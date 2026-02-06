Новости
Ермак незаконно пользуется государственной охраной

Бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.

Об этом рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя материал УП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Мы быстро провели идентификацию людей, которые охраняли Ермака –– это сотрудники Управления государственной охраны (УГО). Вот эти два парня. Оба сотрудники УГО)", – сообщил он.

СМИ нашли Ермака в Киеве - его охраняет УДО
По словам Железняка, в телефонных книгах они подписаны как: "Денис УГО" или "Сбп Ярмака".

Он добавил, что УГО охраняло Ермака, когда тот был еще главой ОП, а иногда подключали ДКР СБУ.

"Статус экс-главы ОП не дает никакого права на такую охрану за счет налогоплательщиков", - уточнил нардеп.

Увольнение Ермака

охрана (679) УГО (187) Ермак Андрей (1605) Железняк Ярослав (596)
+33
А ще він протизаконно керує припіздєнтом...
показать весь комментарий
06.02.2026 17:37 Ответить
+29
ну ви бачили на відео фактичного правителя України )

а Оманська Гнида то так - аби 73% зебілята раділи
показать весь комментарий
06.02.2026 17:38 Ответить
+27
Це ще раз доказує, що нема в країні правоохоронців, - виключно заробітчани. СБУ, ДБР, МВС, НАБУ, НАЗК, САП... Дармоїди й трутні.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:42 Ответить
ЄРМАКУ особисто ГОЛОВА делегації України обговорює безпеку в АБУ-ДАБІ, а тут про якісь мєлочі -про держохорону
показать весь комментарий
06.02.2026 17:28 Ответить
держохорона і надалі охороняє "1 або 2 особу України"
показать весь комментарий
06.02.2026 17:48 Ответить
хтось мені старій дурній розтлумачить ...
Коли Єрмак використав по-повній Буданова, розвалюючи "розслідування" Безуглої у ВР по справі Вагнергейта ...
1. Байденівські США були в темі - давали від посольства броньоване авто Бурбі...
2. за Трампа лафа для цього 3,14дарка закінчилася - ПАЧІМУ?
а) тому що той же Рубіо й Єрамколеді в офісі Трампа знали що він агент хйла
б) тому що саме Єрмак розрулював на світанку вовчиного зЄзиденства справу проти Байдена під час тусні з адвокатом Трампа Джуліані по Іспаніях - й багато знає про Трампа ?
в)чи він став типу Медведчуком на найбутні вибори для хйла?

КОМУ ВАЖЛИВИЙ ЄРМАК ? УСІМ ? Чи просто будь-які справи на нього - це на ВОВКУ ? А вовку хочуть використати по повній УСІ ?
показать весь комментарий
06.02.2026 17:56 Ответить
Ігор Рейтерович недавно намагався виправдати Буданова - він не звільняє Татарова та Верещук з ОПУ (ЗАЖ)ОПУ - зайнятий пермовинами ...

Шановного політолога хотілосьби запитати- а може тому, що рулить й Будановим Єрмак, як й татровим ...Чи ще страшніше- усіма рулить ТАТАРОВ?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:03 Ответить
ех не знає про це незламнопотужній, а так би получив би він за охорону, адвокат хе""вий!
показать весь комментарий
06.02.2026 17:29 Ответить
Там треба ще пошукати. Може йому компенсують витрати на ТЗ, оренду будинку..чи взагалі на держдачі мешкає..
показать весь комментарий
06.02.2026 17:31 Ответить
Номери прикриття.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:37 Ответить
Якщо в штаті держохорони є зайві агенти, то нехай вони його охороняють, при оплаті ним даної послуги за ринковим тарифом.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:32 Ответить
Його охороняють за бюджетні кошти. Не буде цей маланець сам платити. Нехай приватних наймає.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:55 Ответить
Тобто для Парубія зайвих агентів не знайшлося, а для цього знайшлися?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:19 Ответить
Та щас ... Ці супержмоти, як мінімум, доларові мільйонери, лакають вино, привезене для них контрабандою. Жодного разу не помічені в допомозі ЗСУ. Поки їхні пропагандони вбивають в голови лохторату про супержадібність Порошенка.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:35 Ответить
Під час війни в них ще вистачає часу охороняти алібабу?
показать весь комментарий
06.02.2026 17:36 Ответить
Тому клован-наркоша його і охороняє
показать весь комментарий
06.02.2026 17:42 Ответить
Це шоб не забусярили, він же тепер без броні, от і боїться. Бо рівність.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:37 Ответить
Парубія не охороняли, за то стерненка з цим покидьком аж бігом.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:59 Ответить
А хіба може бути інше,він же на передову готується
показать весь комментарий
06.02.2026 17:39 Ответить
Ну так... зато не надо УБД в транспорте показывать. Наслужил.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:39 Ответить
Нє,ну якби його застрілити то медійний простір би просто звільнився)Ось нема ківи,партнова - і життя триває)Якогось там генерала в масквє пробували обнулити,хоч воно вже давно погоди не робить,а тут такий піярник ходить з охороною)
показать весь комментарий
06.02.2026 17:40 Ответить
Сам собі не надавав охорони і удо не буде самочинно охороняти кого захочеться.
Як агентакозиря,москва береже його і поза московією.
Потрібно спитати з того,хто надав охорону.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:41 Ответить
Хто хто..здогадайтесь..якщо УДО підпорялковується препізденту..вони можуть охороняти будь які сторонні об'єкти та хз яких осіб, але повинні отримати дозвіл від препіздента.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:00 Ответить
А той від кого отримав вказівку надати охорону?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:06 Ответить
100%
показать весь комментарий
06.02.2026 17:51 Ответить
Знаєте, я постійно петиції підписую, за присвоєння загиблим воїнам Героїв України. То там достатньо загиблих і від СБУ і від МВС.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:02 Ответить
Прилуцький поліцейській вже героя вибив за те що дитину вбила чи черкаськім правопохоронцям за вбивство ветерана?
показать весь комментарий
07.02.2026 05:27 Ответить
Блн, та ви б хоч внятно писати навчились українською. Бо фіг зрозумієш, що написали.
показать весь комментарий
07.02.2026 07:15 Ответить
Вони в тилу не роблять ту роботу, що повинні робити. Тому й маємо щоденні "розкриття та підозри" на публіку, а віз і нині там. А ще жодного власного злочинця з рядів цих органів не покарано - вони покривають своїх колег, тому ця вистава безкінечна... Просто вже слів не вистачає.
показать весь комментарий
07.02.2026 17:15 Ответить
Яке керівництво - такі й виконавці. Спочатку керівників міняти треба. А на фронті працівники тих структур теж гинуть.
показать весь комментарий
07.02.2026 18:59 Ответить
Українські офіцер охороняє зрадника 🥳 такого мабуть більше ніде немає
показать весь комментарий
06.02.2026 17:43 Ответить
Звідки в УДО офіцери? Ця структура скомпроментована ще за Кучми.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:38 Ответить
Живемо як у середньовіччі,
де в пошані лише кати і блазні.
показать весь комментарий
06.02.2026 17:44 Ответить
Настала пора, коли кожен із нас
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли бандюки й брехуни,
Наперсточники й свинопаси.
Здолали державу і склали до ніг,
П'ючи нашу кров як вампіри,
А їхній пахан, ледь прибитий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%94%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 яйцем,
Веде нас до прірви.
Бандитом він був і бандитом зоставсь
Тепер уже вищого класу.
Бо вже не шапки, а мільйони краде -
Убий підараса.

За те що Вкраїну продав ворогам
І заповіти Тараса,
Привів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 табачню і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 московських попів -
Убий підараса.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Табачніки правлять свій відьомський бал,
Зійшла, мов зоря, їхня раса.
Ми знову раби й малороси-хохли -
Убий підараса.

Тебе не забуде Вкраїна коли,
Шахтарю з Донбасу,
Ти візьмеш у руки сталеве кайло
І вб'єш підараса.

Нема в нас святішої більше мети
Чи іншого спасу!
У Бога прощення піди попроси
І вбий підараса.

Коли на тарілочці нас подадуть
Кремлю, що вже плямкає ласо,
То буде запізно, повстань і убий!
Убий підараса!
показать весь комментарий
06.02.2026 17:54 Ответить
Так найвеличніший розказав раніше про нашу ситуацію в державі:
"Вот, возвращаю вам Украину. Рама погнута, цепь порвана. Остался от Украины только бардачок, зато большой. А что вы на меня смотрите, я тут не причем. Я ничего не делал. Вы все видели, что 5 лет ничего не делал".
показать весь комментарий
06.02.2026 17:55 Ответить
не єрмак
а ЗЕ назаконно предоставляє охорону за рахунок українців..
показать весь комментарий
06.02.2026 17:59 Ответить
Хлопці з УДО! Завезіть нарешті Єрмака на фронт!
показать весь комментарий
06.02.2026 18:06 Ответить
Ось і відповідь чому ТЦК його не може мобілізувати. А ви хлопців цькуєте. Он як треба "ховатися "
показать весь комментарий
06.02.2026 18:09 Ответить
Гнидник удо давно потрібно розігнати
показать весь комментарий
06.02.2026 18:23 Ответить
удо підпорядковане пєрєсідєнту . начальник удо звітує перед пєрєсідєнтом . удо охороняє вищих посадових осіб держави . . а єрмак-алібаба в нашій державі найвища особа він смотрящій за ..общаком.. тому наш харант залишив цьому пацюку державну охорону . за державний кошт
показать весь комментарий
06.02.2026 18:24 Ответить
М.Ткач,з УП:

"Чи могла система управління державою, яка більше ніж 5 років вибудовувалась на дружбі та лояльності, зникнути одразу після відставки Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента? Тим паче, що така відставка могла бути для президента Володимира Зеленського відверто вимушеним кроком, а не виваженим рішенням. І тим більше, що цю систему багато років Єрмак вибудовував саме для президента.

Яким є вплив Єрмака станом на зараз? Цим непересічним запитанням вже більше як два місяці переймаються як у політичних, так і в бізнесових колах.

З одного боку, люди Єрмака нікуди не поділись і надалі перебувають на своїх високих посадах. Цей факт багато хто сприймає як сигнал, що "віцепрезидент" міг лише публічно відійти від першої особи держави, але не від справ.

З іншого - обшуки НАБУ і САП, як і перспектива підозри, навряд стали і для самого президента аргументом втратити не лише керівника свого Офісу, але й близького друг".
показать весь комментарий
06.02.2026 18:29 Ответить
УДО - радянський рудимент.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:37 Ответить
Так "незаконно"-це синонім теперішньої влади. Зробимо їх Закон разом-казали вони.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:40 Ответить
Так Буданов після Єрмака залишив всіх людей ОП на своїх місцях.
По факту Єрмак досі всім крутить.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:56 Ответить
Так Єрмак же вам не Парубій!
показать весь комментарий
06.02.2026 19:18 Ответить
..та невже?!
наче з 2019го ідіотів-романтиків не попереджали, що їхня прездобол Зєля - брехло, як і уся їх зеленська банда зрадників та мародерів, які не припиняють мочитися в очі своєму вдячному тупорилому лохторату..
показать весь комментарий
06.02.2026 19:40 Ответить
Шо ви смєрдь бунтуєте
показать весь комментарий
06.02.2026 20:45 Ответить
1. Спалили охоронців.
2. В не розумієте, це не охорона, а конвой, щоб не втік.
3. Охороняють явно "для галочки".
показать весь комментарий
06.02.2026 21:41 Ответить
Екс-голову Верховної Ради Андрія Парубія УДО відмовилось охороняти, а екс-голову ОПи ЗЕ , який не був держслужбовцем охороняють та прислужують. Холуї казнокрадів це УДО
показать весь комментарий
07.02.2026 08:11 Ответить
 
 