Клименко про піарника Зеленського Петрова: Він вже контактував із ТЦК, немає підстав для затримання. ВIДЕО
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував питання мобілізації ведучого Володимира Петрова.
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Раніше повідомлялось, що Рада викликала главу МВС Клименка через "VIP-ухилянта" Петрова.
Клименко зауважив, що питання організації процесу мобілізації не є відповідальністю Міністерства внутрішніх справ.
"Відповідно до закону Нацполіція діє виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України. Питання участі та повноважень поліції в мобілізаційних заходах є чітко врегульованим.
Нацполіція виключно за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з військовослужбовцями ТЦК, здійснює адміністративне затримання у разі необхідності та доставлення ухилянтів безпосередньо в центри комплектування", - пояснив міністр.
Також, за словами Клименка, поліція зобов'язана за зверненням ТЦК та інших визначених органів влади доставляти до ТЦК осіб, які порушили мобілізаційне законодавство.
"Зазначу, що адмінпротоколи за порушення правил мобілізації складають лише представники ТЦК, не поліція. Тобто Нацполіція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства, або, як його називають, статус "у розшуку". Нацполіція лише виявляє осіб, які мають статус встановлений посадовцями ТЦК.
Якщо правова підстава на затримання та доставлення є - поліція її виконує", - зазначив глава МВС.
Клименко сказав, що у нього є дані, скільки осіб поліція доставила до ТЦК, але публічне оприлюднення цієї інформації під час війни є неприпустимим.
Справа Петрова
Клименко, коментуючи питання мобілізації блогера Володимира Петрова, зазначив:
"Можу сказати, що особа, яку згадували в контексті мого сьогоднішнього виступу, з ТЦК вже контактувала. А на запитання, чому поліція його не затримує, є логічна відповідь - очевидно, що на сьогодні підстав для цього немає. Прошу врахувати той факт, що більш вичерпну інформацію я не можу вам надати, оскільки реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" також не належить до компетенції МВС", - додав він.
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Жолдного разу ніде його не зустрічав і не чув.
А от звичайному посполитому - давай залазь в бусик, конституція на паузі, на місці розберемось.
Якби ще твої підлеглі стосовно інших громадян діяли так само "виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України" а не на підтанцьовці у ТЦК.
Серйозно? Це ж брехня. Хоча феодали ж...
Якщо ти незаброньваний,то ти ухилянт!
Висновок:
Ухилянти повинні захищати патріотів!
Участь у ТЦК: Карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.
Керівництво ТЦК: від 7 до 12 років.
Мусора та тітушки: За сприяння ТЦК та приховування їхньої діяльності передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років (ст. 256 ККУ).
Величезна маса людей йде в поліцію через можливість бронювання. Іншими словами, для того щоб не потрапити на нуль в окоп.
І після цього розпочинають боротьбу з 'ухилянтами' - тобто з людьми які також не хочуть потрапити на нуль в окоп.
А тепер питаннячко: як так могло статись, що абсолютно однакові люди з ідентичною мотивацією могли опинитись по різні сторони Закону? Абсолютно однакові люди, але один з них чомусь 'злочинець', а інший 'правоохоронець'?
І чи не є це абсурдом Оруелла якщо цей неголене безграмотне нещастя читало Оруелла коли навчалось в Університеті (якщо десь навчалось взагалі)?