Єрмак наприкінці січня зустрічався із Умєровим, - ЗМІ
Колишній глава ОП Андрій Єрмак після звільнення відвідував житловий комплекс, в якому проживає секретар РНБО Рустем Умєров.
Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, 30 січня після спортзалу поїхав до житлового комплексу, де проживає Умєров.
Біля заїзду на паркінг кортеж Єрмака зустрів охоронець Умєрова.
Єрмак пробув у будинку близько трьох годин і о 23:17 поїхав.
Що каже Умєров?
Секретар РНБО підтвердив, що зустріч дійсно була. Вони спілкувалися близько години на загальні теми: про життя, роботу та події в Україні.
За словами Умєрова, після звільнення Єрмака вони, попри тривалу спільну роботу, майже не мали нагоди поспілкуватися.
Також він заперечив будь-який вплив на свої рішення та діяльність з боку Єрмака чи інших людей.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Цуцики просто мовчки за корупцією спостерігають, адже самі брали і беруть в ній участь.
Якщо згадати, скільки народу заплатило за виїзд з країни, відстрочку від мобілізації з тих чи інших причин, то може виявитись, що в цьому процесі коловороту лівого бабла в країні бере участь чуть не кожний третій громадянин. А може і другий...
Тобто, нарід просто мовчить про це, відвертаючи очі.
Невже сам, із своїх "кровних, зароблених важкою працею"?
Його шістки залишились при владі. Пов'язані між собою копупцією та зрадою. Чого дивуватись?