6 697 72

Зеленский об увольнении Ермака: Не из-за коррупции, "были свои причины"

зеленский, ермак

Президент Владимир Зеленский опроверг, что именно расследование НАБУ по коррупции стало причиной увольнения экс-руководителя его Офиса Андрея Ермака.

Об этом он сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Об Ермаке

Как отмечает издание, на протяжении многих лет Зеленский сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине, которые требовали уволить Ермака, который был главным переговорщиком Украины.

"Ермак, императивная личность со склонностью к позерству, враждовал с рядом западных дипломатов и почти всеми в окружении Зеленского. Только осенью прошлого года, в день, когда следователи провели обыск в доме Ермака в рамках расследования коррупции, президент согласился уволить его", - напоминает журналист.

Однако в интервью The Atlantic Зеленский отказался признать, что расследование коррупции заставило его принять такое решение. "У меня были свои причины", - громко сказал он, прервав линию вопросов, цитирует медиа.

Ермак солгал и не ушел на фронт, а уклоняется от мобилизации в Киеве, - СМИ

Издание добавляет, что преемник Ермака, бывший руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет переговорную команду Украины, более склонен к компромиссам, даже в вопросе территории.

Он возглавлял длительные дискуссии с помощниками президента по юридическим и практическим условиям, необходимым для того, чтобы Украина могла вывести свои войска из некоторых частей Донецкой области, не позволив россиянам продвинуться и захватить ее. 

Увольнение Ермака

Ермак незаконно пользуется государственной охраной. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) Ермак Андрей (1511)
Топ комментарии
+42
Зеленський про звільнення Єрмака: Не через корупцію
--------------------------------------------------------------------------------------
Потому что у Зеленского коррупция - не преступление.
12.02.2026 22:13 Ответить
+27
Крисятничать начал ? А так да , коррупция для Вовочки , это своё , родное.
12.02.2026 22:13 Ответить
+17
А при кому корупція розквітла буйним цвітом? і всі посади йшли через Єрмака - НАБУ на нього немає
12.02.2026 22:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За честность и принципиальность
12.02.2026 22:13 Ответить
не поделили куклы вуду
12.02.2026 22:32 Ответить
Крисятничать начал ? А так да , коррупция для Вовочки , это своё , родное.
12.02.2026 22:13 Ответить
да ні , він пукал потужно
12.02.2026 22:18 Ответить
ізмєніл !
але з ким ?

.
12.02.2026 22:51 Ответить
Зеленський про звільнення Єрмака: Не через корупцію
--------------------------------------------------------------------------------------
Потому что у Зеленского коррупция - не преступление.
12.02.2026 22:13 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏!!!!!!
12.02.2026 22:29 Ответить
За умови , що злочинець ЛІЧНО ПРЄДАН. Або хоча б ділиться.
13.02.2026 01:22 Ответить
Були інші причини...
Тобто, якщо ці причини зникнуть - то дЄрмак зможе відновитися на посаді???
показать весь комментарий
12.02.2026 22:13 Ответить
А при кому корупція розквітла буйним цвітом? і всі посади йшли через Єрмака - НАБУ на нього немає
12.02.2026 22:14 Ответить
Дерьмак перестал удовлетворять Янелоха (в буквальном смысле).
12.02.2026 22:15 Ответить
... потрібно було ще Богдана повернути - вдвох втрьох веселіше було би...
12.02.2026 22:27 Ответить
Звісно:
Для Зеленського корупція - НЕ привід будь кого звільняти!
Тим більше свого найкращого лялькавода-вудіста.
12.02.2026 22:15 Ответить
Що? Крисятнічав?!
12.02.2026 22:17 Ответить
"Мені називав одні цифри, а НАБУ оприлюднило геть інші"
12.02.2026 22:19 Ответить
гірше,
зрадив мацюпусеньке зелене кохання - дав міндичю...
12.02.2026 23:35 Ответить
пари розлучаються через досить дивні особливості, які серед:важка любов до кішки, постійні ревнощі до кумирів, побутові дрібниці (наприклад, неправильно видавлена ​​паста), неможливість поділити майно або образ матері, що переслідує в усьому. Іноді приводом стає навіть неправильна мова партнера або розбіжності у сні
12.02.2026 22:19 Ответить
За сім років Зеленський нікого не звільняв через корупцію!
Тільки через розголошення та скандали по корупції і то, дуже-дуже рідко.
12.02.2026 22:20 Ответить
Корупціонерів Янелох не терпить. Він їм відрубує руки. Бачили Рєзнікова,Куницького,-Комарницького,,інших персонажів? Придивіться,всі вони з протезами замість рук. Навіть авто самі не водять,водій є. І у Ондрюши також.
13.02.2026 05:57 Ответить
У Зеленського красти можна, але не можна попадатись, як Міндіч.
12.02.2026 22:22 Ответить
Ну, Якщо не за корупцію, а «були свої причидали»??? То залишається, або через події, на кшалт «епштейна», або типове члЄном вредітєство, в Урядовому кварталі???? Стюардеса з мендель можуть підказати, чи отой Гогішвіллі??.?
12.02.2026 22:23 Ответить
Овва! А Буданов виявляється і не проти виведення українських військ з Донецької області.
А як дихав... Гм... Є над чим подумати.
12.02.2026 22:24 Ответить
ревнощі...
12.02.2026 22:25 Ответить
напевно причини були такі:
1) Зе встав не з тої ноги,🥴
2) викурив прострочений айкосик,🤢
3) психанув,😱
...
а тут мимо д'Єрмака чотри несли
ось він і отримав ... звільнення
12.02.2026 22:36 Ответить
між п.2 і п.3 пропущений п.2а - запарив мівіну замість дЄрмака сам....
12.02.2026 22:49 Ответить
аби ж тільки мівіну....
він вже всіх запарив
12.02.2026 22:57 Ответить
...Любовь ушла,
Завяли помидоры.
Сандали жмут
и нам не по пути...
13.02.2026 04:37 Ответить
любов уйшла, загніли бураки,
а я на Порошенка санкції складала
до тебе притулися бажала,
а ти сказав - та на *** вже іди...
13.02.2026 04:59 Ответить
Угу, "загніли"...
Хе-хе...
13.02.2026 08:06 Ответить
обожнюю ********...
13.02.2026 07:27 Ответить
й зелений поц з вами на завжди
13.02.2026 09:05 Ответить
Угу, пятнадцать...
Кацап, в українській мові воно пишеться як "п'ятнадцять".
13.02.2026 13:59 Ответить
Проте в інтерв'ю The Atlantic Зеленський відмовився визнати, що розслідування корупції змусило його ухвалити таке рішення. "У мене були свої причини", - гримнув він, перервавши лінію запитань, цитує медіа.
З часів Оману, єрмак є ствол куйла біля виска "зепоцріота"
12.02.2026 22:36 Ответить
мразь
12.02.2026 22:41 Ответить
Корупція -Це добре ! Але на Заході не розуміють !
12.02.2026 22:44 Ответить
Не через корупцію, "були свої причини

Шо зрадив хвойда?? Ай ай ай тримайтеся Володимир Олександрович час лікує 😸
12.02.2026 22:46 Ответить
Єрмак пішов,прийшов новий єрмак
12.02.2026 22:46 Ответить
Ну посварились люди зза колеру презервативів..Ну шо тут страшного?..Зійдуться на прозорих..Хоча й про двушку на моськву не забувати надо..Презик він й е презик..А моськва по головке непогладить....Це крепить..спільна справа поверне любов зав'ялу....
12.02.2026 22:50 Ответить
Яка ше корупція? Ви шо?
12.02.2026 22:56 Ответить
у нього всі винні крім нього.
12.02.2026 23:00 Ответить
Упоротий безмозглий нікчема!
12.02.2026 23:08 Ответить
Треба визнати тупанув наш лідор, мабуть без суфлера випустили💩
12.02.2026 23:10 Ответить
Через падіння рейтингів. Корупція для них спільні інтереси, спільна справа. І рейтинги теж. Вирішили зімітувати відсторонення від управління державою.
12.02.2026 23:12 Ответить
Воно зовсім дурне...
12.02.2026 23:16 Ответить
Уявіть, яку дічь несе цей організм, коли залишається один на один з Трампом чи іншим лідером. І чому завжди біля цього недоумка був єрмак або богдан
12.02.2026 23:18 Ответить
неуявляємо...
але оскільки, кудом тута не верти,
він все щє президент України, якому домогла війна пересидіти свій термін?
одна порада - бери з собою фахового перекладачя,
особлибо коли ти маєш діло з таким же пихатим,
але трохі потужнішим за тебе, ідіотом.
12.02.2026 23:42 Ответить
Та він і без перекладача, на свайом ізикє, кілька слів не здатен сформувати в речення зі змістом. Просто потік свідомості...
13.02.2026 00:17 Ответить
складні речення з комами, не для клованів - в них репрізи...
13.02.2026 00:20 Ответить
У мене були свої причини", - гримнув він, перервавши лінію запитань
____________
Царь осєрчалі.
12.02.2026 23:19 Ответить
Невже Єрмак зрадив? Дівку знайшов?Розміняв на Безуглу чи Мендель?
12.02.2026 23:21 Ответить
Ага, дівку... Арахамію
13.02.2026 06:27 Ответить
Ну дурааак!
12.02.2026 23:28 Ответить
Да понятное дело. Гранаты у него не той системы )
12.02.2026 23:36 Ответить
А чого в окоп цей кремезний мущина в розквіті сил не йде чи його соціальна підтримка люб'язно не проводить?
12.02.2026 23:46 Ответить
"Я не всрався. Всрався не я. Були інші причини". Сталевий Лев ЗЄ
12.02.2026 23:49 Ответить
не удовлетворил в постели?
13.02.2026 01:30 Ответить
та перехрипатьте вже хрипатого в одному пакеті зі здачєю українських земель!
він і так вже пів терміна, після першого краде у вас як опа.
дайте йому щє термін - він вас до трусів роздягне...
13.02.2026 03:55 Ответить
Воно й насправді ********* на всю макітру.......
13.02.2026 04:38 Ответить
Зеленський про звільнення Єрмака: Не через корупцію....

Разлюбил милого друга?
13.02.2026 04:51 Ответить
Еге ж. Просто рука в дупі натерла.
13.02.2026 05:30 Ответить
зеленський . міндіч . єрмак . цукерман . галущенко . чернишов . шурма . пронін . кириленко . куницький . крупа . князєв і т.д. ---- КАКАЯ РАЗНІЦА ???
13.02.2026 06:55 Ответить
Обкурений ішак - ватажок злочинного угрупування, зрадник та мародер. Це мохнате чмо має сповна понести покарання за свої численні злочини проти країни та її народу.
13.02.2026 07:43 Ответить
Цими словами він ще раз показав який зеленський брехливий виродок. А як намагається вибілити єрмака сукі паршиві
13.02.2026 08:25 Ответить
Корупції а Україні не має! Не має за що і звільняти!
13.02.2026 08:27 Ответить
цей зелений поц з вами назавжди,,,
вибори не вибори
13.02.2026 09:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FHOUaYsuWHI&list=OLAK5uy_mUHwVP7AGK3mGieWinUeMXbaRCm462bgk
13.02.2026 20:51 Ответить
погано коли у людини нема памяті , про те що казав раніше
13.02.2026 11:24 Ответить
Перестав ділитися "Мівіною"
13.02.2026 14:36 Ответить
 
 