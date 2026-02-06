Єрмак збрехав і не пішов на фронт, а ухиляється від мобілізації у Києві, - ЗМІ
Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак після обіцянок піти на фронт нині не перебуває у лавах ЗСУ й живе в Києві.
Про це йдеться в розслідуванні УП, передає Цензор.НЕТ.
Діяльність Єрмака
За даними видання, Єрмак веде закритий спосіб життя: відвідує спортзал на державних об’єктах та пересувається столицею лише з посиленою охороною.
Тілоохоронці забезпечують повну ізоляцію приміщень та використовують власні ключі для доступу до закритих залів.
"Приїжджає Єрмак з охороною, охорона відкриває ключем цей зал, він спускається, тренується, виходить, охорона закриває", - зауважив журналіст Ткач.
Перед кожним виходом з автомобіля охорона Єрмака ретельно перевіряє територію, через що той інколи змушений чекати в машині до 10-15 хвилин. У залі він проводить по 2 години щодня.
Журналісту Михайлу Ткачу вдалося зустріти Єрмака після спортзалу, але той не дав жодних коментарів, сів у автівку та поїхав.
Єрмак після своєї відставки також зустрічався з низкою українських топпосадовців.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Аполлон
Абрам жаліється: німці вже близько, купа проблем. Розробити майно, родину вивезти в Ташкент, самому виїхати. Ванька йому такий: Так Абрам, проблем багато.
Та які в тебе Ванька проблеми, взяв гвинтівку, та пішов воювати.
ухилянта з ютубним потужникомпарторга з роботягою (теж з совка):
- А що це ти Петрович в 17.45 вже верстат вимкнув, коли зміна до 18.00?
- Ну ще ж поки приберу, підмету...
- Ні, це неправильно, я от закінчую роботу рівно о 18.00.
- А шо тобі - рот закрив та й вже закінчив.
1. Будівництво сараю.
2. Будівництво комунізму.
Але, так як досок немає, відразу почали виконувати другий пункт.
русскій мір
- Це коли людина гнобить людину.
- А
демократія
- Це коли все навпаки.
Сумнівне задоволення від такого життя.
Как говорится, с кем поведешься, того и наберешься.
Ага!
Зараз!
Немає дурних!
Це "неугодних" зеленій владі, можна мобілізувати і відправити на 0.
А Андрій Борисович, буде їздити в спортзал з посиленою охороною та смачно їсти в київських ресторанах.
Еліта обирає "спортзальний фронт"😂😂😂
Бо це ВОНИ, а це ви...
Цього ухилянта можете хоч кийками лупити при затримені, вам й слова ніхто не скаже!
Ну?
Як защемлять, розповість
Вони починають просто забивати людей ногам, як на вчорашньому відео з Одеси!
Для допомоги замерзаючим людям збільшили кількість поліції, яка тепер на кожному кроці і хапає замерзаючих людей.
По факту Єрмак досі всім крутить.
Як вже все це зелене лайно за@бало всю країну своєю наглою, нічим не прикритою зневагою як до людей, так і до закону. І при цьому ще й грьобані НАБУ з САП ходять до боневтіка на інструктаж замість того щоб арештовувати та саджати всю цю зелену наволоч.
И вообще в чем смысл постоянных тренировок - он видимо проф. спортсмен и готовится к соревнованиям...
только кто же их назначил в очистку?
Тут питання тільки в одному - ХТО для д"Єрмака - "СВОЇ"?
Тому й не їде на фронт...
а для кацапа дєрмака РАПТОВО така охорона вже є, тому його ніхто в Україні ніколи не вб'є і він тут почувається, як єврейського бога за пазухою!
робіть висновки....
Ета другое)))
Чи що він піде на фронт повірили може?!