Ермак незаконно пользуется государственной охраной
Бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
Об этом рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, комментируя материал УП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы быстро провели идентификацию людей, которые охраняли Ермака –– это сотрудники Управления государственной охраны (УГО). Вот эти два парня. Оба сотрудники УГО)", – сообщил он.
По словам Железняка, в телефонных книгах они подписаны как: "Денис УГО" или "Сбп Ярмака".
Он добавил, что УГО охраняло Ермака, когда тот был еще главой ОП, а иногда подключали ДКР СБУ.
"Статус экс-главы ОП не дает никакого права на такую охрану за счет налогоплательщиков", - уточнил нардеп.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Коли Єрмак використав по-повній Буданова, розвалюючи "розслідування" Безуглої у ВР по справі Вагнергейта ...
1. Байденівські США були в темі - давали від посольства броньоване авто Бурбі...
2. за Трампа лафа для цього 3,14дарка закінчилася - ПАЧІМУ?
а) тому що той же Рубіо й Єрамколеді в офісі Трампа знали що він агент хйла
б) тому що саме Єрмак розрулював на світанку вовчиного зЄзиденства справу проти Байдена під час тусні з адвокатом Трампа Джуліані по Іспаніях - й багато знає про Трампа ?
в)чи він став типу Медведчуком на найбутні вибори для хйла?
КОМУ ВАЖЛИВИЙ ЄРМАК ? УСІМ ? Чи просто будь-які справи на нього - це на ВОВКУ ? А вовку хочуть використати по повній УСІ ?
Шановного політолога хотілосьби запитати- а може тому, що рулить й Будановим Єрмак, як й татровим ...Чи ще страшніше- усіма рулить ТАТАРОВ?
а Оманська Гнида то так - аби 73% зебілята раділи
Як агентакозиря,москва береже його і поза московією.
Потрібно спитати з того,хто надав охорону.
де в пошані лише кати і блазні.
Постав перед вибором часу:
До влади прийшли бандюки й брехуни,
Наперсточники й свинопаси.
Здолали державу і склали до ніг,
П'ючи нашу кров як вампіри,
А їхній пахан, ледь прибитий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%94%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 яйцем,
Веде нас до прірви.
Бандитом він був і бандитом зоставсь
Тепер уже вищого класу.
Бо вже не шапки, а мільйони краде -
Убий підараса.
За те що Вкраїну продав ворогам
І заповіти Тараса,
Привів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 табачню і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 московських попів -
Убий підараса.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Табачніки правлять свій відьомський бал,
Зійшла, мов зоря, їхня раса.
Ми знову раби й малороси-хохли -
Убий підараса.
Тебе не забуде Вкраїна коли,
Шахтарю з Донбасу,
Ти візьмеш у руки сталеве кайло
І вб'єш підараса.
Нема в нас святішої більше мети
Чи іншого спасу!
У Бога прощення піди попроси
І вбий підараса.
Коли на тарілочці нас подадуть
Кремлю, що вже плямкає ласо,
То буде запізно, повстань і убий!
Убий підараса!
"Вот, возвращаю вам Украину. Рама погнута, цепь порвана. Остался от Украины только бардачок, зато большой. А что вы на меня смотрите, я тут не причем. Я ничего не делал. Вы все видели, что 5 лет ничего не делал".
а ЗЕ назаконно предоставляє охорону за рахунок українців..
"Чи могла система управління державою, яка більше ніж 5 років вибудовувалась на дружбі та лояльності, зникнути одразу після відставки Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента? Тим паче, що така відставка могла бути для президента Володимира Зеленського відверто вимушеним кроком, а не виваженим рішенням. І тим більше, що цю систему багато років Єрмак вибудовував саме для президента.
Яким є вплив Єрмака станом на зараз? Цим непересічним запитанням вже більше як два місяці переймаються як у політичних, так і в бізнесових колах.
З одного боку, люди Єрмака нікуди не поділись і надалі перебувають на своїх високих посадах. Цей факт багато хто сприймає як сигнал, що "віцепрезидент" міг лише публічно відійти від першої особи держави, але не від справ.
З іншого - обшуки НАБУ і САП, як і перспектива підозри, навряд стали і для самого президента аргументом втратити не лише керівника свого Офісу, але й близького друг".
їхЗакон разом-казали вони.
По факту Єрмак досі всім крутить.
наче з 2019го ідіотів-романтиків не попереджали, що їхня прездобол Зєля - брехло, як і уся їх зеленська банда зрадників та мародерів, які не припиняють мочитися в очі своєму вдячному тупорилому лохторату..
2. В не розумієте, це не охорона, а конвой, щоб не втік.
3. Охороняють явно "для галочки".