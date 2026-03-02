Єрмак досі спілкується із Зеленським та зберігає обмежений вплив, - Железняк

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак досі зберігає свій вплив та спілкується з президентом Володимиром Зеленським.

Про це народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк сказав "24 Каналу", передає Цензор.НЕТ.

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Яка роль Єрмака сьогодні?

Як зазначив Железняк, Єрмак справді має вплив, але дуже обмежений. При цьому він також спілкується з керівником ГУР Олегом Іващенком і низкою представників правоохоронних органів.

Водночас спілкування із Володимиром Зеленським має певні "точкові" завдання.

"Він спілкується з президентом. Я переконаний, що коли журналіст Михайло Ткач фіксував його заїзд через санаторій "Конча-Заспа", тоді вони зустрічалися з президентом. За даними від джерел, вони також спілкуються телефоном", - розповів Железняк.

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