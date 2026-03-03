Ермак начал работать в комитете юристки Медведчука и Портнова

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Об этом сообщила председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Шевчук - спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины, а Ермак - председатель комитета. А во главе все та же экс-соратница Медведчука Изовитова. Это все, что нужно знать о текущем состоянии адвокатуры Украины", - отметила она.

Увольнение Ермака

