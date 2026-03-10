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Клименко про піарника Зеленського Петрова: Він вже контактував із ТЦК, немає підстав для затримання. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував питання мобілізації ведучого Володимира Петрова.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Раніше повідомлялось, що Рада викликала главу МВС Клименка через "VIP-ухилянта" Петрова.

Клименко зауважив, що питання організації процесу мобілізації не є відповідальністю Міністерства внутрішніх справ.

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"Відповідно до закону Нацполіція діє виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України. Питання участі та повноважень поліції в мобілізаційних заходах є чітко врегульованим. 

Нацполіція виключно за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з військовослужбовцями ТЦК, здійснює адміністративне затримання у разі необхідності та доставлення ухилянтів безпосередньо в центри комплектування", - пояснив міністр.

 Також, за словами Клименка, поліція зобов'язана за зверненням ТЦК та інших визначених органів влади доставляти до ТЦК осіб, які порушили мобілізаційне законодавство. 

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"Зазначу, що адмінпротоколи за порушення правил мобілізації складають лише представники ТЦК, не поліція. Тобто Нацполіція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства, або, як його називають, статус "у розшуку". Нацполіція лише виявляє осіб, які мають статус встановлений посадовцями ТЦК.

Якщо правова підстава на затримання та доставлення є - поліція її виконує", - зазначив глава МВС.

Клименко сказав, що у нього є дані, скільки осіб поліція доставила до ТЦК, але публічне оприлюднення цієї інформації під час війни є неприпустимим. 

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Справа Петрова

Клименко, коментуючи питання мобілізації блогера Володимира Петрова, зазначив:

"Можу сказати, що особа, яку згадували в контексті мого сьогоднішнього виступу, з ТЦК вже контактувала. А на запитання, чому поліція його не затримує, є логічна відповідь - очевидно, що на сьогодні підстав для цього немає. Прошу врахувати той факт, що більш вичерпну інформацію я не можу вам надати, оскільки реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" також не належить до компетенції МВС", - додав він.

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Автор: 

МВС (3516) Нацполіція (15766) мобілізація (3449) Клименко Ігор (596) Петров Володимир (41)
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Топ коментарі
+25
Звичайно, Петров не простий Іван чи Андрюша, то "еліта" з оточення Боневтіка, яка має закакувати мізки звичайному наріду для прославляння Голобородька, його міндичів, цукерманів, татрових... та всього болота для переобрання в президенти.
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10.03.2026 12:47 Відповісти
+22
Як справа у провладному блогері - так тут всі закони на користь нього і будуть дотримуватись від буковки до буковки.
А от звичайному посполитому - давай залазь в бусик, конституція на паузі, на місці розберемось.
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10.03.2026 12:50 Відповісти
+22
Це вже дно від Клименка чи ще ні?
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10.03.2026 12:52 Відповісти
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Пєтров, Іванов, Сідоров...
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10.03.2026 12:47 Відповісти
Трампов
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10.03.2026 12:48 Відповісти
Фьодоров.... І всі при владі)))
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10.03.2026 12:48 Відповісти
Нахрен ця потвора в армії, воно лайно. А от у багатьох є бажання, взяти табурет, та зі всього розмаху дати йому по хлєбалу. Ну або той же табурет вибити з під ніг, нехай сохне
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10.03.2026 12:53 Відповісти
Несподівано, але я навіть поняття не маю, що це за організм такий - Петров 😂
Жолдного разу ніде його не зустрічав і не чув.
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10.03.2026 12:56 Відповісти
До речі, я теж, не чув, поки кипиш не піднявся. Самі лайну рекламу робимо. А він тихесенько брехав потужному про любов народу і гроші за це отримував
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10.03.2026 13:06 Відповісти
зелене лайно в його ж зеленому лайні топити
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10.03.2026 15:04 Відповісти
Звичайно, Петров не простий Іван чи Андрюша, то "еліта" з оточення Боневтіка, яка має закакувати мізки звичайному наріду для прославляння Голобородька, його міндичів, цукерманів, татрових... та всього болота для переобрання в президенти.
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10.03.2026 12:47 Відповісти
Контактуют с внеземными цивилизациям,а в тцк получают бумагу на прохождение влк и предписание отправляться на фронт.
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10.03.2026 12:48 Відповісти
А яких виразів ви чекали від того у кого "особовий склад не навчений воювати"?
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10.03.2026 13:36 Відповісти
Як справа у провладному блогері - так тут всі закони на користь нього і будуть дотримуватись від буковки до буковки.
А от звичайному посполитому - давай залазь в бусик, конституція на паузі, на місці розберемось.
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10.03.2026 12:50 Відповісти
Нічого дивного. Те саме було в штатах під час в'єтнамської війни. Та і штати тут не є винятком.
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10.03.2026 12:54 Відповісти
Та в 60х в Америке в некоторых штатах еще и негра могли повесить на ветке запросто. При чем сами же копы, только за то что тот вышел погулять после заката.)
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10.03.2026 13:09 Відповісти
Це вже дно від Клименка чи ще ні?
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10.03.2026 12:52 Відповісти
Чергове дно. Але нічого дивного, він типовий служака зеленої влади.
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10.03.2026 12:58 Відповісти
В його небритого покидька індульгенція від ішака так що йому хоч з гуся вода.. міндич же проїхав? Проїхав, цей теж ходить та живе своє найкраще життя а ви помирайте за них в окопах...
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10.03.2026 13:05 Відповісти
Оце так потужно пояснив, все зелене плем'я аж роти повідкривало в захваті
Якби ще твої підлеглі стосовно інших громадян діяли так само "виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України" а не на підтанцьовці у ТЦК.
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10.03.2026 12:53 Відповісти
ВРУ, просто виконує наказ про відмазку Петрова, бо і так ясно, що поліція буде робити тільки те що їм накажуть, а так це не їхній обов'язок
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10.03.2026 12:59 Відповісти
"Тобто Нацполіція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства, або, як його називають, статус "у розшуку""

Серйозно? Це ж брехня. Хоча феодали ж...
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10.03.2026 13:02 Відповісти
Українцями,у всі часи такі петрови,вішали локшину на вуха і крутилися біля влади.
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10.03.2026 13:02 Відповісти
Цікаво, цікаво, чому ж тоді прості громадяни які не мають приводів в поліцію бусярять тцк і відправляють на вірну смерть а петрова ні? Це кастова система чи ще ні?
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10.03.2026 13:03 Відповісти
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти незаброньваний,то ти ухилянт!
Висновок:
Ухилянти повинні захищати патріотів!
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10.03.2026 13:08 Відповісти
Поки він під слідством ніяка мобілізація йому не загрожує.
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10.03.2026 13:15 Відповісти
Українські закони передбачають сурове поеарання ТЦК-шникам та їх поплічникам:
Участь у ТЦК: Карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.
Керівництво ТЦК: від 7 до 12 років.
Мусора та тітушки: За сприяння ТЦК та приховування їхньої діяльності передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років (ст. 256 ККУ).
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10.03.2026 13:27 Відповісти
Йти на фронт і воювати проти своїх йому віра не дозволяє!
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10.03.2026 13:30 Відповісти
Ось так клименко вчергове насрав на будь-яку мотивацію людей мати справу з тцк а поліцаями.
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10.03.2026 13:33 Відповісти
Даєш людям чесну мобілізацію,в не це ********!
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10.03.2026 13:49 Відповісти
Все для народу.
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10.03.2026 13:58 Відповісти
клименко, кто убил Монастырского?
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10.03.2026 14:26 Відповісти
Питання автору легендарної фрази про 'ненавчених воювати'.

Величезна маса людей йде в поліцію через можливість бронювання. Іншими словами, для того щоб не потрапити на нуль в окоп.

І після цього розпочинають боротьбу з 'ухилянтами' - тобто з людьми які також не хочуть потрапити на нуль в окоп.

А тепер питаннячко: як так могло статись, що абсолютно однакові люди з ідентичною мотивацією могли опинитись по різні сторони Закону? Абсолютно однакові люди, але один з них чомусь 'злочинець', а інший 'правоохоронець'?

І чи не є це абсурдом Оруелла якщо цей неголене безграмотне нещастя читало Оруелла коли навчалось в Університеті (якщо десь навчалось взагалі)?
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10.03.2026 14:33 Відповісти
... міністр захищає невмитого совковатана ,це виглядає аж непристойно !
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10.03.2026 17:37 Відповісти
Полтава-катається по місту течик без поліціянта,без боді камер,а окремо катається "екіпаж рено дастер баєвой" де поліція без ТЦК,може правда це заробідчани
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10.03.2026 17:40 Відповісти
 
 