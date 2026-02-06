Адвокати Єрмака та Міндіча зустрічалися в Ізраїлі, - ЗМІ

Колишній глава Офісу Президента продовжує жити в Києві та контактує із посадовцями.

Про це йдеться в розслідуванні УП, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Видання розповіло, що 15 січня 2026 року Єрмак мав годинну зустріч з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком неподалік від Офісу Президента.

А вже 25 січня, за даними джерел УП, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук та відомий адвокат Ігор Фомін вилетіли до Ттель-Авіва. Раніше видання "Дзеркало Тижня" писало, що Фомін став адвокатом Єрмака.

"За інформацією джерел "Української правди" у політичних колах, Корнійчук привіз адвоката Єрмака на перемовини з Міндічем. Співрозмовники УП стверджують, що Єрмак зацікавлений в тому, щоб Міндіч не дав на нього покази, і тому перемовини могли стосуватись надання захисту Міндічу в обмін на мовчання", - йдеться в матеріалі. 

Журналістам невідомо, чи зміг Фомін зустрітись із самим Міднічем, адже, за словами джерел УП в оточенні бізнесмена, – він дуже не хотів вдруге потрапити в об'єктив камер.

Але відомо, що Фомін мав зустріч з ізраїльським юристом Борисом Лемпером, який, за даними джерел УП, є адвокатом Міндіча.

Корнійчук заявив, що "дружить з Фоміним років 25", згадав, що вони дійсно летіли разом, але запевняв, "не допомагав у зустрічі"… і "з ким він зустрічався, не знає".

На питання, чи мав він зустріч з Єрмаком 15 січня, посол сказав: "Не можу ні підтвердити, ні спростувати". При цьому він додав, що знає Єрмака з 2000 року, бо він був його партнером по юридичній практиці, але підкреслив, що вони "не спілкувались багато років до його призначення".

Звичайний мафіозний адвокат для зручності пристроєний послом в Ізраїлі
Ермак в Києві,користується величезними благами,як для звільненого службовця і ніде не пішов без найвеличнішого:
"Андрій Єрмак зараз у Києві та щодня їздить на тренування на державні об'єкти у супроводі посиленої охорони, - розслідування УП.

⚡ Ексчиновник пересувається з великою кількістю охоронців: перед виходом з авто перевіряють периметр, через що він інколи чекає в салоні до 15 хвилин.
⚡ Охорона ключами відкриває зал, повністю ізолює об'єкт, після тренування - зачиняє його.
⚡ Судячи зі способу життя, Єрмак уникає публічних контактів". УП.
Як не ховай шило в мішку воно один хрін вилізе. Але поки Наполеон при владі то все до голої сраки.
Корнійчука - у відставку, однозначно....
Все інше - слідство розбереться!
Та канеШна. Контрольований, відданий зЕрмаку кадр. Послом в Германію.

https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 22 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генеральна прокуратура України провела обшук в центральному офісі партії. Голову партії Євгена Корнійчука було взято під варту в зв'язку зі звинувачуванням в корупційних діях під час роботи першим заступником міністра юстиції України.
3.14здець повний, від слова "повна клоака"
До фронту готується.💪
ТК Київ24 повідомляв, що він числиться,як таємний офіцер сзр. Так, канал зразу виключили на певний час,нібито через вимикання світла
17.08.2019
СБУ закрила справу про держзраду, в якій фігурував Портнов

2019-05-20
Скандально відомий Портнов хизується, що його охороняє поліція з автоматами
Можна лише уявити, які свідчення і проти кого ця непотріб могла дати.
Хто оплачує цей бенкет чи працюють як завжди по накатаній схемі все з державного бюджету і охорона УДО чи може яка Альфа з СБУ, портнов не дасть збрехати.
Zельона мафія при владі
И все одной и той же религии и национальности. Кто бы мог подумать.
Якийсь цей Корній -чук темна конячка
Так дєрьмак сам вже адвокат.
Хто дозволив адвокатам Єрмака їздити за бугор? Чому вони не в ТЦК? Питання риторичне...
чому фото нашого Найвеличнішого Лідера публікують поруч з Наймерзеннішим Мерзотником міндичем ?

прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?

.
у вас помилка у дописі - не лідера а підора
А я ще в день звільнення писала, що буде працювати в підпіллі. Зелений у*бан без єрмака ноль без палички. Єрмак всю владу згріб під себе.
Договорняк треба узгодити На кону те що лишилось від 100 лямів $.Двушечка на болото пішла,на будівництво Чернишову,решту треба поділити.
Зелені у@бани сцикливі як щурі.
Цікаво чи то кротяче гниддя досі дрочить на совкові фільми, чи поставили його для знімальної групи УП як стьоб ? Бо уривок де персонаж на імʼя Мішка зустрічає давнього друга, який став зеком, ніби передає ту зустріч з Козирьом, яка не відбулася.
Ділять вкрадене з захисту енергетики бабло...
Гниди зашевелились! А Корнійчук "спалився"...
З Дєрмаком треба як з портовим...
Я не разумею, а чего это всяким возомнившим о себе дают разрешение вообще говорить про дела истинных хозяев Украины? Граждане исраиля могут встречать где хотят, хоть в Украине, хоть в сша, хоть в расисии. Им нет указки.
На фронт гниду! Або в СІЗО! На вибір! Але ж на фронті перебіжить до своїх, в рашу... Тому СІЗО...
