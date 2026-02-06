Ермак незаконно пользуется государственной охраной

Бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.

Об этом рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя материал УП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Мы быстро провели идентификацию людей, которые охраняли Ермака –– это сотрудники Управления государственной охраны (УГО). Вот эти два парня. Оба сотрудники УГО)", – сообщил он.





По словам Железняка, в телефонных книгах они подписаны как: "Денис УГО" или "Сбп Ярмака".

Он добавил, что УГО охраняло Ермака, когда тот был еще главой ОП, а иногда подключали ДКР СБУ.

"Статус экс-главы ОП не дает никакого права на такую охрану за счет налогоплательщиков", - уточнил нардеп.

Увольнение Ермака

