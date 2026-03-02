РУС
2 057 19

Ермак до сих пор общается с Зеленским и сохраняет ограниченное влияние, - Железняк

Зеленский, Ермак

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак до сих пор сохраняет свое влияние и общается с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сказал "24 Каналу", передает Цензор.НЕТ.

Какова роль Ермака сегодня?

Как отметил Железняк, Ермак действительно имеет влияние, но очень ограниченное. При этом он также общается с руководителем ГУР Олегом Иващенко и рядом представителей правоохранительных органов.

В то же время общение с Владимиром Зеленским имеет определенные "точечные" задачи.

"Он общается с президентом. Я убежден, что когда журналист Михаил Ткач фиксировал его заезд через санаторий "Конча-Заспа", тогда они встречались с президентом. По данным из источников, они также общаются по телефону", - рассказал Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины на переговорах разделена на "группу Буданова" и "крыло Ермака", - The Economist

Увольнение Ермака

Читайте также: Зеленский об увольнении Ермака: Не из-за коррупции, "были свои причины"

Зеленский Владимир (10680) Ермак Андрей (527) Железняк Ярослав (242)
обмежений ))

на пів шишечки ? )
02.03.2026 23:32 Ответить
Стара любов не ржавіє
02.03.2026 23:32 Ответить
Сім'я розпалася, але дружні відносини збереглися (я не здивований)
02.03.2026 23:34 Ответить
Занадто обережно: спілкується,обмежений вплив.
Не стільки спілкується,як передає директиви бсф для виконання.
Не обмежений вплив,а безмежний вплив,який він отримав після того,як затягнув того в Оман.
02.03.2026 23:36 Ответить
Таке враження, наче Железняк ревнує. Якась нездорова в нього фобія на рахунок "триваючих відносин" Президента з Єрмаком😂
02.03.2026 23:45 Ответить
...отель "атлантІк", алі баба....
02.03.2026 23:46 Ответить
Михайло Ткач нам вже розповів і показав, як президент "не має часу на друзів", що друзі до нього городами пробираються самі
02.03.2026 23:57 Ответить
03.03.2026 00:05 Ответить
Прямо з передової, з окопу?
03.03.2026 00:08 Ответить
Чому Єрмак не на фронті?
Інвалід... на голову?
03.03.2026 00:21 Ответить
Ну він же не лох,хай інші сидять в окопі,в нього одне життя і потрібно його прожити як найкраще.
03.03.2026 07:56 Ответить
який фронт ? Він брехун смердючий -безсоромний , в очі ,збрехав ,Блінкіну , що ,ойго брат загинув на войне , розв'язаній Порошенко , а потім зірвав " Вагнер спецоперацію"І брехав мільйнам українців , що її ніколи не існувало Дерьмак генерал ФСБ , відповідає за знищення в ісполнегіі зеленського України з середени Самє він с дозволу 💯Зейла , надіслав на командний пункт генерала Залужного з іноземними офіцерами Бандитів з СБУ , щоб винюхати план визволення України , потім ці виродки зірвали контр-наступ на Південь
03.03.2026 08:05 Ответить
"Єрмак досі зберігає свій вплив та спілкується з президентом Володимиром Зеленським." - Серйозно? а нахіба там Буданов? чи він професійно прикриває махінації цієї парочки?
03.03.2026 00:53 Ответить
Зеля без Дерьмака повний НУЛЬ
03.03.2026 01:18 Ответить
А з Д'Ермаком - два сапогом пара " харошие хлопці " ***** путлерастовіча - ліквідатори України
03.03.2026 08:07 Ответить
********, а в який бані дЕрьмак тримає "фронт"? В який саме сауні у нього "окоп"?
03.03.2026 05:33 Ответить
Дерьмак продолжает работать на }{уйло, просто он теперь на удалёнке.
03.03.2026 06:51 Ответить
Алібаба задувает свечи та зажигает зарю біля Портрета. І чистить канделябри.
03.03.2026 07:38 Ответить
Перефразовуючи Моню Жванецького, Алібаба шас работает тайним советником Портрета по национальной безопасности.
03.03.2026 07:46 Ответить
 
 