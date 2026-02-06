Ермак солгал и не ушел на фронт, а уклоняется от мобилизации в Киеве, - СМИ

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак после обещаний уйти на фронт в настоящее время не находится в рядах ВСУ и живет в Киеве.

Об этом говорится в расследовании УП, передает Цензор.НЕТ.

Деятельность Ермака

По данным издания, Ермак ведет закрытый образ жизни: посещает спортзал на государственных объектах и передвигается по столице только с усиленной охраной.

Телохранители обеспечивают полную изоляцию помещений и используют собственные ключи для доступа в закрытые залы.

"Приезжает Ермак с охраной, охрана открывает ключом этот зал, он спускается, тренируется, выходит, охрана закрывает", - отметил журналист Ткач.

Перед каждым выходом из автомобиля охрана Ермака тщательно проверяет территорию, из-за чего тот иногда вынужден ждать в машине до 10-15 минут. В зале он проводит по 2 часа ежедневно.

Журналисту Михаилу Ткачу удалось встретить Ермака после спортзала, но тот не дал никаких комментариев, сел в машину и уехал.

Ермак после своей отставки также встречался с рядом украинских топ-чиновников.

Увольнение Ермака

