Єрмак збрехав і не пішов на фронт, а ухиляється від мобілізації у Києві, - ЗМІ

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак після обіцянок піти на фронт нині не перебуває у лавах ЗСУ й живе в Києві.

Про це йдеться в розслідуванні УП, передає Цензор.НЕТ.

Діяльність Єрмака

За даними видання, Єрмак веде закритий спосіб життя: відвідує спортзал на державних об’єктах та пересувається столицею лише з посиленою охороною.

Тілоохоронці забезпечують повну ізоляцію приміщень та використовують власні ключі для доступу до закритих залів.

"Приїжджає Єрмак з охороною, охорона відкриває ключем цей зал, він спускається, тренується, виходить, охорона закриває", - зауважив журналіст Ткач.

Перед кожним виходом з автомобіля охорона Єрмака ретельно перевіряє територію, через що той інколи змушений чекати в машині до 10-15 хвилин. У залі він проводить по 2 години щодня.

Журналісту Михайлу Ткачу вдалося зустріти Єрмака після спортзалу, але той не дав жодних коментарів, сів у автівку та поїхав.

Єрмак після своєї відставки також зустрічався з низкою українських топпосадовців.

Звільнення Єрмака

