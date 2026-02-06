Єрмак незаконно користується державною охороною. ФОТО

Колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.

Про це розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, коментуючи матеріал УП, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака –– це співробітники Управління державної охорони (УДО). Ось ці два хлопці. Обидва співробітники УДО)", - повідомив він.





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За словами Железняка, у телефонних книгах вони підписані як: "Денис УДО" або "Сбп Ярмака".

Він додав, що УДО охороняло Єрмака, коли той був ще головою ОП, а іноді підключали ДКР СБУ.

"Статус ексголови ОП не дає жодного права на таку охорону коштом платників податків", - уточнив нардеп.

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Звільнення Єрмака

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