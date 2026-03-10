Клименко о пиарщике Зеленском Петрове: Он уже контактировал с ТЦК, нет оснований для задержания. ВИДЕО

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал вопрос мобилизации ведущего Владимира Петрова.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

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Ранее сообщалось, что Рада вызвала главу МВД Клименко из-за "VIP-уклониста" Петрова.

Клименко отметил, что вопрос организации процесса мобилизации не является ответственностью Министерства внутренних дел.

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"В соответствии с законом Нацполиция действует исключительно на основании, в пределах полномочий и в порядке, определенном Конституцией и законами Украины. Вопрос участия и полномочий полиции в мобилизационных мероприятиях четко урегулирован.

Нацполиция исключительно по обращению ТЦК участвует в осуществлении мероприятий оповещения военнообязанных и резервистов совместно с военнослужащими ТЦК, осуществляет административное задержание в случае необходимости и доставку уклонистов непосредственно в центры комплектования", - пояснил министр.

Также, по словам Клименко, полиция обязана по обращению ТЦК и других определенных органов власти доставлять в ТЦК лиц, нарушивших мобилизационное законодательство.

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"Отмечу, что админпротоколы за нарушение правил мобилизации составляют только представители ТЦК, а не полиция. То есть Нацполиция не устанавливает и не определяет статус нарушения правил воинского учета и мобилизационного законодательства, или, как его называют, статус "в розыске". Нацполиция лишь выявляет лиц, имеющих статус, установленный должностными лицами ТЦК.

Если правовое основание для задержания и доставки есть - полиция его выполняет", - отметил глава МВД.

Клименко сказал, что у него есть данные, сколько человек полиция доставила в ТЦК, но публичное обнародование этой информации во время войны недопустимо.

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Дело Петрова

Клименко, комментируя вопрос мобилизации блогера Владимира Петрова, отметил:

"Могу сказать, что лицо, которое упоминалось в контексте моего сегодняшнего выступления, с ТЦК уже контактировало. А на вопрос, почему полиция его не задерживает, есть логичный ответ - очевидно, что на сегодня оснований для этого нет. Прошу учесть тот факт, что более исчерпывающую информацию я не могу вам предоставить, поскольку реестр военнообязанных "Оберег" также не относится к компетенции МВД", - добавил он.

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