Ермак до сих пор общается с Зеленским и сохраняет ограниченное влияние, - Железняк

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак до сих пор сохраняет свое влияние и общается с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сказал "24 Каналу", передает Цензор.НЕТ.

Какова роль Ермака сегодня?

Как отметил Железняк, Ермак действительно имеет влияние, но очень ограниченное. При этом он также общается с руководителем ГУР Олегом Иващенко и рядом представителей правоохранительных органов.

В то же время общение с Владимиром Зеленским имеет определенные "точечные" задачи.

"Он общается с президентом. Я убежден, что когда журналист Михаил Ткач фиксировал его заезд через санаторий "Конча-Заспа", тогда они встречались с президентом. По данным из источников, они также общаются по телефону", - рассказал Железняк.

Увольнение Ермака

