Ермак потерял свое основное влияние, но его люди еще остались в системе, - Каленюк
Люди бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака остались в системе власти.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
"Ермак потерял большую часть своего влияния, которое заключалось в непосредственном физическом контакте с Зеленским 24/7 – он постоянно был рядом. В любое время суток в Офисе, в командировках, на встречах и пресс-конференциях всегда была тень Ермака", – отметила она.
По словам Каленюк, когда Ермак был, физически присутствовал и контролировал информацию на входе к Зеленскому, ему удалось получить легитимизацию и "от имени президента решать кучу вопросов".
"Заниматься кадрами, раздавать задачи спецслужбам и чиновникам, быть топ-дипломатом Украины. Он отвечал и за энергетику, и за оборону – вот за все, не имея реальной официальной ответственности.
А сейчас не так. Даже если Ермак от имени Зеленского кому-то будет звонить и где-то там у себя, в каком-то подвале или на бекофисе будет собирать каких-то чиновников, они туда не пойдут и вряд ли будут выполнять его указания", - пояснила исполнительный директор ЦПК.
Поэтому, считает Каленюк, свое основное влияние Ермак потерял.
"Остались ли в системе люди Ермака? Я думаю, да. И здесь уже возникает вопрос кадровых изменений...", - подытожила она.
Полный текст интервью с исполнительным директором ЦПК Дарьей Каленюк для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
