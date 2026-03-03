"Ермак должен получить должность уборщика в камере", - ветеран Симороз

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак должен быть привлечен к ответственности, а не получать должности в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Об этом пишет в Facebook ветеран Олег Симороз, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Симороза

Он напомнил, что Ермак получил новую должность - теперь он руководитель одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Комитет, который возглавил Ермак, будет заниматься вопросами защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, а также правовым обеспечением евроинтеграционных процессов и восстановлением государства.

"Решение о назначении приняла глава ассоциации Лидия Изовитова, которая также возглавляет Совет адвокатов Украины и является соратницей кума Путина - Виктора Медвечука. Несмотря на то, что срок ее пребывания в должности истек еще в 2022 году, она до сих пор является председателем ассоциации. НАБУ и САП до сих пор не сообщили Ермаку о подозрении в схемах, связанных с хищениями в энергетике и обороне. Единственная должность, которую он должен был бы получить, это старший по уборке в камере", - пишет Симороз.

Что предшествовало?

Как сообщалось, бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Увольнение Ермака

