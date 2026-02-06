Адвокати Єрмака та Міндіча зустрічалися в Ізраїлі, - ЗМІ
Колишній глава Офісу Президента продовжує жити в Києві та контактує із посадовцями.
Про це йдеться в розслідуванні УП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Видання розповіло, що 15 січня 2026 року Єрмак мав годинну зустріч з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком неподалік від Офісу Президента.
А вже 25 січня, за даними джерел УП, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук та відомий адвокат Ігор Фомін вилетіли до Ттель-Авіва. Раніше видання "Дзеркало Тижня" писало, що Фомін став адвокатом Єрмака.
"За інформацією джерел "Української правди" у політичних колах, Корнійчук привіз адвоката Єрмака на перемовини з Міндічем. Співрозмовники УП стверджують, що Єрмак зацікавлений в тому, щоб Міндіч не дав на нього покази, і тому перемовини могли стосуватись надання захисту Міндічу в обмін на мовчання", - йдеться в матеріалі.
Журналістам невідомо, чи зміг Фомін зустрітись із самим Міднічем, адже, за словами джерел УП в оточенні бізнесмена, – він дуже не хотів вдруге потрапити в об'єктив камер.
Але відомо, що Фомін мав зустріч з ізраїльським юристом Борисом Лемпером, який, за даними джерел УП, є адвокатом Міндіча.
Корнійчук заявив, що "дружить з Фоміним років 25", згадав, що вони дійсно летіли разом, але запевняв, "не допомагав у зустрічі"… і "з ким він зустрічався, не знає".
На питання, чи мав він зустріч з Єрмаком 15 січня, посол сказав: "Не можу ні підтвердити, ні спростувати". При цьому він додав, що знає Єрмака з 2000 року, бо він був його партнером по юридичній практиці, але підкреслив, що вони "не спілкувались багато років до його призначення".
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
"Андрій Єрмак зараз у Києві та щодня їздить на тренування на державні об'єкти у супроводі посиленої охорони, - розслідування УП.
⚡ Ексчиновник пересувається з великою кількістю охоронців: перед виходом з авто перевіряють периметр, через що він інколи чекає в салоні до 15 хвилин.
⚡ Охорона ключами відкриває зал, повністю ізолює об'єкт, після тренування - зачиняє його.
⚡ Судячи зі способу життя, Єрмак уникає публічних контактів". УП.
Цікаво чи то кротяче гниддя досі дрочить на совкові фільми, чи поставили його для знімальної групи УП як стьоб ? Бо уривок де персонаж на імʼя Мішка зустрічає давнього друга, який став зеком, ніби передає ту зустріч з Козирьом, яка не відбулася.