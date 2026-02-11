РУС
1 838

Рада приняла законопроект об отсрочке для военных, подписавших "Контракт 18-24"

Военные 18-24 лет получат отсрочку

Верховная Рада приняла законопроект, предоставляющий отсрочку для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт на год и уже уволены со службы.

Что известно?

Решение поддержали 243 нардепа.

В парламенте отметили, что законопроект устанавливает, что военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения проходили годовую службу по контракту и были уволены по определенным законами основаниям, не подлежат автоматическому призыву в течение 12 месяцев после увольнения.

В то же время они могут быть призваны на службу только по собственному согласию.

"Таким образом, Закон создает определенный "льготный период" для молодых контрактников после завершения годового контракта, сохраняя при этом возможность их добровольного привлечения к службе", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за его опубликованием.

Больше о "Контракте 18-24"

  • Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

  • Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.

    Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

  • 27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

Дискримінація військових за віком
11.02.2026 13:34 Ответить
МАРАЗМ! Україна перша воююча держава в світі яка надала бронь найбільш еффективній частині суспільства! дідами хворими війну не виграти!
11.02.2026 13:24 Ответить
Справедливо і більш вірно було всім такі умови, людина знала б що я воюю один рік, далі все... Слідуючий. І міфічних ухилятів поменшало. Люди бояться не війни, а того що то дорога в один кінець, і не в смерті навіть справа, а в тому що банально свої ж назад не випустять.
11.02.2026 13:34 Ответить
Тоді і для 60-річних, що уклали контракт таку саму відстрочку давайте...
11.02.2026 13:22 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 13:24 Ответить
показать весь комментарий
Це така собі ротація? Рік служиш, рук відпочиваєш, а потім все повторюється?
11.02.2026 13:25 Ответить
11.02.2026 13:34 Ответить
11.02.2026 13:34 Ответить
показать весь комментарий
Україна це одна з небагатьох країн де дискримінація за статтю закріплена законом.
11.02.2026 14:36 Ответить
показать весь комментарий
3,14ДОРИ.
11.02.2026 13:43 Ответить
показать весь комментарий
А ви кажете що оп до виборів не готується
11.02.2026 14:01 Ответить
показать весь комментарий
Ще муніципальна охорона, міська варта, нацгвардійці, ДСО... Їх на вулицях вже більше ніж людей! А також молоді відставники, офіцери, охоронці, бики з тилових частин.
11.02.2026 14:46 Ответить
показать весь комментарий
Якусь ***** мутять для своїх синків, мало того що отримали мільйон, щоб прослужити 1рік, ой як зручно!!!
11.02.2026 18:37 Ответить
 
 