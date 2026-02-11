УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10559 відвідувачів онлайн
Новини Контракт 18–24
1 990 18

Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових, які підписали "Контракт 18-24"

Військові 18-24 років отримають відстрочку

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає відстрочку для військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на рік і вже звільнені зі служби.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Рішення підтримали 243 нардепи.

У парламенті зазначили, що законопроєкт встановлює, що військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили річну службу за контрактом і були звільнені за визначеними законами підставами, не підлягають автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення.

Водночас вони можуть бути призвані на службу лише за власною згодою.

"Таким чином, Закон створює певний "пільговий період" для молодих контрактників після завершення річного контракту, водночас зберігаючи можливість їх добровільного залучення до служби", - йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за його опублікування.

Читайте: Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ на декілька років

Більше про "Контракт 18-24"

  • Програма "Контракт 18-24" для молодих добровольців була запущена в лютому 2025 року.

  • Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

    Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

  • 27 червня повідомлялося, що уряд схвалив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для добровольців, які пройшли службу за цим контрактом.

Читайте також: "Контракт 18-24" запропонують й іншим військовослужбовцям, - Паліса

Автор: 

ВР (15149) законопроєкт (3720) мобілізація (3414)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Дискримінація військових за віком
показати весь коментар
11.02.2026 13:34 Відповісти
+9
МАРАЗМ! Україна перша воююча держава в світі яка надала бронь найбільш еффективній частині суспільства! дідами хворими війну не виграти!
показати весь коментар
11.02.2026 13:24 Відповісти
+5
Справедливо і більш вірно було всім такі умови, людина знала б що я воюю один рік, далі все... Слідуючий. І міфічних ухилятів поменшало. Люди бояться не війни, а того що то дорога в один кінець, і не в смерті навіть справа, а в тому що банально свої ж назад не випустять.
показати весь коментар
11.02.2026 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоді і для 60-річних, що уклали контракт таку саму відстрочку давайте...
показати весь коментар
11.02.2026 13:22 Відповісти
Вже проголосовано, можуть служити після 60.
показати весь коментар
11.02.2026 15:50 Відповісти
МАРАЗМ! Україна перша воююча держава в світі яка надала бронь найбільш еффективній частині суспільства! дідами хворими війну не виграти!
показати весь коментар
11.02.2026 13:24 Відповісти
Держава зобов'язана виконувати свої обіцянки. Інакше вона шахрай.
показати весь коментар
11.02.2026 14:34 Відповісти
Це така собі ротація? Рік служиш, рук відпочиваєш, а потім все повторюється?
показати весь коментар
11.02.2026 13:25 Відповісти
Справедливо і більш вірно було всім такі умови, людина знала б що я воюю один рік, далі все... Слідуючий. І міфічних ухилятів поменшало. Люди бояться не війни, а того що то дорога в один кінець, і не в смерті навіть справа, а в тому що банально свої ж назад не випустять.
показати весь коментар
11.02.2026 13:34 Відповісти
Дискримінація військових за віком
показати весь коментар
11.02.2026 13:34 Відповісти
А за статтю ні? Голосують рівноцінно і Ч і Ж.
показати весь коментар
11.02.2026 13:37 Відповісти
Україна це одна з небагатьох країн де дискримінація за статтю закріплена законом.
показати весь коментар
11.02.2026 14:36 Відповісти
Навіть не так за спостереженнями більшість фанатів Зеленського, і його потужності саме жінки. ( Пробачте мене адекватні жіночки, це не про вас)😻
показати весь коментар
11.02.2026 13:39 Відповісти
3,14ДОРИ.
показати весь коментар
11.02.2026 13:43 Відповісти
А про Ротацію не буде законопроекту ? А про своєчасне забезпечення грілкамм
показати весь коментар
11.02.2026 14:00 Відповісти
А ви кажете що оп до виборів не готується
показати весь коментар
11.02.2026 14:01 Відповісти
Для всіх вікових категорій давайте таке! А також з поліції зняти всю бронь і на фронт! Досить дупи гріти!
показати весь коментар
11.02.2026 14:10 Відповісти
Ще муніципальна охорона, міська варта, нацгвардійці, ДСО... Їх на вулицях вже більше ніж людей! А також молоді відставники, офіцери, охоронці, бики з тилових частин.
показати весь коментар
11.02.2026 14:46 Відповісти
Так обіцяли ж рік тому і кинули, хто тепер повірить
показати весь коментар
11.02.2026 14:45 Відповісти
Якусь ***** мутять для своїх синків, мало того що отримали мільйон, щоб прослужити 1рік, ой як зручно!!!
показати весь коментар
11.02.2026 18:37 Відповісти
 
 