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Новини Вплив Єрмака
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Єрмак досі спілкується із Зеленським та зберігає обмежений вплив, - Железняк

Зеленський, Єрмак

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак досі зберігає свій вплив та спілкується з президентом Володимиром Зеленським.

Про це народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк сказав "24 Каналу", передає Цензор.НЕТ.

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Яка роль Єрмака сьогодні?

Як зазначив Железняк, Єрмак справді має вплив, але дуже обмежений. При цьому він також спілкується з керівником ГУР Олегом Іващенком і низкою представників правоохоронних органів.

Водночас спілкування із Володимиром Зеленським має певні "точкові" завдання.

"Він спілкується з президентом. Я переконаний, що коли журналіст Михайло Ткач фіксував його заїзд через санаторій "Конча-Заспа", тоді вони зустрічалися з президентом. За даними від джерел, вони також спілкуються телефоном", - розповів Железняк.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Єрмак Андрій (1779) Железняк Ярослав (748)
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Топ коментарі
+17
обмежений ))

на пів шишечки ? )
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02.03.2026 23:32 Відповісти
+17
Стара любов не ржавіє
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02.03.2026 23:32 Відповісти
+17
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03.03.2026 00:05 Відповісти
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обмежений ))

на пів шишечки ? )
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02.03.2026 23:32 Відповісти
Лийтинанти запасу єрмак і баканов, уже в підрозділах на передовій, чи на будівництві династії, в Козині??? Зеленський і про це, теж не ЗНАЄ??
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03.03.2026 08:23 Відповісти
Стара любов не ржавіє
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02.03.2026 23:32 Відповісти
Сім'я розпалася, але дружні відносини збереглися (я не здивований)
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02.03.2026 23:34 Відповісти
Занадто обережно: спілкується,обмежений вплив.
Не стільки спілкується,як передає директиви бсф для виконання.
Не обмежений вплив,а безмежний вплив,який він отримав після того,як затягнув того в Оман.
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02.03.2026 23:36 Відповісти
Таке враження, наче Железняк ревнує. Якась нездорова в нього фобія на рахунок "триваючих відносин" Президента з Єрмаком😂
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02.03.2026 23:45 Відповісти
...отель "атлантІк", алі баба....
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02.03.2026 23:46 Відповісти
Михайло Ткач нам вже розповів і показав, як президент "не має часу на друзів", що друзі до нього городами пробираються самі
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02.03.2026 23:57 Відповісти
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03.03.2026 00:05 Відповісти
Прямо з передової, з окопу?
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03.03.2026 00:08 Відповісти
Чому Єрмак не на фронті?
Інвалід... на голову?
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03.03.2026 00:21 Відповісти
Ну він же не лох,хай інші сидять в окопі,в нього одне життя і потрібно його прожити як найкраще.
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03.03.2026 07:56 Відповісти
який фронт ? Він брехун смердючий -безсоромний , в очі ,збрехав ,Блінкіну , що ,ойго брат загинув на войне , розв'язаній Порошенко , а потім зірвав " Вагнер спецоперацію"І брехав мільйнам українців , що її ніколи не існувало Дерьмак генерал ФСБ , відповідає за знищення в ісполнегіі зеленського України з середени Самє він с дозволу 💯Зейла , надіслав на командний пункт генерала Залужного з іноземними офіцерами Бандитів з СБУ , щоб винюхати план визволення України , потім ці виродки зірвали контр-наступ на Південь
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03.03.2026 08:05 Відповісти
Родова травма, каліка, може перебувати тільки рішалою в пивному ларьку або в ОПУ!!!
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03.03.2026 08:25 Відповісти
"Єрмак досі зберігає свій вплив та спілкується з президентом Володимиром Зеленським." - Серйозно? а нахіба там Буданов? чи він професійно прикриває махінації цієї парочки?
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03.03.2026 00:53 Відповісти
Зеля без Дерьмака повний НУЛЬ
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03.03.2026 01:18 Відповісти
А з Д'Ермаком - два сапогом пара " харошие хлопці " ***** путлерастовіча - ліквідатори України
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03.03.2026 08:07 Відповісти
********, а в який бані дЕрьмак тримає "фронт"? В який саме сауні у нього "окоп"?
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03.03.2026 05:33 Відповісти
Дерьмак продолжает работать на }{уйло, просто он теперь на удалёнке.
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03.03.2026 06:51 Відповісти
Алібаба задувает свечи та зажигает зарю біля Портрета. І чистить канделябри.
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03.03.2026 07:38 Відповісти
Перефразовуючи Моню Жванецького, Алібаба шас работает тайним советником Портрета по национальной безопасности.
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03.03.2026 07:46 Відповісти
Коли він вже "обмежено" сяде? Не на часі? Зеленського чекає...
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03.03.2026 09:52 Відповісти
Вовочка не може жити без свого хазяїна
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03.03.2026 10:15 Відповісти
Ну з дЄрмаком все ясно. А що ж з нинішнім "єрмаком"? Чи вже забули про його досить дивні зв'язки? Цікаво, він і досі живе з Гогілашвілі чи вони теж лише зустрічаються?

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03.03.2026 13:44 Відповісти
 
 