РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10871 посетитель онлайн
Новости Влияние Ермака Подозрение Ермаку
918 23

"Ермак должен получить должность уборщика в камере", - ветеран Симороз

Washington Post: Андрей Ермак

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак должен быть привлечен к ответственности, а не получать должности в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Об этом пишет в Facebook ветеран Олег Симороз, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция Симороза

Он напомнил, что Ермак получил новую должность - теперь он руководитель одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Комитет, который возглавил Ермак, будет заниматься вопросами защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, а также правовым обеспечением евроинтеграционных процессов и восстановлением государства.

"Решение о назначении приняла глава ассоциации Лидия Изовитова, которая также возглавляет Совет адвокатов Украины и является соратницей кума Путина - Виктора Медвечука. Несмотря на то, что срок ее пребывания в должности истек еще в 2022 году, она до сих пор является председателем ассоциации. НАБУ и САП до сих пор не сообщили Ермаку о подозрении в схемах, связанных с хищениями в энергетике и обороне. Единственная должность, которую он должен был бы получить, это старший по уборке в камере", - пишет Симороз.

Читайте также: Отставка Ермака – заслуга общества, но без подозрения – это цирк, - Симороз

Что предшествовало?

Как сообщалось, бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Читайте: Ермак до сих пор общается с Зеленским и сохраняет ограниченное влияние, - Железняк

Увольнение Ермака

Читайте также: Зеленский об увольнении Ермака: Не из-за коррупции, "были свои причины"

Симороз скрин

Автор: 

Ермак Андрей (527) Симороз Олег (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Браво, Олег!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:20 Ответить
+4
Симороз правий на 1000%
Дерьмак повинен відповідати за зраду, а не очолювати хоч якісь комітети чи інші посади !!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:21 Ответить
+3
Не потопляєма ЗЕпадаль!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І Шуляк у помічниці
показать весь комментарий
03.03.2026 12:19 Ответить
Скільки ж подляцких ботів з нор повилазило, аж засмерділо зеленим лайном і зеленою шоблою
показать весь комментарий
03.03.2026 12:31 Ответить
Браво, Олег!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:20 Ответить
Яки же розумний ветеран і не тільки.Де розум був в 2019р?Тимчасово в відпустці був чи взагалі не було?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:21 Ответить
Саморєз вже визначився, чиїх він буде?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:21 Ответить
Ранувато визначатись
показать весь комментарий
03.03.2026 12:22 Ответить
Олежко вміє робити хвацькі заяви, на Чегеварку знайдуться папіки...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:32 Ответить
Не потопляєма ЗЕпадаль!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:21 Ответить
Симороз правий на 1000%
Дерьмак повинен відповідати за зраду, а не очолювати хоч якісь комітети чи інші посади !!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:21 Ответить
Навички після зеленського прибирати у єрмака та баканова маються, можуть і розглянути смоирящі від каламойського чи фірташа!!??
Шуфрич і аброхамія, якусь там мальву запустять на прогон…
показать весь комментарий
03.03.2026 12:22 Ответить
єрмак має отримати по йібалу.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:22 Ответить
Бажано кожного дня.
Мінімум по три рази...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:24 Ответить
І все це у камері між прибираннями
показать весь комментарий
03.03.2026 12:25 Ответить
і потім він свої отримані ***** в крипту переведе! ))
показать весь комментарий
03.03.2026 12:27 Ответить
дєрьмак волшебні слова знаєт "сім-сім аткройся!" і двері любих кантор, асоціацій, офісів та подібного самі перед ним відкриваються! а от на двері тюремних камер - заклинання діє з точністю до навпаки!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:25 Ответить
Не лише ветеран так вважає.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:29 Ответить
Не, такой статус надо ещё заслужить
показать весь комментарий
03.03.2026 12:30 Ответить
Еротичні танці зі шваброю.🤭
показать весь комментарий
03.03.2026 12:31 Ответить
Ось вам і усе НАБУ. Як би не тиск "партнерів" - Єрмак досі був би при посаді, в НАБУ поставляло би йому комару на опозицію. Він ще очолить адвокатуру України, разом з Бакановим.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:32 Ответить
Чого ви очікували від людини, яка володіє "чорною магією"?. Навіть "потужний" не зміг впоратися і став його "жертвою".)
показать весь комментарий
03.03.2026 12:32 Ответить
Не раніше ніж бубачка щезне з кресла президента. Але тоді дєрьмак швидко опиниться на родінє предков в Костромі.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:33 Ответить
Не тільки Єрмак.Якусь посаду в камері і ЗЕленському потрібно,а Вані Баканову,а куму Чернишову,а бізнес-партнеру ЗЕлі Міндичу та іншим теж,а куму Єрмака Колі Катлєті.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:34 Ответить
... пята колона включно з єрмаком є надзвичайно небезпечна
показать весь комментарий
03.03.2026 12:40 Ответить
 
 