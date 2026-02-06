Ермак солгал и не ушел на фронт, а уклоняется от мобилизации в Киеве, - СМИ
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак после обещаний уйти на фронт в настоящее время не находится в рядах ВСУ и живет в Киеве.
Об этом говорится в расследовании УП, передает Цензор.НЕТ.
Деятельность Ермака
По данным издания, Ермак ведет закрытый образ жизни: посещает спортзал на государственных объектах и передвигается по столице только с усиленной охраной.
Телохранители обеспечивают полную изоляцию помещений и используют собственные ключи для доступа в закрытые залы.
"Приезжает Ермак с охраной, охрана открывает ключом этот зал, он спускается, тренируется, выходит, охрана закрывает", - отметил журналист Ткач.
Перед каждым выходом из автомобиля охрана Ермака тщательно проверяет территорию, из-за чего тот иногда вынужден ждать в машине до 10-15 минут. В зале он проводит по 2 часа ежедневно.
Журналисту Михаилу Ткачу удалось встретить Ермака после спортзала, но тот не дал никаких комментариев, сел в машину и уехал.
Ермак после своей отставки также встречался с рядом украинских топ-чиновников.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Тілоохоронці забезпечують повну ізоляцію приміщень та використовують власні ключі для доступу до закритих залів.
"Приїжджає Єрмак з охороною, охорона відкриває ключем цей зал, він спускається, тренується, виходить, охорона закриває", - зауважив журналіст Ткач.
Перед кожним виходом з автомобіля охорона Єрмака ретельно перевіряє територію, через що той інколи змушений чекати в машині до 10-15 хвилин. У залі він проводить по 2 години щодня.
Сумнівне задоволення від такого життя.
Как говорится, с кем поведешься, того и наберешься.
Це "неугодних" зеленій владі, можна мобілізувати і відправити на 0.
А Андрій Борисович, буде їздити в спортзал з посиленою охороною та смачно їсти в київських ресторанах.
Еліта обирає "спортзальний фронт"😂😂😂
Бо це ВОНИ, а це ви...
Цього ухилянта можете хоч кийками лупити при затримені, вам й слова ніхто не скаже!
Як защемлять, розповість
Вони починають просто забивати людей ногам, як на вчорашньому відео з Одеси!
Для допомоги замерзаючим людям збільшили кількість поліції, яка тепер на кожному кроці і хапає замерзаючих людей.
По факту Єрмак досі всім крутить.
Як вже все це зелене лайно за@бало всю країну своєю наглою, нічим не прикритою зневагою як до людей, так і до закону. І при цьому ще й грьобані НАБУ з САП ходять до боневтіка на інструктаж замість того щоб арештовувати та саджати всю цю зелену наволоч.
И вообще в чем смысл постоянных тренировок - он видимо проф. спортсмен и готовится к соревнованиям...
только кто же их назначил в очистку?
Тут питання тільки в одному - ХТО для д"Єрмака - "СВОЇ"?
Тому й не їде на фронт...
а для кацапа дєрмака РАПТОВО така охорона вже є, тому його ніхто в Україні ніколи не вб'є і він тут почувається, як єврейського бога за пазухою!
робіть висновки....
Чи що він піде на фронт повірили може?!