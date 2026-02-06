РУС
Новости Увольнение Ермака
4 076 29

Адвокаты Ермака и Миндича встречались в Израиле, - СМИ. ВИДЕО

Бывший глава Офиса Президента продолжает жить в Киеве и контактирует с чиновниками.

Об этом говорится в расследовании УП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Издание сообщило, что 15 января 2026 года Ермак провел часовую встречу с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком недалеко от Офиса Президента.

А уже 25 января, по данным источников УП, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и известный адвокат Игорь Фомин вылетели в Тель-Авив. Ранее издание "Зеркало Недели" писало, что Фомин стал адвокатом Ермака.

"По информации источников "Украинской правды" в политических кругах, Корнийчук привез адвоката Ермака на переговоры с Миндичем. Собеседники УП утверждают, что Ермак заинтересован в том, чтобы Миндич не дал на него показания, и поэтому переговоры могли касаться предоставления защиты Миндичу в обмен на молчание", - говорится в материале. 

Журналистам неизвестно, смог ли Фомин встретиться с самим Миндичем, ведь, по словам источников УП в окружении бизнесмена, он очень не хотел во второй раз попасть в объектив камер.

Но известно, что Фомин встречался с израильским юристом Борисом Лемпером, который, по данным источников УП, является адвокатом Миндича.

Корнейчук заявил, что "дружит с Фоминым лет 25", вспомнил, что они действительно летели вместе, но уверял, "не помогал во встрече"... и "с кем он встречался, не знает".

На вопрос, был ли у него встреча с Ермаком 15 января, посол ответил: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть". При этом он добавил, что знает Ермака с 2000 года, потому что тот был его партнером по юридической практике, но подчеркнул, что они "не общались много лет до его назначения".

Увольнение Ермака

Корнийчук Евгений (137) Ермак Андрей (1504) Офис Президента (1903)
Топ комментарии
+19
Звичайний мафіозний адвокат для зручності пристроєний послом в Ізраїлі
06.02.2026 15:19 Ответить
+15
Як не ховай шило в мішку воно один хрін вилізе. Але поки Наполеон при владі то все до голої сраки.
06.02.2026 15:09 Ответить
+14
Корнійчука - у відставку, однозначно....
Все інше - слідство розбереться!
06.02.2026 15:04 Ответить
Та канеШна. Контрольований, відданий зЕрмаку кадр. Послом в Германію.

https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 22 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генеральна прокуратура України провела обшук в центральному офісі партії. Голову партії Євгена Корнійчука було взято під варту в зв'язку зі звинувачуванням в корупційних діях під час роботи першим заступником міністра юстиції України.
06.02.2026 15:37 Ответить
3.14здець повний, від слова "повна клоака"
06.02.2026 17:14 Ответить
Ермак в Києві,користується величезними благами,як для звільненого службовця і ніде не пішов без найвеличнішого:
"Андрій Єрмак зараз у Києві та щодня їздить на тренування на державні об'єкти у супроводі посиленої охорони, - розслідування УП.

⚡ Ексчиновник пересувається з великою кількістю охоронців: перед виходом з авто перевіряють периметр, через що він інколи чекає в салоні до 15 хвилин.
⚡ Охорона ключами відкриває зал, повністю ізолює об'єкт, після тренування - зачиняє його.
⚡ Судячи зі способу життя, Єрмак уникає публічних контактів". УП.
06.02.2026 15:05 Ответить
До фронту готується.💪
06.02.2026 15:28 Ответить
ТК Київ24 повідомляв, що він числиться,як таємний офіцер сзр. Так, канал зразу виключили на певний час,нібито через вимикання світла
06.02.2026 16:56 Ответить
17.08.2019
СБУ закрила справу про держзраду, в якій фігурував Портнов

2019-05-20
Скандально відомий Портнов хизується, що його охороняє поліція з автоматами
06.02.2026 15:46 Ответить
**********
06.02.2026 16:37 Ответить
Можна лише уявити, які свідчення і проти кого ця непотріб могла дати.
06.02.2026 16:57 Ответить
👍
06.02.2026 17:26 Ответить
Хто оплачує цей бенкет чи працюють як завжди по накатаній схемі все з державного бюджету і охорона УДО чи може яка Альфа з СБУ, портнов не дасть збрехати.
06.02.2026 17:00 Ответить
Zельона мафія при владі
06.02.2026 15:09 Ответить
И все одной и той же религии и национальности. Кто бы мог подумать.
06.02.2026 22:32 Ответить
Як не ховай шило в мішку воно один хрін вилізе. Але поки Наполеон при владі то все до голої сраки.
06.02.2026 15:09 Ответить
Якийсь цей Корній -чук темна конячка
06.02.2026 15:10 Ответить
Звичайний мафіозний адвокат для зручності пристроєний послом в Ізраїлі
06.02.2026 15:19 Ответить
Так дєрьмак сам вже адвокат.
06.02.2026 15:26 Ответить
Хто дозволив адвокатам Єрмака їздити за бугор? Чому вони не в ТЦК? Питання риторичне...
06.02.2026 15:31 Ответить
чому фото нашого Найвеличнішого Лідера публікують поруч з Наймерзеннішим Мерзотником міндичем ?

прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?

.
06.02.2026 15:34 Ответить
у вас помилка у дописі - не лідера а підора
06.02.2026 16:38 Ответить
А я ще в день звільнення писала, що буде працювати в підпіллі. Зелений у*бан без єрмака ноль без палички. Єрмак всю владу згріб під себе.
06.02.2026 15:37 Ответить
Договорняк треба узгодити На кону те що лишилось від 100 лямів $.Двушечка на болото пішла,на будівництво Чернишову,решту треба поділити.
06.02.2026 16:36 Ответить
Зелені у@бани сцикливі як щурі.
Цікаво чи то кротяче гниддя досі дрочить на совкові фільми, чи поставили його для знімальної групи УП як стьоб ? Бо уривок де персонаж на імʼя Мішка зустрічає давнього друга, який став зеком, ніби передає ту зустріч з Козирьом, яка не відбулася.
06.02.2026 17:33 Ответить
Ділять вкрадене з захисту енергетики бабло...
06.02.2026 17:51 Ответить
Гниди зашевелились! А Корнійчук "спалився"...
06.02.2026 18:14 Ответить
З Дєрмаком треба як з портовим...
06.02.2026 19:06 Ответить
Я не разумею, а чего это всяким возомнившим о себе дают разрешение вообще говорить про дела истинных хозяев Украины? Граждане исраиля могут встречать где хотят, хоть в Украине, хоть в сша, хоть в расисии. Им нет указки.
06.02.2026 22:31 Ответить
 
 