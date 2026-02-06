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Єрмак незаконно користується державною охороною. ФОТО
Колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
Про це розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, коментуючи матеріал УП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака –– це співробітники Управління державної охорони (УДО). Ось ці два хлопці. Обидва співробітники УДО)", - повідомив він.
За словами Железняка, у телефонних книгах вони підписані як: "Денис УДО" або "Сбп Ярмака".
Він додав, що УДО охороняло Єрмака, коли той був ще головою ОП, а іноді підключали ДКР СБУ.
"Статус ексголови ОП не дає жодного права на таку охорону коштом платників податків", - уточнив нардеп.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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а Оманська Гнида то так - аби 73% зебілята раділи