Зеленський про звільнення Єрмака: Не через корупцію, "були свої причини"
Президент Володимир Зеленський заперечив, що саме розслідування НАБУ щодо корупції стало причиною звільнення екскерівника його Офісу Андрія Єрмака.
Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Про Єрмака
Як зазначає видання, протягом багатьох років Зеленський опирався тиску з боку уряду США та багатьох своїх найближчих союзників в Україні, які вимагали звільнити Єрмака, який був головним переговірником України.
"Єрмак, імперативна особистість із схильністю до позерства, ворогував із низкою західних дипломатів і майже всіма в оточенні Зеленського. Лише восени минулого року, в день, коли слідчі провели обшук у будинку Єрмака в рамках розслідування корупції, президент погодився звільнити його", - нагадує журналіст.
Проте в інтерв'ю The Atlantic Зеленський відмовився визнати, що розслідування корупції змусило його ухвалити таке рішення. "У мене були свої причини", - гримнув він, перервавши лінію запитань, цитує медіа.
Видання додає, що наступник Єрмака, колишній керівник ГУР МО Кирило Буданов, який зараз очолює переговорну команду України, більш схильний до компромісів, навіть у питанні території.
Він очолював тривалі дискусії з помічниками президента щодо юридичних і практичних умов, необхідних для того, щоб Україна могла вивести свої війська з деяких частин Донецької області, не дозволивши росіянам просунутися і захопити її.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
- Раніше журналісти УП виявили, що Андрій Єрмак проживає у Києві та зустрічається із різними посадовцями.
але з ким ?
Потому что у Зеленского коррупция - не преступление.
Тобто, якщо ці причини зникнуть - то дЄрмак зможе відновитися на посаді???
вдвохвтрьох веселіше було би...
Для Зеленського корупція - НЕ привід будь кого звільняти!
Тим більше свого найкращого лялькавода-вудіста.
зрадив мацюпусеньке зелене кохання - дав міндичю...
Тільки через розголошення та скандали по корупції і то, дуже-дуже рідко.
А як дихав... Гм... Є над чим подумати.
він вже всіх запарив
Кацап, в українській мові воно пишеться як "п'ятнадцять".
З часів Оману, єрмак є ствол куйла біля виска "зепоцріота"
Шо зрадив хвойда?? Ай ай ай тримайтеся Володимир Олександрович час лікує 😸
але оскільки, кудом тута не верти,
він все щє президент України, якому домогла війна пересидіти свій термін?
одна порада - бери з собою фахового перекладачя,
особлибо коли ти маєш діло з таким же пихатим,
але трохі потужнішим за тебе, ідіотом.
Царь осєрчалі.
він і так вже пів терміна, після першого краде у вас як опа.
дайте йому щє термін - він вас до трусів роздягне...
Разлюбил милого друга?
вибори не вибори