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Новини Вплив Єрмака
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Єрмак почав працювати у комітеті юристки Медведчука та Портнова

Єрмак став головою комітету при Національній асоціації адвокатів України

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

Про це повідомила голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Шевчук - речник Національної асоціації адвокатів України, а Єрмак - голова комітету. А на чолі все та ж екссоратниця Медведчука Ізовітова. Це все, що треба знати про поточний стан адвокатури України", - зазначила вона.

Єрмак став головою комітету при Національній асоціації адвокатів України

Читайте: Єрмак досі спілкується із Зеленським та зберігає обмежений вплив, - Железняк

Звільнення Єрмака

Читайте також: Зеленський про звільнення Єрмака: Не через корупцію, "були свої причини"

Автор: 

адвокат (963) Єрмак Андрій (1779) Ізовітова Лідія (7) Національна асоціація адвокатів України (12)
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Топ коментарі
+70
наглядний показник рівня внутрішньої окупації України московитами
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03.03.2026 10:17 Відповісти
+58
********, а як жеж оце його - я іду на фронт?
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03.03.2026 10:17 Відповісти
+45
А де ж він ще міг працювати? У "Миротворці"? У КУН? 🤔 Пішов до своїх.
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03.03.2026 10:16 Відповісти
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Це так Команда Зеленського старається ще більше здружитись з Командою москальського *****.
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03.03.2026 21:40 Відповісти
Беспринципный и продажный.
Не зря за него до сих пор руками и ногами держится Зеленский.
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03.03.2026 21:56 Відповісти
Пдрси!!! Ганьба НААУ! Хоча, чого ж очікувати від офісу мертведчука і тюнінгованоі тьотки разом з усілякими бакланами та резнікамі((((
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03.03.2026 21:58 Відповісти
Ось вам і реванш ригів, вже ніхто навіть не приховується
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03.03.2026 23:42 Відповісти
Это дерьмо продолжает разлагать Украину изнутри,под диктовку своих кремлёвских кураторов и под прикрытием зелёной гниды
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04.03.2026 00:01 Відповісти
Отак воює
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04.03.2026 00:15 Відповісти
Це вже фронт?
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04.03.2026 00:28 Відповісти
Обв'язався гранатами зараз кинеться під кацапотанк !!!
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04.03.2026 08:17 Відповісти
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