Єрмак втратив свій основний вплив, але його люди ще залишилися в системі, - Каленюк

Єрмак пішов, але залишились його люди: інтер’ю Дар’ї Каленюк

Люди колишнього глави Офісу Президента Андрія Єрмака залишилися в системі влади.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Подробиці

"Єрмак втратив більшість свого впливу, який полягав у безпосередньому фізичному контакті із Зеленським 24/7 – він постійно був поруч. У будь-який час доби в Офісі, у відрядженнях, на зустрічах та пресконференціях завжди була тінь Єрмака", - зазначила вона.

За словами Каленюк, коли Єрмак був фізично присутній та контролював інформацію на вхід до Зеленського, йому вдалося отримати легітимізацію  та "від імені президента вирішувати купу питань".

"Займатися кадрами, роздавати задачі спецслужбам та урядовцям, бути топдипломатом України. Він відповідав і за енергетику, і за оборону – от за все, не маючи реальної офіційної відповідальності.

А зараз не так. Навіть якщо Єрмак від імені Зеленського комусь дзвонитиме і десь там у себе, в якомусь підвалі чи на бекофісі збиратиме якихось урядовців, вони туди не підуть й навряд виконуватимуть його вказівки", - пояснила виконавча директорка ЦПК.

Тому, вважає Каленюк, свій основний вплив Єрмак втратив.

"Чи залишилися в системі люди Єрмака? Я думаю, так. І тут вже постає питання кадрових змін...", - підсумувала вона.

Повний текст інтерв'ю із виконавчою директоркою ЦПК Дар'єю Каленюк для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Топ коментарі
Вся Україна перетворена нак портновщину, єрмаківщину, Боневтіківщину, бенівщину... Тут все робиться виключно для корупційних схем по викачці грошей і прикриття своїх дій марафонами.
27.01.2026 10:43 Відповісти
Куди,кого не привів ЗЕленський,особливо зі своїх друзів і близького оточення це лайно у владі і в політиці.
27.01.2026 10:45 Відповісти
Сам пішов, чи звільнили, ролі не грає. Може потужні менеджери і відійдуть у тінь, але в них стільки ще там "своїх" людей залишилося, і почнеться всередині міжусобиця, розподіл зон впливу і чорної каси, а на людей та країну, їм знову буде начхати...Нема на що сподіватися.Та сама продажна і корупційна вертикаль залишиться. У відставку треба відправляти весь уряд!
27.01.2026 10:45 Відповісти
Має сидіти. Як і баканов.
27.01.2026 10:32 Відповісти
сваіх нє брасают...
27.01.2026 10:37 Відповісти
Це ви, піgapu, "сваіх нє брасаєте"...
... в Куп'янську,
... Сирії,
... Венесуелі
...
28.01.2026 08:43 Відповісти
Осноаной - это зедрот.
27.01.2026 10:34 Відповісти
єрмак ще буде впливати поки буде зецар.
27.01.2026 10:38 Відповісти
Втратив вплив але не все втратив
27.01.2026 10:39 Відповісти
його люди і інші люди, які гниди з українським паспортом крутяться в Українській політиці і бізнесу як білка в колесі... і головне що вони не бояться що їх хтось арештує..Ось так вічна банда
27.01.2026 10:42 Відповісти
Для нього головне це особисте єдиновладдя,слава, визнання, і не важливо яким способом.Він навіть пожертвував єрмаком,щоб залишитися в історії, а не бути з неї вигнаним.
27.01.2026 11:39 Відповісти
Треба добити в нуль.
27.01.2026 10:46 Відповісти
Ох ці пафосні фото. Так і хочеться плюнути в обличчя.
27.01.2026 10:58 Відповісти
Наївна дівчинка. Те що ї...бало цієї гниди зникло з офіційних фото не означає, що жиденя щось робить без його вказівок
27.01.2026 12:32 Відповісти
 
 