Зеленський про звільнення Єрмака: Не через корупцію, "були свої причини"

Президент Володимир Зеленський заперечив, що саме розслідування НАБУ щодо корупції стало причиною звільнення екскерівника його Офісу Андрія Єрмака.

Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, протягом багатьох років Зеленський опирався тиску з боку уряду США та багатьох своїх найближчих союзників в Україні, які вимагали звільнити Єрмака, який був головним переговірником України.

"Єрмак, імперативна особистість із схильністю до позерства, ворогував із низкою західних дипломатів і майже всіма в оточенні Зеленського. Лише восени минулого року, в день, коли слідчі провели обшук у будинку Єрмака в рамках розслідування корупції, президент погодився звільнити його", - нагадує журналіст.

Проте в інтерв'ю The Atlantic Зеленський відмовився визнати, що розслідування корупції змусило його ухвалити таке рішення. "У мене були свої причини", - гримнув він, перервавши лінію запитань, цитує медіа.

Видання додає, що наступник Єрмака, колишній керівник ГУР МО Кирило Буданов, який зараз очолює переговорну команду України, більш схильний до компромісів, навіть у питанні території.

Він очолював тривалі дискусії з помічниками президента щодо юридичних і практичних умов, необхідних для того, щоб Україна могла вивести свої війська з деяких частин Донецької області, не дозволивши росіянам просунутися і захопити її.

