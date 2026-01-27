Ермак потерял свое основное влияние, но его люди еще остались в системе, - Каленюк

Люди бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака остались в системе власти.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Ермак потерял большую часть своего влияния, которое заключалось в непосредственном физическом контакте с Зеленским 24/7 – он постоянно был рядом. В любое время суток в Офисе, в командировках, на встречах и пресс-конференциях всегда была тень Ермака", – отметила она.

По словам Каленюк, когда Ермак был, физически присутствовал и контролировал информацию на входе к Зеленскому, ему удалось получить легитимизацию и "от имени президента решать кучу вопросов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Червинский: Ермак зачислен в штат СВР. Он теперь офицер суперсекретный. ВИДЕО

"Заниматься кадрами, раздавать задачи спецслужбам и чиновникам, быть топ-дипломатом Украины. Он отвечал и за энергетику, и за оборону – вот за все, не имея реальной официальной ответственности.

А сейчас не так. Даже если Ермак от имени Зеленского кому-то будет звонить и где-то там у себя, в каком-то подвале или на бекофисе будет собирать каких-то чиновников, они туда не пойдут и вряд ли будут выполнять его указания", - пояснила исполнительный директор ЦПК.

Поэтому, считает Каленюк, свое основное влияние Ермак потерял.

"Остались ли в системе люди Ермака? Я думаю, да. И здесь уже возникает вопрос кадровых изменений...", - подытожила она.

Полный текст интервью с исполнительным директором ЦПК Дарьей Каленюк для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Ермак соврал, что ушел на фронт, а на самом деле ушел в адвокаты

Увольнение Ермака

Читайте: Чернышов признал себя кумом Ермака: кумы фигурируют в одном коррупционном деле