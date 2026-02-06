Адвокаты Ермака и Миндича встречались в Израиле, - СМИ. ВИДЕО
Бывший глава Офиса Президента продолжает жить в Киеве и контактирует с чиновниками.
Об этом говорится в расследовании УП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Издание сообщило, что 15 января 2026 года Ермак провел часовую встречу с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком недалеко от Офиса Президента.
А уже 25 января, по данным источников УП, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и известный адвокат Игорь Фомин вылетели в Тель-Авив. Ранее издание "Зеркало Недели" писало, что Фомин стал адвокатом Ермака.
"По информации источников "Украинской правды" в политических кругах, Корнийчук привез адвоката Ермака на переговоры с Миндичем. Собеседники УП утверждают, что Ермак заинтересован в том, чтобы Миндич не дал на него показания, и поэтому переговоры могли касаться предоставления защиты Миндичу в обмен на молчание", - говорится в материале.
Журналистам неизвестно, смог ли Фомин встретиться с самим Миндичем, ведь, по словам источников УП в окружении бизнесмена, он очень не хотел во второй раз попасть в объектив камер.
Но известно, что Фомин встречался с израильским юристом Борисом Лемпером, который, по данным источников УП, является адвокатом Миндича.
Корнейчук заявил, что "дружит с Фоминым лет 25", вспомнил, что они действительно летели вместе, но уверял, "не помогал во встрече"... и "с кем он встречался, не знает".
На вопрос, был ли у него встреча с Ермаком 15 января, посол ответил: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть". При этом он добавил, что знает Ермака с 2000 года, потому что тот был его партнером по юридической практике, но подчеркнул, что они "не общались много лет до его назначения".
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Все інше - слідство розбереться!
"Андрій Єрмак зараз у Києві та щодня їздить на тренування на державні об'єкти у супроводі посиленої охорони, - розслідування УП.
⚡ Ексчиновник пересувається з великою кількістю охоронців: перед виходом з авто перевіряють периметр, через що він інколи чекає в салоні до 15 хвилин.
⚡ Охорона ключами відкриває зал, повністю ізолює об'єкт, після тренування - зачиняє його.
⚡ Судячи зі способу життя, Єрмак уникає публічних контактів". УП.
прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?
Цікаво чи то кротяче гниддя досі дрочить на совкові фільми, чи поставили його для знімальної групи УП як стьоб ? Бо уривок де персонаж на імʼя Мішка зустрічає давнього друга, який став зеком, ніби передає ту зустріч з Козирьом, яка не відбулася.