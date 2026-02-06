Ермак солгал и не ушел на фронт, а уклоняется от мобилизации в Киеве, - СМИ

єрмак

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак после обещаний уйти на фронт в настоящее время не находится в рядах ВСУ и живет в Киеве. 

Об этом говорится в расследовании УП, передает Цензор.НЕТ.

Деятельность Ермака

По данным издания, Ермак ведет закрытый образ жизни: посещает спортзал на государственных объектах и передвигается по столице только с усиленной охраной. 

Телохранители обеспечивают полную изоляцию помещений и используют собственные ключи для доступа в закрытые залы.

"Приезжает Ермак с охраной, охрана открывает ключом этот зал, он спускается, тренируется, выходит, охрана закрывает", - отметил журналист Ткач.

Перед каждым выходом из автомобиля охрана Ермака тщательно проверяет территорию, из-за чего тот иногда вынужден ждать в машине до 10-15 минут. В зале он проводит по 2 часа ежедневно.

Журналисту Михаилу Ткачу удалось встретить Ермака после спортзала, но тот не дал никаких комментариев, сел в машину и уехал.

Ермак после своей отставки также встречался с рядом украинских топ-чиновников.

Увольнение Ермака

Топ комментарии
+69
Ось він єталонний ухилянт! Ну що скажуть на це диванні виходжувальники на кордони 91 року? Тцк і поліція ви де? Ось же ухилянт ухиляється від військової служби
06.02.2026 17:13 Ответить
+48
Какая неожиданность, кто бы мог подумать...
06.02.2026 17:12 Ответить
+46
Давно вже Час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади. Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв, ухилянтів та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження безкарного царювання.
06.02.2026 17:31 Ответить
Нічого неочікуваного
06.02.2026 17:11 Ответить
Д'єрьмак, як людина глибоко віруюча, не може йти в ЗСУ, бо йому талмуд забороняє служити в армії гоїв.
06.02.2026 18:56 Ответить
06.02.2026 17:12 Ответить
Може в нього десь під Києвом персональний окоп. Хлоп тримає оборону.
06.02.2026 17:28 Ответить
Ось він єталонний ухилянт! Ну що скажуть на це диванні виходжувальники на кордони 91 року? Тцк і поліція ви де? Ось же ухилянт ухиляється від військової служби
06.02.2026 17:13 Ответить
ТЦК та СП! АУ! Є кандидат і там ще є , як мінімум, 2 охоронці....
06.02.2026 17:15 Ответить
Мені цікаво - Чебурек хіба не дозвіту перед Єрмаком чєлнаком шмигає СЩА- Київ-Абу-Дабі ?
06.02.2026 17:31 Ответить
так, він же видатний розвідник (СЗР)
06.02.2026 17:35 Ответить
Ухилянти - це ті, в кого нема грошей на відкуп чи на бронь. У єрмака є гроші, тож він не ухилянт.
06.02.2026 17:36 Ответить
Мерзкая ********!
06.02.2026 17:13 Ответить
МЕРзЄКІЕ ПІДАРЮГІ !
06.02.2026 17:32 Ответить
На Олімпійські ігри готується
Аполлон
06.02.2026 17:13 Ответить
Никогда такого в истоии человечества не случалось. Чтоб еврей , взял и не сбрехал. Зеленский не даст соврать. Один миллиар деревьев чего стоит , с тремя тісячами дальнобойніх рокет.
06.02.2026 17:14 Ответить
Як в старому совковому анекдотів.
Абрам жаліється: німці вже близько, купа проблем. Розробити майно, родину вивезти в Ташкент, самому виїхати. Ванька йому такий: Так Абрам, проблем багато.
Та які в тебе Ванька проблеми, взяв гвинтівку, та пішов воювати.
06.02.2026 17:34 Ответить
Розмова ухилянта з ютубним потужником парторга з роботягою (теж з совка):

- А що це ти Петрович в 17.45 вже верстат вимкнув, коли зміна до 18.00?
- Ну ще ж поки приберу, підмету...
- Ні, це неправильно, я от закінчую роботу рівно о 18.00.
- А шо тобі - рот закрив та й вже закінчив.
06.02.2026 17:46 Ответить
На засіданні партійної організації колгоспу було лише два питання.
1. Будівництво сараю.
2. Будівництво комунізму.
Але, так як досок немає, відразу почали виконувати другий пункт.
06.02.2026 17:55 Ответить
- Шо таке русскій мір капіталізм?
- Це коли людина гнобить людину.
- А демократія комунізм?
- Це коли все навпаки.
06.02.2026 18:01 Ответить
Когда это Штирлиц на Восточный Фронт ходил?
06.02.2026 17:16 Ответить
06.02.2026 17:23 Ответить
Та не може ж такого бути... дєрьмак і збрехав
06.02.2026 17:19 Ответить
А від покидька хтось чекав чоловічого вчинку?
06.02.2026 17:20 Ответить
де ти бачив чоловіків при владі?
06.02.2026 17:25 Ответить
ну і де хоробре тцк? чому до сих пір не відпздили, і не обісцяли дєрьмака? курву московську.
06.02.2026 17:26 Ответить
06.02.2026 17:31 Ответить
Є з кого приклад брати...
06.02.2026 17:38 Ответить
Ухиляється це типу як останнє сцикло боїться в магазин піти щоб не вискочили з-за смітника оповіщувачі й за ноги його в епілептобус? Ходить собі людина вільно, отримує задоволення від життя.
06.02.2026 17:41 Ответить
За даними видання, Єрмак веде закритий спосіб життя: відвідує спортзал на державних об'єктах та пересувається столицею лише з посиленою охороною.

Тілоохоронці забезпечують повну ізоляцію приміщень та використовують власні ключі для доступу до закритих залів.

"Приїжджає Єрмак з охороною, охорона відкриває ключем цей зал, він спускається, тренується, виходить, охорона закриває", - зауважив журналіст Ткач.

Перед кожним виходом з автомобіля охорона Єрмака ретельно перевіряє територію, через що той інколи змушений чекати в машині до 10-15 хвилин. У залі він проводить по 2 години щодня.

Сумнівне задоволення від такого життя.
06.02.2026 17:59 Ответить
Багато хто б з цим не погодився, та хто ж їх питає.
06.02.2026 18:02 Ответить
Так все це державним коштом. Не власним.
07.02.2026 00:24 Ответить
В тюрмі теж державним коштом утримують.
07.02.2026 10:25 Ответить
Так воно до в'язниці не попаде
07.02.2026 12:02 Ответить
Розбійник!
06.02.2026 17:42 Ответить
Якщо тцкашники тільки косо на нього глянуть, то завтра самі будуть в окопах.
06.02.2026 17:54 Ответить
Гнида є гнида! Хоч в ОП, хоч в спортзалі. На вкрадені у нас гроші охорону тримає... А ви кажете фронт,фронт...
06.02.2026 17:57 Ответить
І він хвіртку своїм ключем відкривае!?
06.02.2026 18:02 Ответить
Може не за темою, але я натрапила на аккаунт у ютюбі « killin ur accountant". Він створений рашистською пропагандою на просторах англомовних ресурсів , цей аккаунт розносить за допомогою штучного інтелекту створені відеоролики де українці зображені як незнамо хто… Я вже поскаржилась, але треба підтримка багатьох, щоб вони зазнали поразки.
06.02.2026 18:11 Ответить
Этот?
https://www.youtube.com/@KillingurAccountant/videos
06.02.2026 19:42 Ответить
Так
07.02.2026 00:07 Ответить
Відчуваєте, що таке касти? УССР як вона є.
06.02.2026 18:15 Ответить
Єрмак ... ухиляється від мобілізації
--------------------------------------------------------
Как говорится, с кем поведешься, того и наберешься.
06.02.2026 18:29 Ответить
Хтось дійсно повірив, що цей поц піде в ЗСУ?
Ага!
Зараз!
Немає дурних!
Це "неугодних" зеленій владі, можна мобілізувати і відправити на 0.

А Андрій Борисович, буде їздити в спортзал з посиленою охороною та смачно їсти в київських ресторанах.

Еліта обирає "спортзальний фронт"😂😂😂
06.02.2026 18:30 Ответить
Ви ще не зрозуміли? Є ви і є ВОНИ. Вам закони, а їм ПОВНА безкарність. Можна брехати, не виконувати обіцянок, красти, брати хабарі, виїжджати за кордон під час воєнного стану, розважатися у нічних клубах після комендантської години, приймати наркотики, керувати машиною напідпитку, збивати та калічити пішоходів. отримувати потрібні судові рішення - і НІЧОГО їм за це не буде.

Бо це ВОНИ, а це ви...
06.02.2026 18:31 Ответить
Лідор про це не знає. Треба йому написати в тєлєграмм💩
06.02.2026 18:33 Ответить
Ну і деж "принципові" ТЦКашники?
Цього ухилянта можете хоч кийками лупити при затримені, вам й слова ніхто не скаже!
Ну?
06.02.2026 18:43 Ответить
Залишилось дізнатись хто Алі-бабі призначив держ. охорону - Кличко чи Трамп?
06.02.2026 18:47 Ответить
Знає багато.
Як защемлять, розповість
06.02.2026 21:52 Ответить
Натомість, влада скасовує бодікамери і дозволяє свавілля ТЦК проти людей?
https://www.youtube.com/watch?v=mMJhMxcMvN0
Вони починають просто забивати людей ногам, як на вчорашньому відео з Одеси!
Для допомоги замерзаючим людям збільшили кількість поліції, яка тепер на кожному кроці і хапає замерзаючих людей.
https://www.youtube.com/watch?v=iz-En8emi70
06.02.2026 19:09 Ответить
А ЩО ЗЕЛЕНСЬКІЙ МІДІЧГЕЙТНУЛСЯ ВЖЕ !?)
06.02.2026 19:12 Ответить
Так Буданов після Єрмака залишив всіх людей ОП на своїх місцях.
По факту Єрмак досі всім крутить.
06.02.2026 19:17 Ответить
Гандоны народа..
06.02.2026 19:22 Ответить
Невже хто з притомних повірив,що ця жаба буде в армії? А охороною та автомобілем користується за наш рахунок? -Так це ж кожна секретарка після звільнення пожиттєво цим користується. Особливо у статусі адвоката. Хіба ви не знали?
06.02.2026 19:32 Ответить
Зєля, як вишуканий гурман, прекрасно розуміється на сортах лайна, смакує і цінує його.. і це не тільки дермак, верещук, татаров... там ціла колекція...
06.02.2026 19:44 Ответить
Ця **** ще й користується державною охороною, тобто дає змогу уникнути фронту ще іншим ухилянтам які за це ще й отримують від держави зарплатню за свою нелегку працю.
Як вже все це зелене лайно за@бало всю країну своєю наглою, нічим не прикритою зневагою як до людей, так і до закону. І при цьому ще й грьобані НАБУ з САП ходять до боневтіка на інструктаж замість того щоб арештовувати та саджати всю цю зелену наволоч.
06.02.2026 19:55 Ответить
Нищеброд какой-то - нет, чтобы сделать спортзал в собственном коттедже, вилле, дворце(или что там у него)... Или что, может он живет в простой квартире?
И вообще в чем смысл постоянных тренировок - он видимо проф. спортсмен и готовится к соревнованиям...
06.02.2026 19:59 Ответить
Або це спосіб консперативних зустрічей з кимось.
07.02.2026 00:33 Ответить
06.02.2026 20:05 Ответить
Андрій Борисович не збрехав, Андрій Борисович ложив *** на закон. У нього ручний шут виконує роль президента
06.02.2026 20:06 Ответить
А який лох повівся що воно піде в ЗСУ?
06.02.2026 20:19 Ответить
может он инвалид и не взяли, как и чела с лопатой, да остальные "избранные", если приглядеться - тоже \ментально\ нездоровы и им нельзя. только кто же их назначил в очистку?
06.02.2026 20:20 Ответить
Ви не розумієте, це дєрмак тренується перед БЗВП)
06.02.2026 20:54 Ответить
В решту часу займається магією?
06.02.2026 21:49 Ответить
Да , в Хайфе сейчас плановое отключение.Миндич не даст соврать , вместе с Цукерманами.
06.02.2026 22:29 Ответить
І хто ж це надав Єрмаку державну охорону та ключі від державних установ?
07.02.2026 00:31 Ответить
Таким, як він, у палатку чи в "сортир", гранату свої ж, підкидали... З висмикнутою чекою...
Тут питання тільки в одному - ХТО для д"Єрмака - "СВОЇ"?
Тому й не їде на фронт...
07.02.2026 03:05 Ответить
ось бачте, ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ Парубію зелений жид не зміг знайти цілодобової охорони і його кацапи ВБИЛИ!
а для кацапа дєрмака РАПТОВО така охорона вже є, тому його ніхто в Україні ніколи не вб'є і він тут почувається, як єврейського бога за пазухою!

робіть висновки....
07.02.2026 03:37 Ответить
Он льотчик - он в танкє горєл.
07.02.2026 06:33 Ответить
А що був хтось хто повірив що ця паскуда піде на фронт..
07.02.2026 09:28 Ответить
Пишуть усіляку фігню про охорону. Зараз охорона це такі собі смертники, два дрони в голову Андрійчика і ніяка охорона нічим не зашкодить.
07.02.2026 13:22 Ответить
Підтримує форму! Нюхом чує, що втікати прийдеться далеко-далеко...
07.02.2026 13:54 Ответить
Гои возмущаются, гои негодуют но продолжают любить миндичей-ермаков. Ибо нужен хозяин.
07.02.2026 14:10 Ответить
Шось не видно коментарів потужних вояків, які тут всіх "ухилянтів" стріляти збираються. Шо таке, після нічної атаки спимо десь під Польщею, чи за ці коментарі не заплачено?)
Ета другое)))
07.02.2026 15:36 Ответить
А що хтось повірив що у д'Єрмака є гідність(честь)?!
Чи що він піде на фронт повірили може?!
07.02.2026 15:37 Ответить
А коли ВОНО не брехало? Коли ВОНИ не брехали???
07.02.2026 16:05 Ответить
А журналист ткач не хочет на фронт,что он бегает как дурак за всякими ермаками.
07.02.2026 16:07 Ответить
Валя, а ти не хочеш на фронт? Там зустрінешся зі своїми братьями по язику? Від Ткача хоч користь є суспільству, а від тебе що?
07.02.2026 16:18 Ответить
Він стільки зробив для держави, що має право на охорону, недоторканість і відпочинок. Згідно Конституції. Так що оті ТЦК мають триматись подалі від нашого неперевершеного менеджера усіх часів і народів. Треба ще написати петицію на присвоєння Героя.
07.02.2026 16:15 Ответить
Цей "носій секретної інформації" має бути зачищений негайно, бо ватоголова потвора здатна на зраду і підлість!
07.02.2026 16:28 Ответить
А ніби до цього він таке не робив...
07.02.2026 18:10 Ответить
а що в нього там в Резерві написано , відстрочка до 2299 року
07.02.2026 16:51 Ответить
Тільки, як сауну з Єрмаком зайшли Бігуси, то вся компанія з охороною дременула так, що і смартфони на диванах залишили. Напевно така компашка була, що світитися не можуть. Скоріше за все, що чинні радники з ОП!
07.02.2026 17:30 Ответить
Тільки хворі люди, які не давали присяг і ніколи не мали воєнніка, всім і у всьому винні до гробової дошки.
07.02.2026 18:56 Ответить
"Вода з трупів" не допомогла втриматися БІЛЯ КОРИТА. Тепер збирає піт зі спортсменів. Може він допоможе повернутися?
07.02.2026 18:58 Ответить
Какой дебил верил в то , что Ермак пойдёт на фронт?
07.02.2026 19:18 Ответить
З Єрмаком все понятно. А от у мене питання стосовно охорони. Це електрики, пожежники, чи працівники якої забронірованої структури? Раніше таки поголовно журналістами були, але раз журналістів в нинішні часи не бронюють, тому це ...може якісь інженери-виробники... мін?
07.02.2026 19:45 Ответить
 
 