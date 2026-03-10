Клименко о пиарщике Зеленском Петрове: Он уже контактировал с ТЦК, нет оснований для задержания. ВИДЕО
Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал вопрос мобилизации ведущего Владимира Петрова.
Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Ранее сообщалось, что Рада вызвала главу МВД Клименко из-за "VIP-уклониста" Петрова.
Клименко отметил, что вопрос организации процесса мобилизации не является ответственностью Министерства внутренних дел.
"В соответствии с законом Нацполиция действует исключительно на основании, в пределах полномочий и в порядке, определенном Конституцией и законами Украины. Вопрос участия и полномочий полиции в мобилизационных мероприятиях четко урегулирован.
Нацполиция исключительно по обращению ТЦК участвует в осуществлении мероприятий оповещения военнообязанных и резервистов совместно с военнослужащими ТЦК, осуществляет административное задержание в случае необходимости и доставку уклонистов непосредственно в центры комплектования", - пояснил министр.
Также, по словам Клименко, полиция обязана по обращению ТЦК и других определенных органов власти доставлять в ТЦК лиц, нарушивших мобилизационное законодательство.
"Отмечу, что админпротоколы за нарушение правил мобилизации составляют только представители ТЦК, а не полиция. То есть Нацполиция не устанавливает и не определяет статус нарушения правил воинского учета и мобилизационного законодательства, или, как его называют, статус "в розыске". Нацполиция лишь выявляет лиц, имеющих статус, установленный должностными лицами ТЦК.
Если правовое основание для задержания и доставки есть - полиция его выполняет", - отметил глава МВД.
Клименко сказал, что у него есть данные, сколько человек полиция доставила в ТЦК, но публичное обнародование этой информации во время войны недопустимо.
Дело Петрова
Клименко, комментируя вопрос мобилизации блогера Владимира Петрова, отметил:
"Могу сказать, что лицо, которое упоминалось в контексте моего сегодняшнего выступления, с ТЦК уже контактировало. А на вопрос, почему полиция его не задерживает, есть логичный ответ - очевидно, что на сегодня оснований для этого нет. Прошу учесть тот факт, что более исчерпывающую информацию я не могу вам предоставить, поскольку реестр военнообязанных "Оберег" также не относится к компетенции МВД", - добавил он.
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Жолдного разу ніде його не зустрічав і не чув.
А от звичайному посполитому - давай залазь в бусик, конституція на паузі, на місці розберемось.
Якби ще твої підлеглі стосовно інших громадян діяли так само "виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України" а не на підтанцьовці у ТЦК.
Серйозно? Це ж брехня. Хоча феодали ж...
Якщо ти незаброньваний,то ти ухилянт!
Висновок:
Ухилянти повинні захищати патріотів!
Участь у ТЦК: Карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.
Керівництво ТЦК: від 7 до 12 років.
Мусора та тітушки: За сприяння ТЦК та приховування їхньої діяльності передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років (ст. 256 ККУ).
Величезна маса людей йде в поліцію через можливість бронювання. Іншими словами, для того щоб не потрапити на нуль в окоп.
І після цього розпочинають боротьбу з 'ухилянтами' - тобто з людьми які також не хочуть потрапити на нуль в окоп.
А тепер питаннячко: як так могло статись, що абсолютно однакові люди з ідентичною мотивацією могли опинитись по різні сторони Закону? Абсолютно однакові люди, але один з них чомусь 'злочинець', а інший 'правоохоронець'?
І чи не є це абсурдом Оруелла якщо цей неголене безграмотне нещастя читало Оруелла коли навчалось в Університеті (якщо десь навчалось взагалі)?