Ермак до сих пор общается с Зеленским и сохраняет ограниченное влияние, - Железняк
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак до сих пор сохраняет свое влияние и общается с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сказал "24 Каналу", передает Цензор.НЕТ.
Какова роль Ермака сегодня?
Как отметил Железняк, Ермак действительно имеет влияние, но очень ограниченное. При этом он также общается с руководителем ГУР Олегом Иващенко и рядом представителей правоохранительных органов.
В то же время общение с Владимиром Зеленским имеет определенные "точечные" задачи.
"Он общается с президентом. Я убежден, что когда журналист Михаил Ткач фиксировал его заезд через санаторий "Конча-Заспа", тогда они встречались с президентом. По данным из источников, они также общаются по телефону", - рассказал Железняк.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
-
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
на пів шишечки ? )
Не стільки спілкується,як передає директиви бсф для виконання.
Не обмежений вплив,а безмежний вплив,який він отримав після того,як затягнув того в Оман.
Інвалід... на голову?