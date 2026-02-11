Рада приняла законопроект об отсрочке для военных, подписавших "Контракт 18-24"

Верховная Рада приняла законопроект, предоставляющий отсрочку для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт на год и уже уволены со службы.

Что известно?

Решение поддержали 243 нардепа.

В парламенте отметили, что законопроект устанавливает, что военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения проходили годовую службу по контракту и были уволены по определенным законами основаниям, не подлежат автоматическому призыву в течение 12 месяцев после увольнения.

В то же время они могут быть призваны на службу только по собственному согласию.

"Таким образом, Закон создает определенный "льготный период" для молодых контрактников после завершения годового контракта, сохраняя при этом возможность их добровольного привлечения к службе", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за его опубликованием.

Больше о "Контракте 18-24"

Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

