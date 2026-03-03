"Ермак должен получить должность уборщика в камере", - ветеран Симороз
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак должен быть привлечен к ответственности, а не получать должности в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Об этом пишет в Facebook ветеран Олег Симороз, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Симороза
Он напомнил, что Ермак получил новую должность - теперь он руководитель одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Комитет, который возглавил Ермак, будет заниматься вопросами защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, а также правовым обеспечением евроинтеграционных процессов и восстановлением государства.
"Решение о назначении приняла глава ассоциации Лидия Изовитова, которая также возглавляет Совет адвокатов Украины и является соратницей кума Путина - Виктора Медвечука. Несмотря на то, что срок ее пребывания в должности истек еще в 2022 году, она до сих пор является председателем ассоциации. НАБУ и САП до сих пор не сообщили Ермаку о подозрении в схемах, связанных с хищениями в энергетике и обороне. Единственная должность, которую он должен был бы получить, это старший по уборке в камере", - пишет Симороз.
Что предшествовало?
Как сообщалось, бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
Дерьмак повинен відповідати за зраду, а не очолювати хоч якісь комітети чи інші посади !!!!
Шуфрич і аброхамія, якусь там мальву запустять на прогон…
Мінімум по три рази...