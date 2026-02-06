Єрмак наприкінці січня зустрічався із Умєровим, - ЗМІ

Колишній глава ОП Андрій Єрмак після звільнення відвідував житловий комплекс, в якому проживає секретар РНБО Рустем Умєров.

За даними ЗМІ, 30 січня після спортзалу поїхав до житлового комплексу, де проживає Умєров.

Біля заїзду на паркінг кортеж Єрмака зустрів охоронець Умєрова.

Єрмак пробув у будинку близько трьох годин і о 23:17 поїхав.

Що каже Умєров?

Секретар РНБО підтвердив, що зустріч дійсно була. Вони спілкувалися близько години на загальні теми: про життя, роботу та події в Україні.

За словами Умєрова, після звільнення Єрмака вони, попри тривалу спільну роботу, майже не мали нагоди поспілкуватися.

Також він заперечив будь-який вплив на свої рішення та діяльність з боку Єрмака чи інших людей.

