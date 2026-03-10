РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16146 посетителей онлайн
Новости Видео Мобилизация в Украине Деятельность Владимира Петрова
6 797 33

Клименко о пиарщике Зеленском Петрове: Он уже контактировал с ТЦК, нет оснований для задержания. ВИДЕО

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал вопрос мобилизации ведущего Владимира Петрова.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ранее сообщалось, что Рада вызвала главу МВД Клименко из-за "VIP-уклониста" Петрова.

Клименко отметил, что вопрос организации процесса мобилизации не является ответственностью Министерства внутренних дел.

Читайте: Серьезные переговоры начнутся, когда армия Путина начнет сокращаться, - Зеленский

"В соответствии с законом Нацполиция действует исключительно на основании, в пределах полномочий и в порядке, определенном Конституцией и законами Украины. Вопрос участия и полномочий полиции в мобилизационных мероприятиях четко урегулирован. 

Нацполиция исключительно по обращению ТЦК участвует в осуществлении мероприятий оповещения военнообязанных и резервистов совместно с военнослужащими ТЦК, осуществляет административное задержание в случае необходимости и доставку уклонистов непосредственно в центры комплектования", - пояснил министр.

 Также, по словам Клименко, полиция обязана по обращению ТЦК и других определенных органов власти доставлять в ТЦК лиц, нарушивших мобилизационное законодательство. 

Читайте: Сомневаюсь, что Ермаку может грозить принудительная мобилизация, - Каленюк

"Отмечу, что админпротоколы за нарушение правил мобилизации составляют только представители ТЦК, а не полиция. То есть Нацполиция не устанавливает и не определяет статус нарушения правил воинского учета и мобилизационного законодательства, или, как его называют, статус "в розыске". Нацполиция лишь выявляет лиц, имеющих статус, установленный должностными лицами ТЦК.

Если правовое основание для задержания и доставки есть - полиция его выполняет", - отметил глава МВД.

Клименко сказал, что у него есть данные, сколько человек полиция доставила в ТЦК, но публичное обнародование этой информации во время войны недопустимо. 

Читайте также: В Нацгвардии создадут полки беспилотных систем и ПВО, - Клименко

Дело Петрова

Клименко, комментируя вопрос мобилизации блогера Владимира Петрова, отметил:

"Могу сказать, что лицо, которое упоминалось в контексте моего сегодняшнего выступления, с ТЦК уже контактировало. А на вопрос, почему полиция его не задерживает, есть логичный ответ - очевидно, что на сегодня оснований для этого нет. Прошу учесть тот факт, что более исчерпывающую информацию я не могу вам предоставить, поскольку реестр военнообязанных "Оберег" также не относится к компетенции МВД", - добавил он.

Читайте: Мы можем перевести нашу армию с мобилизации на контракты, если Европа поможет, - Зеленский

Автор: 

МВД (9127) Нацполиция (16988) мобилизация (3100) Клименко Игорь (506) Петров Владимир (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Звичайно, Петров не простий Іван чи Андрюша, то "еліта" з оточення Боневтіка, яка має закакувати мізки звичайному наріду для прославляння Голобородька, його міндичів, цукерманів, татрових... та всього болота для переобрання в президенти.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:47 Ответить
+22
Як справа у провладному блогері - так тут всі закони на користь нього і будуть дотримуватись від буковки до буковки.
А от звичайному посполитому - давай залазь в бусик, конституція на паузі, на місці розберемось.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:50 Ответить
+22
Це вже дно від Клименка чи ще ні?
показать весь комментарий
10.03.2026 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пєтров, Іванов, Сідоров...
показать весь комментарий
10.03.2026 12:47 Ответить
Трампов
показать весь комментарий
10.03.2026 12:48 Ответить
Фьодоров.... І всі при владі)))
показать весь комментарий
10.03.2026 12:48 Ответить
Нахрен ця потвора в армії, воно лайно. А от у багатьох є бажання, взяти табурет, та зі всього розмаху дати йому по хлєбалу. Ну або той же табурет вибити з під ніг, нехай сохне
показать весь комментарий
10.03.2026 12:53 Ответить
Несподівано, але я навіть поняття не маю, що це за організм такий - Петров 😂
Жолдного разу ніде його не зустрічав і не чув.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:56 Ответить
До речі, я теж, не чув, поки кипиш не піднявся. Самі лайну рекламу робимо. А він тихесенько брехав потужному про любов народу і гроші за це отримував
показать весь комментарий
10.03.2026 13:06 Ответить
зелене лайно в його ж зеленому лайні топити
показать весь комментарий
10.03.2026 15:04 Ответить
Звичайно, Петров не простий Іван чи Андрюша, то "еліта" з оточення Боневтіка, яка має закакувати мізки звичайному наріду для прославляння Голобородька, його міндичів, цукерманів, татрових... та всього болота для переобрання в президенти.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:47 Ответить
Контактуют с внеземными цивилизациям,а в тцк получают бумагу на прохождение влк и предписание отправляться на фронт.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:48 Ответить
А яких виразів ви чекали від того у кого "особовий склад не навчений воювати"?
показать весь комментарий
10.03.2026 13:36 Ответить
Як справа у провладному блогері - так тут всі закони на користь нього і будуть дотримуватись від буковки до буковки.
А от звичайному посполитому - давай залазь в бусик, конституція на паузі, на місці розберемось.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:50 Ответить
Нічого дивного. Те саме було в штатах під час в'єтнамської війни. Та і штати тут не є винятком.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:54 Ответить
Та в 60х в Америке в некоторых штатах еще и негра могли повесить на ветке запросто. При чем сами же копы, только за то что тот вышел погулять после заката.)
показать весь комментарий
10.03.2026 13:09 Ответить
Це вже дно від Клименка чи ще ні?
показать весь комментарий
10.03.2026 12:52 Ответить
Чергове дно. Але нічого дивного, він типовий служака зеленої влади.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:58 Ответить
В його небритого покидька індульгенція від ішака так що йому хоч з гуся вода.. міндич же проїхав? Проїхав, цей теж ходить та живе своє найкраще життя а ви помирайте за них в окопах...
показать весь комментарий
10.03.2026 13:05 Ответить
Оце так потужно пояснив, все зелене плем'я аж роти повідкривало в захваті
Якби ще твої підлеглі стосовно інших громадян діяли так само "виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначений Конституцією та законами України" а не на підтанцьовці у ТЦК.
показать весь комментарий
10.03.2026 12:53 Ответить
ВРУ, просто виконує наказ про відмазку Петрова, бо і так ясно, що поліція буде робити тільки те що їм накажуть, а так це не їхній обов'язок
показать весь комментарий
10.03.2026 12:59 Ответить
"Тобто Нацполіція не встановлює і не визначає статус порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства, або, як його називають, статус "у розшуку""

Серйозно? Це ж брехня. Хоча феодали ж...
показать весь комментарий
10.03.2026 13:02 Ответить
Українцями,у всі часи такі петрови,вішали локшину на вуха і крутилися біля влади.
показать весь комментарий
10.03.2026 13:02 Ответить
Цікаво, цікаво, чому ж тоді прості громадяни які не мають приводів в поліцію бусярять тцк і відправляють на вірну смерть а петрова ні? Це кастова система чи ще ні?
показать весь комментарий
10.03.2026 13:03 Ответить
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти незаброньваний,то ти ухилянт!
Висновок:
Ухилянти повинні захищати патріотів!
показать весь комментарий
10.03.2026 13:08 Ответить
Поки він під слідством ніяка мобілізація йому не загрожує.
показать весь комментарий
10.03.2026 13:15 Ответить
Українські закони передбачають сурове поеарання ТЦК-шникам та їх поплічникам:
Участь у ТЦК: Карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.
Керівництво ТЦК: від 7 до 12 років.
Мусора та тітушки: За сприяння ТЦК та приховування їхньої діяльності передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років (ст. 256 ККУ).
показать весь комментарий
10.03.2026 13:27 Ответить
Йти на фронт і воювати проти своїх йому віра не дозволяє!
показать весь комментарий
10.03.2026 13:30 Ответить
Ось так клименко вчергове насрав на будь-яку мотивацію людей мати справу з тцк а поліцаями.
показать весь комментарий
10.03.2026 13:33 Ответить
Даєш людям чесну мобілізацію,в не це ********!
показать весь комментарий
10.03.2026 13:49 Ответить
Все для народу.
показать весь комментарий
10.03.2026 13:58 Ответить
клименко, кто убил Монастырского?
показать весь комментарий
10.03.2026 14:26 Ответить
Питання автору легендарної фрази про 'ненавчених воювати'.

Величезна маса людей йде в поліцію через можливість бронювання. Іншими словами, для того щоб не потрапити на нуль в окоп.

І після цього розпочинають боротьбу з 'ухилянтами' - тобто з людьми які також не хочуть потрапити на нуль в окоп.

А тепер питаннячко: як так могло статись, що абсолютно однакові люди з ідентичною мотивацією могли опинитись по різні сторони Закону? Абсолютно однакові люди, але один з них чомусь 'злочинець', а інший 'правоохоронець'?

І чи не є це абсурдом Оруелла якщо цей неголене безграмотне нещастя читало Оруелла коли навчалось в Університеті (якщо десь навчалось взагалі)?
показать весь комментарий
10.03.2026 14:33 Ответить
... міністр захищає невмитого совковатана ,це виглядає аж непристойно !
показать весь комментарий
10.03.2026 17:37 Ответить
Полтава-катається по місту течик без поліціянта,без боді камер,а окремо катається "екіпаж рено дастер баєвой" де поліція без ТЦК,може правда це заробідчани
показать весь комментарий
10.03.2026 17:40 Ответить
 
 