1 587 22

Сомневаюсь, что Ермаку может грозить принудительная мобилизация, - Каленюк

Ермак пытается отбелить свое имя: заявление Каленюк

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак пытается отбелить свое имя.

Так исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк прокомментировала Цензор.НЕТ его назначение председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Подробности

"Новая должность Ермака – это его попытка отбелить свое имя, примазавшись якобы к хорошему делу. Ведь он возглавляет комитет в Национальной ассоциации адвокатов, который будет заниматься защитой прав пострадавших от агрессии. Мне кажется, что в Украине не так много организаций, которые были бы готовы помогать Ермаку отбелиться.

Однако этой ассоциации терять нечего. Ведь у нее самой огромная проблема с репутацией и добропорядочностью. Руководит ассоциацией адвокатов госпожа Изовитова, работавшая и с Медведчуком – государственным предателем, и с пророссийским Портновым, который был юристом Януковича. Ассоциация также имеет своего спикера – Алексея Шевчука. Этот персонаж был избран генпрокурором Кравченко для выбора будущего прокурора САП, что вызвало значительный скандал. Несмотря на это, Кравченко до сих пор не отстранил Шевчука от комиссии", – отметила она.

По словам Каленюк, эти факты позволяют точно сказать, что у НААУ с Ермаком – общие ценности.

"Для меня все это выглядит как последний шанс и попытка Ермака примазаться к какому-то благому делу. Гераскевич не взял его к себе в адвокаты, поэтому он решил попробовать отмыться еще таким образом", – отметила исполнительный директор ЦПК.

Она считает, что Ермак и не собирался идти на фронт, а его заявление было просто пустым пиаром: "Ермак больше всего заботится не о том, как защищать Украину и пострадавших от российской агрессии, а о том, как защитить себя от будущего подозрения НАБУ. Он думает, что примазавшись к этой зашкваренной организации – Ассоциации адвокатов, – он каким-то образом усилит свои шансы выйти сухим из воды".

Каленюк не связывает новую должность Ермака с возможным желанием получить бронь.

"Как показало нам расследование Михаила Ткача – Ермак до сих пор пользуется государственной УГО, имеет доступ к государственным ресурсам и людям на высших должностях. Поэтому я очень сомневаюсь, что ему может грозить принудительная мобилизация", – добавила она.

Что предшествовало?

Как сообщалось, бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

мобилизация (1378) Ермак Андрей (535) Каленюк Дарья (24)
Топ комментарии
+5
ВЛАДА В РУКАХ МОСКОФІЛІВ - всі при владі або мають паспорт РФ або когось в РФ
04.03.2026 15:15 Ответить
+4
Колишнього керівника ДПС Сергія Дейнеко мобілізували і призначили командиром 3-го прикордонного загону (відомого також як прикордонна бригада "Помста"). Так краще? А справу про корупцію тихенько відкладуть у нижню шухлядку і забудуть.
04.03.2026 15:23 Ответить
+3
Коротше суд вирішив покарати щуку. Вердикт такий втопити її в річці і крапка.
04.03.2026 15:10 Ответить
та сбу за 2 години знайде його і ******** тцк! яки сумніви?
04.03.2026 15:08 Ответить
Одразу після Баканова, ага
04.03.2026 15:24 Ответить
Спочатку битами, потім ногами по печінкам все як сам дєрьмак видумав з зелею. А потім передавати, як буде шо.
04.03.2026 15:59 Ответить
04.03.2026 15:10 Ответить
ТЦК на Єрмака немає
04.03.2026 15:11 Ответить
Скоріше ТЦК, на таких немає, і мабуть при цієї владі і не буде
04.03.2026 15:34 Ответить
ця ***** йому не допоможе
04.03.2026 15:12 Ответить
ВЛАДА В РУКАХ МОСКОФІЛІВ - всі при владі або мають паспорт РФ або когось в РФ
04.03.2026 15:15 Ответить
Я ж і кажу в порівнянні з цими "зеленими патріотами" влада яника була більш проукраїнською.
показать весь комментарий
на відміну від Дарини, я ні на хвилину не сумніваюсь, що...

дь'Єрмаку НЕ загрожує ніяка мобілізація

.
04.03.2026 15:17 Ответить
Цирк от навіщо його у війську, він же не піде простим штурмовиком, йому дадуть керівну посаду і буде або постачанням займатись або ще гірше буде операціями командувати.
04.03.2026 15:18 Ответить
Нажаль ця гниль ще буде шкодити Україні де тільки зможе. Якщо зелена влада закінчиться, то вийде з України і буде писати мемуари, як їв мівіну і страждав за Державу.
04.03.2026 15:21 Ответить
Колишнього керівника ДПС Сергія Дейнеко мобілізували і призначили командиром 3-го прикордонного загону (відомого також як прикордонна бригада "Помста"). Так краще? А справу про корупцію тихенько відкладуть у нижню шухлядку і забудуть.
04.03.2026 15:23 Ответить
Мабуть добрий вояка, якщо відразу командиром загону призначили, мало того що корупціонер, так ще щоб вимити себе ще кучу воїнів покладу
показать весь комментарий
Зашкварені до зашкварених, дійсно достойно місце для друзів потужного, особлива тії, хто ще не втік, в думає щось заробити в Україні, точніше украсти
04.03.2026 15:27 Ответить
Дашиному чоловіку точно нічого не загрожує, бо у Німеччині відсиджується.
04.03.2026 15:33 Ответить
Якби він був чоловіком, то пішов би нам фронт добровольцем і заробив би собі купу пільг, а у випадку загибелі - багато грошей для сім'ї. А так буде бомжувати за копійки адвокатом, прирікши свою родину на голодне та злиденне існування.
04.03.2026 15:47 Ответить
Ай молодець)
04.03.2026 15:58 Ответить
Більшість адвокатів---це головний в ланцюжку підкупу і корупції Через адвоката,як правило договорняки з слідчим і суддею.
04.03.2026 15:57 Ответить
примусова мобілізація - то для пересічних, а не для "иліт"
04.03.2026 16:02 Ответить
Та ладно, можете не сомневаться, что ничего ему не грозит..
04.03.2026 16:05 Ответить
 
 