Ермак в конце января встречался с Умеровым, - СМИ
Бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения посещал жилой комплекс, в котором проживает секретарь СНБО Рустем Умеров.
Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, 30 января после спортзала поехал в жилой комплекс, где проживает Умеров.
Возле въезда на парковку кортеж Ермака встретил охранник Умерова.
Ермак пробыл в доме около трех часов и в 23:17 уехал.
Что говорит Умеров?
Секретарь СНБО подтвердил, что встреча действительно была. Они общались около часа на общие темы: о жизни, работе и событиях в Украине.
По словам Умерова, после увольнения Ермака они, несмотря на длительную совместную работу, почти не имели возможности пообщаться.
Также он отрицал какое-либо влияние на свои решения и деятельность со стороны Ермака или других людей.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Вазелин маєш, удмурт?
Мабуть по вазелин побіг, тувінець.
****, було б смішно, якби не було так боляче та огидно.
коли Міндіча на пляжі після прабежкі "спіймали" в Ізраїлі була така ПАБЄДА!!!А тепер самого Алібабу пасуть...
як він з чебуреком по три часа обсмокучують ЩО??? АЛЬООО- де НАБУ та САП, чекають поставок в вузи нової партії нарізаних картнок?
хай живе дьЄрмак !
Цуцики просто мовчки за корупцією спостерігають, адже самі брали і беруть в ній участь.
Якщо згадати, скільки народу заплатило за виїзд з країни, відстрочку від мобілізації з тих чи інших причин, то може виявитись, що в цьому процесі коловороту лівого бабла в країні бере участь чуть не кожний третій громадянин. А може і другий...
Тобто, нарід просто мовчить про це, відвертаючи очі.
Невже сам, із своїх "кровних, зароблених важкою працею"?
Його шістки залишились при владі. Пов'язані між собою копупцією та зрадою. Чого дивуватись?