мав трьох або більше дітей в одному шлюбі. Тепер під час перевірки враховуватимуть усіх дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в одному шлюбі.

Система автоматично перевірятиме наявність боргів зі сплати аліментів у Єдиному реєстрі боржників. Відстрочку не нададуть, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці.

Хто може долучитися до тестування?

До бета-тесту запрошують батьків, які ще не мають чинної відстрочки. Основні умови:

  • виховання трьох або більше дітей віком до 18 років;

  • відсутність боргів з аліментів;

  • актуальні дані батька в державних реєстрах (ПІБ, дата народження, податковий номер);

  • діти мають бути народжені в Україні.

Після завершення тестового періоду послуга стане доступною для всіх користувачів застосунку.

Як працює послуга?

Відстрочка оформлюється без паперових довідок та заяв - система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри. Після подання запиту інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі протягом кількох годин.

У Міноборони наголосили, що це дозволяє зменшити вплив людського фактора та розвантажити територіальні центри комплектування.

їбуться, як кролі, а їм ще відстрочку в подарунок
показати весь коментар
13.02.2026 18:18 Відповісти
Не завадило б ще звання Почесного Осіменителя України давати і хоча б по п'ять десятків курячих яєць на добу.
показати весь коментар
13.02.2026 18:59 Відповісти
Б'''''''дь ще одну лазєйку готують! А чого батько двох діток по 1- 3 рочки повинен захищати дітей того ,в кого їх як у кроля- 4-5-6......???? Та він урод повиннн самий перший бути на нолі і воювати більше , ніж той у кого двоє! Чого хтось повинен помирати за того урода, який наклепав бездумно по п'яні 5, 6 дітей? Або назбирає зараз справки з трьох бувших жінок і буде сидіти дома , заплативши їм викуп... І це мотивація для захисту України? Та пішли вони.....
показати весь коментар
13.02.2026 19:23 Відповісти
 
 