Ермак потерял свое основное влияние, но его люди еще остались в системе, - Каленюк

Люди бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака остались в системе власти.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Подробности

"Ермак потерял большую часть своего влияния, которое заключалось в непосредственном физическом контакте с Зеленским 24/7 – он постоянно был рядом. В любое время суток в Офисе, в командировках, на встречах и пресс-конференциях всегда была тень Ермака", – отметила она.

По словам Каленюк, когда Ермак был, физически присутствовал и контролировал информацию на входе к Зеленскому, ему удалось получить легитимизацию и "от имени президента решать кучу вопросов".

"Заниматься кадрами, раздавать задачи спецслужбам и чиновникам, быть топ-дипломатом Украины. Он отвечал и за энергетику, и за оборону – вот за все, не имея реальной официальной ответственности.

А сейчас не так. Даже если Ермак от имени Зеленского кому-то будет звонить и где-то там у себя, в каком-то подвале или на бекофисе будет собирать каких-то чиновников, они туда не пойдут и вряд ли будут выполнять его указания", - пояснила исполнительный директор ЦПК.

Поэтому, считает Каленюк, свое основное влияние Ермак потерял.

"Остались ли в системе люди Ермака? Я думаю, да. И здесь уже возникает вопрос кадровых изменений...", - подытожила она.

Полный текст интервью с исполнительным директором ЦПК Дарьей Каленюк для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Має сидіти. Як і баканов.
27.01.2026 10:32 Ответить
сваіх нє брасают...
27.01.2026 10:37 Ответить
Це ви, піgapu, "сваіх нє брасаєте"...
... в Куп'янську,
... Сирії,
... Венесуелі
...
28.01.2026 08:43 Ответить
Осноаной - это зедрот.
27.01.2026 10:34 Ответить
єрмак ще буде впливати поки буде зецар.
27.01.2026 10:38 Ответить
Втратив вплив але не все втратив
27.01.2026 10:39 Ответить
його люди і інші люди, які гниди з українським паспортом крутяться в Українській політиці і бізнесу як білка в колесі... і головне що вони не бояться що їх хтось арештує..Ось так вічна банда
27.01.2026 10:42 Ответить
Вся Україна перетворена нак портновщину, єрмаківщину, Боневтіківщину, бенівщину... Тут все робиться виключно для корупційних схем по викачці грошей і прикриття своїх дій марафонами.
27.01.2026 10:43 Ответить
Куди,кого не привів ЗЕленський,особливо зі своїх друзів і близького оточення це лайно у владі і в політиці.
27.01.2026 10:45 Ответить
Для нього головне це особисте єдиновладдя,слава, визнання, і не важливо яким способом.Він навіть пожертвував єрмаком,щоб залишитися в історії, а не бути з неї вигнаним.
27.01.2026 11:39 Ответить
Сам пішов, чи звільнили, ролі не грає. Може потужні менеджери і відійдуть у тінь, але в них стільки ще там "своїх" людей залишилося, і почнеться всередині міжусобиця, розподіл зон впливу і чорної каси, а на людей та країну, їм знову буде начхати...Нема на що сподіватися.Та сама продажна і корупційна вертикаль залишиться. У відставку треба відправляти весь уряд!
27.01.2026 10:45 Ответить
Треба добити в нуль.
27.01.2026 10:46 Ответить
Ох ці пафосні фото. Так і хочеться плюнути в обличчя.
27.01.2026 10:58 Ответить
Наївна дівчинка. Те що ї...бало цієї гниди зникло з офіційних фото не означає, що жиденя щось робить без його вказівок
27.01.2026 12:32 Ответить
 
 