Ермак начал работать в комитете юристки Медведчука и Портнова

Ермак стал главой комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Об этом сообщила председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Шевчук - спикер Национальной ассоциации адвокатов Украины, а Ермак - председатель комитета. А во главе все та же экс-соратница Медведчука Изовитова. Это все, что нужно знать о текущем состоянии адвокатуры Украины", - отметила она.

Ермак стал главой комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины

Читайте: Ермак до сих пор общается с Зеленским и сохраняет ограниченное влияние, - Железняк

Увольнение Ермака

Читайте также: Зеленский об увольнении Ермака: Не из-за коррупции, "были свои причины"

адвокат (66) Ермак Андрей (527) Национальная ассоциация адвокатов Украины (1)
********, а як жеж оце його - я іду на фронт?
наглядний показник рівня внутрішньої окупації України московитами
А де ж він ще міг працювати? У "Миротворці"? У КУН? 🤔 Пішов до своїх.
Нігуя собі! - і Резніков на Полтавщині адвокатом бабки збиває
03.03.2026 10:15 Ответить
Всі на Полтавщині... і літінант Ваня також... Там медом намазано.
03.03.2026 10:41 Ответить
Бреня... Цей поважний пан вже давно на фронті, на передовій....
03.03.2026 10:16 Ответить
А де ж він ще міг працювати? У "Миротворці"? У КУН? 🤔 Пішов до своїх.
03.03.2026 10:16 Ответить
Кріт до крота збираются у кротівню, або - кроти фсб зберайтесь до купи.
03.03.2026 10:19 Ответить
наглядний показник рівня внутрішньої окупації України московитами
03.03.2026 10:17 Ответить
Ну а чому ні? У СБУ питань немає до цього організму.
03.03.2026 10:25 Ответить
********, а як жеж оце його - я іду на фронт?
03.03.2026 10:17 Ответить
це і є його фронт
у кожного свій
03.03.2026 10:19 Ответить
Він - "бУєц нєвідімага фронта" в глубоком тилу пратівніка.
03.03.2026 10:31 Ответить
Ви не розумієте, він там по хазяйству.
03.03.2026 10:18 Ответить
таки да ...зелений обдовбиш піде з влади ,тільки разом з дермаком ...🤡 без свого куратора ніхто і звати його ніяк...два ворога в Україні ,на самих головних посадах ,які зробили , більш меньш українську інтелігенцію , разом ...
03.03.2026 10:20 Ответить
Чому досі не в камері? Договорняки НАБУ з ОПою?
03.03.2026 10:25 Ответить
Іронічно, бо впевнений що саме Єрмак порадив тупуватому клоуну закрити Медведчука і його канали.
03.03.2026 10:26 Ответить
А це точно дає йому право на бронювання? Здоровий лось буде й далі штанці протирати в кабінеті, поки тцкуни гребуть з вулиць косих/кривих/хворих/старих?
03.03.2026 10:28 Ответить
Шевчук - це ж той адвокат Ківи/Наді Савченко/Оніщенка, якого підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон...
03.03.2026 10:28 Ответить
куля в лоб , іду на фронт .... ще версії ≪патріотизму≫ ?
03.03.2026 10:29 Ответить
Жиріновський теж був адвокатом? Це що оця московська мерзота -агентури гебнявої усі адвокати?
03.03.2026 10:31 Ответить
Чувак рвався на фронт, але клята ВЛК не пропустила - пласкастопія!
Така пласкастопія, що притупляє честь, совість, мораль...
03.03.2026 10:35 Ответить
ця "зелена потвора" іде за зрадниками, а значить: автоматично "стає зрадником" тому Скоро може "піти" за мразьюпортновим
03.03.2026 10:36 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1148743.html Єрмак очолив комітет захисту постраждалих від збройної агресії проти України при Нацасоціації адвокатів
"Окремими розпорядженнями голови Національної асоціаціії адвокатів України (НААУ), Ради адвокатів України Лідії Ізовітової створено: комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення (голова - Андрій Єрмак)", - повідомляється на сайті НААУ у вівторок.
При цьому у повідомленні не вказується, чи очільником комітету став колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, чи інша людина з таким іменем та прізвищем, але ексочільник ОП є професійним адвокатом та поновив право на адвокатську діяльність 23 січня.
03.03.2026 10:39 Ответить
*************
03.03.2026 10:42 Ответить
Посмотрите - это всё юридическое кодло первое должно быть зачищено. Они не хотят защищать Украину на всех фронтах, не хотят защищать простого человека бесплатно и паралельно прятать в тюрьму сильных мира сего, которые пошли против Украины или её народа. Крупа, которая давала прокурорам инвалидности вышла, Изовитова остаётся на своей должности...вообщем вы хоть знаете кто это такие правоохранители. Это первые защитники нарушителей этого же права! И они же со своей **.чей верховной зрадой ещё и законы пишут и считают являются чуть ли не творителями всей этой юридической др**едени. Это страшные люди, они должны быть отстранены первыми в любой стране мира! Это они тормозят прогресс для Украины в любом вопросе.
03.03.2026 10:44 Ответить
Тут ніяке розслідування і підозра Алі-бабі нічого не допоможе. Треба лише фізична відправка Козиря до адвокатського офісу Казбека іспанським способом.
03.03.2026 10:47 Ответить
До своїх тягнеться, до кацапофілів та ригоаналів.
Це все, що треба знати про нашу владу.
03.03.2026 10:52 Ответить
ЗНУЩАННЯ над українцями.....
03.03.2026 10:58 Ответить
А яка це військова частина?
03.03.2026 11:03 Ответить
Другій страшний сон України
03.03.2026 11:04 Ответить
 
 