Ермак начал работать в комитете юристки Медведчука и Портнова
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Об этом сообщила председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Шевчук - спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины, а Ермак - председатель комитета. А во главе все та же экс-соратница Медведчука Изовитова. Это все, что нужно знать о текущем состоянии адвокатуры Украины", - отметила она.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
Така пласкастопія, що притупляє честь, совість, мораль...
"Окремими розпорядженнями голови Національної асоціаціії адвокатів України (НААУ), Ради адвокатів України Лідії Ізовітової створено: комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення (голова - Андрій Єрмак)", - повідомляється на сайті НААУ у вівторок.
При цьому у повідомленні не вказується, чи очільником комітету став колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, чи інша людина з таким іменем та прізвищем, але ексочільник ОП є професійним адвокатом та поновив право на адвокатську діяльність 23 січня.
Це все, що треба знати про нашу владу.