"Єрмак має отримати посаду прибиральника у камері", - ветеран Симороз
Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак має бути притягнутий до відповідальності, а не отримувати посади при Національній асоціації адвокатів України.
Про це пише у фейсбуку ветеран Олег Симороз, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Симороза
Він нагадав, що Єрмак отримав нову посаду - тепер він керівник одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України. Комітет, який очолив Єрмак, опікуватиметься питаннями захисту постраждалих від збройної агресії проти України, а також правовим забезпеченням євроінтеграційних процесів і відновлення держави.
"Рішення про призначення ухвалила очільниця асоціації Лідія Ізовітова, яка також очолює Раду адвокатів України і є соратницею кума путіна - Віктора Медвечука. Попри те, що термін її перебування на посаді закінчився ще у 2022 році, вона досі є головою асоціації. НАБУ та САП досі не повідомили Єрмаку про підозру у схемах, повʼязаних з розкраданнями на енергетиці та оборонці. Єдина посада, яку він мав би отримати, це старший по прибиранню в камері", - пише Симороз.
Що передувало?
Як повідомлялося, колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
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Дерьмак повинен відповідати за зраду, а не очолювати хоч якісь комітети чи інші посади !!!!
Шуфрич і аброхамія, якусь там мальву запустять на прогон…
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