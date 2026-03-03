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Новини Вплив Єрмака Підозра Єрмаку
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"Єрмак має отримати посаду прибиральника у камері", - ветеран Симороз

Washington Post: Андрій Єрмак

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак має бути притягнутий до відповідальності, а не отримувати посади при Національній асоціації адвокатів України.

Про це пише у фейсбуку ветеран Олег Симороз, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Симороза

Він нагадав, що Єрмак отримав нову посаду - тепер він керівник одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України. Комітет, який очолив Єрмак, опікуватиметься питаннями захисту постраждалих від збройної агресії проти України, а також правовим забезпеченням євроінтеграційних процесів і відновлення держави.

"Рішення про призначення ухвалила очільниця асоціації Лідія Ізовітова, яка також очолює Раду адвокатів України і є соратницею кума путіна - Віктора Медвечука. Попри те, що термін її перебування на посаді закінчився ще у 2022 році, вона досі є головою асоціації. НАБУ та САП досі не повідомили Єрмаку про підозру у схемах, повʼязаних з розкраданнями на енергетиці та оборонці. Єдина посада, яку він мав би отримати, це старший по прибиранню в камері", - пише Симороз.

Також читайте: Відставка Єрмака – заслуга суспільства, але без підозри – це цирк, - Симороз

Що передувало?

Як повідомлялося, колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

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Звільнення Єрмака

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Симороз скрін

Автор: 

Єрмак Андрій (1779) Симороз Олег (12)
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Топ коментарі
+18
Браво, Олег!
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03.03.2026 12:20 Відповісти
+12
Симороз правий на 1000%
Дерьмак повинен відповідати за зраду, а не очолювати хоч якісь комітети чи інші посади !!!!
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03.03.2026 12:21 Відповісти
+11
Не потопляєма ЗЕпадаль!!!
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03.03.2026 12:21 Відповісти
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І Шуляк у помічниці
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03.03.2026 12:19 Відповісти
Скільки ж подляцких ботів з нор повилазило, аж засмерділо зеленим лайном і зеленою шоблою
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03.03.2026 12:31 Відповісти
Браво, Олег!
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03.03.2026 12:20 Відповісти
Хочеш отримати камеру поряд, пєтушок під'єрмачний?
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04.03.2026 17:04 Відповісти
Яки же розумний ветеран і не тільки.Де розум був в 2019р?Тимчасово в відпустці був чи взагалі не було?
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03.03.2026 12:21 Відповісти
Саморєз вже визначився, чиїх він буде?
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03.03.2026 12:21 Відповісти
Ранувато визначатись
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03.03.2026 12:22 Відповісти
Олежко вміє робити хвацькі заяви, на Чегеварку знайдуться папіки...
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03.03.2026 12:32 Відповісти
Не потопляєма ЗЕпадаль!!!
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03.03.2026 12:21 Відповісти
Напевно що не надовго...
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03.03.2026 13:43 Відповісти
Симороз правий на 1000%
Дерьмак повинен відповідати за зраду, а не очолювати хоч якісь комітети чи інші посади !!!!
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03.03.2026 12:21 Відповісти
Навички після зеленського прибирати у єрмака та баканова маються, можуть і розглянути смоирящі від каламойського чи фірташа!!??
Шуфрич і аброхамія, якусь там мальву запустять на прогон…
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03.03.2026 12:22 Відповісти
єрмак має отримати по йібалу.
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03.03.2026 12:22 Відповісти
Бажано кожного дня.
Мінімум по три рази...
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03.03.2026 12:24 Відповісти
І все це у камері між прибираннями
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03.03.2026 12:25 Відповісти
і потім він свої отримані ***** в крипту переведе! ))
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03.03.2026 12:27 Відповісти
дєрьмак волшебні слова знаєт "сім-сім аткройся!" і двері любих кантор, асоціацій, офісів та подібного самі перед ним відкриваються! а от на двері тюремних камер - заклинання діє з точністю до навпаки!
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03.03.2026 12:25 Відповісти
Діє так само..але тарифи і каса трохи інші
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03.03.2026 17:29 Відповісти
Не лише ветеран так вважає.
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03.03.2026 12:29 Відповісти
Не, такой статус надо ещё заслужить
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03.03.2026 12:30 Відповісти
Еротичні танці зі шваброю.🤭
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03.03.2026 12:31 Відповісти
Ось вам і усе НАБУ. Як би не тиск "партнерів" - Єрмак досі був би при посаді, в НАБУ поставляло би йому комару на опозицію. Він ще очолить адвокатуру України, разом з Бакановим.
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03.03.2026 12:32 Відповісти
Чого ви очікували від людини, яка володіє "чорною магією"?. Навіть "потужний" не зміг впоратися і став його "жертвою".)
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03.03.2026 12:32 Відповісти
Не раніше ніж бубачка щезне з кресла президента. Але тоді дєрьмак швидко опиниться на родінє предков в Костромі.
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03.03.2026 12:33 Відповісти
Не тільки Єрмак.Якусь посаду в камері і ЗЕленському потрібно,а Вані Баканову,а куму Чернишову,а бізнес-партнеру ЗЕлі Міндичу та іншим теж,а куму Єрмака Колі Катлєті.
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03.03.2026 12:34 Відповісти
... пята колона включно з єрмаком є надзвичайно небезпечна
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03.03.2026 12:40 Відповісти
єрмака зеленський прикриває ці два виродка мають сидіти в камерах по сусудству.
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03.03.2026 12:47 Відповісти
Зеленскій нічого не знає! Він думає, що Єрмак в окопах на передку!
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03.03.2026 13:32 Відповісти
Не відбирайте камерний хліб у потужніна
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03.03.2026 14:21 Відповісти
Коррупция в Украине непобедима....
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03.03.2026 14:42 Відповісти
чергового по толчку.
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03.03.2026 14:44 Відповісти
Па-рускі таких на кічі звуть ШНЫРЬ.
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03.03.2026 14:52 Відповісти
 
 