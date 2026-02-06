Ермак в конце января встречался с Умеровым, - СМИ

Бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения посещал жилой комплекс, в котором проживает секретарь СНБО Рустем Умеров.

Об этом говорится в материале УП.

По данным СМИ, 30 января после спортзала поехал в жилой комплекс, где проживает Умеров.

Возле въезда на парковку кортеж Ермака встретил охранник Умерова.

Ермак пробыл в доме около трех часов и в 23:17 уехал.

Что говорит Умеров?

Секретарь СНБО подтвердил, что встреча действительно была. Они общались около часа на общие темы: о жизни, работе и событиях в Украине.

По словам Умерова, после увольнения Ермака они, несмотря на длительную совместную работу, почти не имели возможности пообщаться.

Также он отрицал какое-либо влияние на свои решения и деятельность со стороны Ермака или других людей.

