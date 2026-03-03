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Єрмак почав працювати у комітеті юристки Медведчука та Портнова
Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Про це повідомила голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Шевчук - речник Національної асоціації адвокатів України, а Єрмак - голова комітету. А на чолі все та ж екссоратниця Медведчука Ізовітова. Це все, що треба знати про поточний стан адвокатури України", - зазначила вона.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
Топ коментарі
+70 polini orop
показати весь коментар03.03.2026 10:17 Відповісти Посилання
+58 Старый зольдат
показати весь коментар03.03.2026 10:17 Відповісти Посилання
+45 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар03.03.2026 10:16 Відповісти Посилання
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Не зря за него до сих пор руками и ногами держится Зеленский.