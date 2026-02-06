Адвокаты Ермака и Миндича встречались в Израиле, - СМИ. ВИДЕО

Бывший глава Офиса Президента продолжает жить в Киеве и контактирует с чиновниками.

Об этом говорится в расследовании УП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Издание сообщило, что 15 января 2026 года Ермак провел часовую встречу с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком недалеко от Офиса Президента.

А уже 25 января, по данным источников УП, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и известный адвокат Игорь Фомин вылетели в Тель-Авив. Ранее издание "Зеркало Недели" писало, что Фомин стал адвокатом Ермака.

"По информации источников "Украинской правды" в политических кругах, Корнийчук привез адвоката Ермака на переговоры с Миндичем. Собеседники УП утверждают, что Ермак заинтересован в том, чтобы Миндич не дал на него показания, и поэтому переговоры могли касаться предоставления защиты Миндичу в обмен на молчание", - говорится в материале.

Журналистам неизвестно, смог ли Фомин встретиться с самим Миндичем, ведь, по словам источников УП в окружении бизнесмена, он очень не хотел во второй раз попасть в объектив камер.

Но известно, что Фомин встречался с израильским юристом Борисом Лемпером, который, по данным источников УП, является адвокатом Миндича.

Корнейчук заявил, что "дружит с Фоминым лет 25", вспомнил, что они действительно летели вместе, но уверял, "не помогал во встрече"... и "с кем он встречался, не знает".

На вопрос, был ли у него встреча с Ермаком 15 января, посол ответил: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть". При этом он добавил, что знает Ермака с 2000 года, потому что тот был его партнером по юридической практике, но подчеркнул, что они "не общались много лет до его назначения".

Увольнение Ермака

