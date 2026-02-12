Зеленский об увольнении Ермака: Не из-за коррупции, "были свои причины"
Президент Владимир Зеленский опроверг, что именно расследование НАБУ по коррупции стало причиной увольнения экс-руководителя его Офиса Андрея Ермака.
Об этом он сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.
Об Ермаке
Как отмечает издание, на протяжении многих лет Зеленский сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине, которые требовали уволить Ермака, который был главным переговорщиком Украины.
"Ермак, императивная личность со склонностью к позерству, враждовал с рядом западных дипломатов и почти всеми в окружении Зеленского. Только осенью прошлого года, в день, когда следователи провели обыск в доме Ермака в рамках расследования коррупции, президент согласился уволить его", - напоминает журналист.
Однако в интервью The Atlantic Зеленский отказался признать, что расследование коррупции заставило его принять такое решение. "У меня были свои причины", - громко сказал он, прервав линию вопросов, цитирует медиа.
Издание добавляет, что преемник Ермака, бывший руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет переговорную команду Украины, более склонен к компромиссам, даже в вопросе территории.
Он возглавлял длительные дискуссии с помощниками президента по юридическим и практическим условиям, необходимым для того, чтобы Украина могла вывести свои войска из некоторых частей Донецкой области, не позволив россиянам продвинуться и захватить ее.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
- Ранее журналисты УП обнаружили, что Андрей Ермак проживает в Киеве и встречается с различными должностными лицами.
