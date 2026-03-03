Єрмак почав працювати у комітеті юристки Медведчука та Портнова

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

Про це повідомила голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Шевчук - речник Національної асоціації адвокатів України, а Єрмак - голова комітету. А на чолі все та ж екссоратниця Медведчука Ізовітова. Це все, що треба знати про поточний стан адвокатури України", - зазначила вона.

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