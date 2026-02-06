Адвокати Єрмака та Міндіча зустрічалися в Ізраїлі, - ЗМІ

Колишній глава Офісу Президента продовжує жити в Києві та контактує із посадовцями.

Про це йдеться в розслідуванні УП, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Видання розповіло, що 15 січня 2026 року Єрмак мав годинну зустріч з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком неподалік від Офісу Президента.

А вже 25 січня, за даними джерел УП, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук та відомий адвокат Ігор Фомін вилетіли до Ттель-Авіва. Раніше видання "Дзеркало Тижня" писало, що Фомін став адвокатом Єрмака.

"За інформацією джерел "Української правди" у політичних колах, Корнійчук привіз адвоката Єрмака на перемовини з Міндічем. Співрозмовники УП стверджують, що Єрмак зацікавлений в тому, щоб Міндіч не дав на нього покази, і тому перемовини могли стосуватись надання захисту Міндічу в обмін на мовчання", - йдеться в матеріалі.

Журналістам невідомо, чи зміг Фомін зустрітись із самим Міднічем, адже, за словами джерел УП в оточенні бізнесмена, – він дуже не хотів вдруге потрапити в об'єктив камер.

Але відомо, що Фомін мав зустріч з ізраїльським юристом Борисом Лемпером, який, за даними джерел УП, є адвокатом Міндіча.

Корнійчук заявив, що "дружить з Фоміним років 25", згадав, що вони дійсно летіли разом, але запевняв, "не допомагав у зустрічі"… і "з ким він зустрічався, не знає".

На питання, чи мав він зустріч з Єрмаком 15 січня, посол сказав: "Не можу ні підтвердити, ні спростувати". При цьому він додав, що знає Єрмака з 2000 року, бо він був його партнером по юридичній практиці, але підкреслив, що вони "не спілкувались багато років до його призначення".

