Єрмак досі спілкується із Зеленським та зберігає обмежений вплив, - Железняк
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак досі зберігає свій вплив та спілкується з президентом Володимиром Зеленським.
Про це народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк сказав "24 Каналу", передає Цензор.НЕТ.
Яка роль Єрмака сьогодні?
Як зазначив Железняк, Єрмак справді має вплив, але дуже обмежений. При цьому він також спілкується з керівником ГУР Олегом Іващенком і низкою представників правоохоронних органів.
Водночас спілкування із Володимиром Зеленським має певні "точкові" завдання.
"Він спілкується з президентом. Я переконаний, що коли журналіст Михайло Ткач фіксував його заїзд через санаторій "Конча-Заспа", тоді вони зустрічалися з президентом. За даними від джерел, вони також спілкуються телефоном", - розповів Железняк.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
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на пів шишечки ? )
Не стільки спілкується,як передає директиви бсф для виконання.
Не обмежений вплив,а безмежний вплив,який він отримав після того,як затягнув того в Оман.
Інвалід... на голову?