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Новини Фото Вплив Єрмака
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Єрмак незаконно користується державною охороною. ФОТО

Колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.

Про це розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, коментуючи матеріал УП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака –– це співробітники Управління державної охорони (УДО). Ось ці два хлопці. Обидва співробітники УДО)", - повідомив він.

ЗМІ знайшли Єрмака у Києві - його охороняє УДО
ЗМІ знайшли Єрмака у Києві - його охороняє УДО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак збрехав і не пішов на фронт, а ухиляється від мобілізації у Києві, - ЗМІ

За словами Железняка, у телефонних книгах вони підписані як: "Денис УДО" або "Сбп Ярмака".

Він додав, що УДО охороняло Єрмака, коли той був ще головою ОП, а іноді підключали ДКР СБУ.

"Статус ексголови ОП не дає жодного права на таку охорону коштом платників податків", - уточнив нардеп.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

охорона (301) УДО (111) Єрмак Андрій (1782) Железняк Ярослав (725)
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Топ коментарі
+33
А ще він протизаконно керує припіздєнтом...
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06.02.2026 17:37 Відповісти
+29
ну ви бачили на відео фактичного правителя України )

а Оманська Гнида то так - аби 73% зебілята раділи
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06.02.2026 17:38 Відповісти
+27
Це ще раз доказує, що нема в країні правоохоронців, - виключно заробітчани. СБУ, ДБР, МВС, НАБУ, НАЗК, САП... Дармоїди й трутні.
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06.02.2026 17:42 Відповісти

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