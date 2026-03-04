Сомневаюсь, что Ермаку может грозить принудительная мобилизация, - Каленюк

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак пытается отбелить свое имя.

Так исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк прокомментировала Цензор.НЕТ его назначение председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Новая должность Ермака – это его попытка отбелить свое имя, примазавшись якобы к хорошему делу. Ведь он возглавляет комитет в Национальной ассоциации адвокатов, который будет заниматься защитой прав пострадавших от агрессии. Мне кажется, что в Украине не так много организаций, которые были бы готовы помогать Ермаку отбелиться.

Однако этой ассоциации терять нечего. Ведь у нее самой огромная проблема с репутацией и добропорядочностью. Руководит ассоциацией адвокатов госпожа Изовитова, работавшая и с Медведчуком – государственным предателем, и с пророссийским Портновым, который был юристом Януковича. Ассоциация также имеет своего спикера – Алексея Шевчука. Этот персонаж был избран генпрокурором Кравченко для выбора будущего прокурора САП, что вызвало значительный скандал. Несмотря на это, Кравченко до сих пор не отстранил Шевчука от комиссии", – отметила она.

Читайте: Делегация Украины на переговорах разделена на "группу Буданова" и "крыло Ермака", - The Economist

По словам Каленюк, эти факты позволяют точно сказать, что у НААУ с Ермаком – общие ценности.

"Для меня все это выглядит как последний шанс и попытка Ермака примазаться к какому-то благому делу. Гераскевич не взял его к себе в адвокаты, поэтому он решил попробовать отмыться еще таким образом", – отметила исполнительный директор ЦПК.

Она считает, что Ермак и не собирался идти на фронт, а его заявление было просто пустым пиаром: "Ермак больше всего заботится не о том, как защищать Украину и пострадавших от российской агрессии, а о том, как защитить себя от будущего подозрения НАБУ. Он думает, что примазавшись к этой зашкваренной организации – Ассоциации адвокатов, – он каким-то образом усилит свои шансы выйти сухим из воды".

Читайте: "Ермак должен получить должность уборщика в камере", – ветеран Симороз

Каленюк не связывает новую должность Ермака с возможным желанием получить бронь.

"Как показало нам расследование Михаила Ткача – Ермак до сих пор пользуется государственной УГО, имеет доступ к государственным ресурсам и людям на высших должностях. Поэтому я очень сомневаюсь, что ему может грозить принудительная мобилизация", – добавила она.

Смотрите: Ермак пошел на повышение: как он будет работать над реформами с человеком Медведчука? ВИДЕО

Что предшествовало?

Как сообщалось, бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Смотрите: Адвокаты Ермака и Миндича встречались в Израиле, - СМИ. ВИДЕО