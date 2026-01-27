Єрмак втратив свій основний вплив, але його люди ще залишилися в системі, - Каленюк
Люди колишнього глави Офісу Президента Андрія Єрмака залишилися в системі влади.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
Подробиці
"Єрмак втратив більшість свого впливу, який полягав у безпосередньому фізичному контакті із Зеленським 24/7 – він постійно був поруч. У будь-який час доби в Офісі, у відрядженнях, на зустрічах та пресконференціях завжди була тінь Єрмака", - зазначила вона.
За словами Каленюк, коли Єрмак був фізично присутній та контролював інформацію на вхід до Зеленського, йому вдалося отримати легітимізацію та "від імені президента вирішувати купу питань".
"Займатися кадрами, роздавати задачі спецслужбам та урядовцям, бути топдипломатом України. Він відповідав і за енергетику, і за оборону – от за все, не маючи реальної офіційної відповідальності.
А зараз не так. Навіть якщо Єрмак від імені Зеленського комусь дзвонитиме і десь там у себе, в якомусь підвалі чи на бекофісі збиратиме якихось урядовців, вони туди не підуть й навряд виконуватимуть його вказівки", - пояснила виконавча директорка ЦПК.
Тому, вважає Каленюк, свій основний вплив Єрмак втратив.
"Чи залишилися в системі люди Єрмака? Я думаю, так. І тут вже постає питання кадрових змін...", - підсумувала вона.
Повний текст інтерв'ю із виконавчою директоркою ЦПК Дар'єю Каленюк для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... в Куп'янську,
... Сирії,
... Венесуелі
...