Мобілізація через "Резерв+": багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку без прив’язки до сімейного стану

Міністерство оборони України запроваджує нову функцію у застосунку "Резерв+", яка дозволить багатодітним батькам оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн без обмеження на сімейний стан. Наразі відбувається бета-тестування цієї послуги.

Що зміниться для багатодітних батьків?

Раніше відстрочка онлайн була доступна лише тим, хто мав трьох або більше дітей в одному шлюбі. Тепер під час перевірки враховуватимуть усіх дітей віком до 18 років, незалежно від того, чи народжені вони в одному шлюбі.

Система автоматично перевірятиме наявність боргів зі сплати аліментів у Єдиному реєстрі боржників. Відстрочку не нададуть, якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці.

Хто може долучитися до тестування?

До бета-тесту запрошують батьків, які ще не мають чинної відстрочки. Основні умови:

виховання трьох або більше дітей віком до 18 років;

відсутність боргів з аліментів;

актуальні дані батька в державних реєстрах (ПІБ, дата народження, податковий номер);

діти мають бути народжені в Україні.

Після завершення тестового періоду послуга стане доступною для всіх користувачів застосунку.

Як працює послуга?

Відстрочка оформлюється без паперових довідок та заяв - система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри. Після подання запиту інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі протягом кількох годин.

У Міноборони наголосили, що це дозволяє зменшити вплив людського фактора та розвантажити територіальні центри комплектування.

