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Новини Вплив Єрмака Звільнення Єрмака
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Сумніваюся, що Єрмаку може загрожувати примусова мобілізація, - Каленюк

Єрмак намагається відбілити своє ім’я: заява Каленюк

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак намагається відбілити своє імʼя.

Так виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк прокоментувала Цензор.НЕТ його призначення головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

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Подробиці

"Нова посада Єрмака – це його спроба відбілити своє ім'я, примазавшись начебто до гарної справи. Адже він очолює комітет в Національній асоціації адвокатів, який займатиметься захистом прав постраждалих від агресії. Мені здається, що в Україні не так багато організацій, які б були готові допомогати Єрмаку відбілитися.

Проте цій асоціації втрачати нічого. Адже вона сама має величезну проблему з репутацією та доброчесністю. Керує асоціацією адвокатів пані Ізоєвітова, яка працювала і з Медведчуком - державним зрадником, і з проросійським Портновим, який був юристом Януковича. Асоціація також має свого спікера – Олексія Шевчука. Цей персонаж був обраним генпрокурором Кравченком вибирати майбутнього прокурора САП, що спричинило значний скандал. Попри це Кравченко і досі не усунув Шевчука з комісії", - зазначила вона.

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За словами Каленюк, ці факти дозволяють точно сказати, що у НААУ з Єрмаком – спільні цінності.

"Для мене це все виглядає, як останній шанс і спроба Єрмака примазати себе до якоїсь доброї справи. Гераскевич його не взяв до себе в адвокати, тому він вирішив спробувати відмитися ще таким чином", - зауважила виконавча директорка ЦПК.

Вона вважає, що Єрмак і не збирався йти на фронт, а та його заява була просто пустим піаром: "Єрмак найбільше опікується не тим, як захищати Україну та постраждалих від російської агресії, а як захищати себе від майбутньої підозри НАБУ. Він думає, що примазавшись до цієї зашквареної організації – Асоціації адвокатів, – він якимось чином посилить свої шанси вийти сухим із води".

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Каленюк не повʼязує нову посаду Єрмака із можливим бажанням отримати бронь.

"Як показало нам розслідування Михайла Ткача – Єрмак і досі користується державним УДО, має доступ до державних ресурсів і людей на найвищих посадах. Тому я дуже сумніваюся, що йому може загрожувати примусова мобілізація", - додала вона.

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Що передувало?

Як повідомлялося, колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

Дивіться: Адвокати Єрмака та Міндіча зустрічалися в Ізраїлі, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3439) Єрмак Андрій (1780) Каленюк Дар’я (51)
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Топ коментарі
+7
ВЛАДА В РУКАХ МОСКОФІЛІВ - всі при владі або мають паспорт РФ або когось в РФ
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04.03.2026 15:15 Відповісти
+6
Коротше суд вирішив покарати щуку. Вердикт такий втопити її в річці і крапка.
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04.03.2026 15:10 Відповісти
+4
Нажаль ця гниль ще буде шкодити Україні де тільки зможе. Якщо зелена влада закінчиться, то вийде з України і буде писати мемуари, як їв мівіну і страждав за Державу.
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04.03.2026 15:21 Відповісти
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та сбу за 2 години знайде його і ******** тцк! яки сумніви?
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04.03.2026 15:08 Відповісти
Одразу після Баканова, ага
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04.03.2026 15:24 Відповісти
Спочатку битами, потім ногами по печінкам все як сам дєрьмак видумав з зелею. А потім передавати, як буде шо.
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04.03.2026 15:59 Відповісти
Коротше суд вирішив покарати щуку. Вердикт такий втопити її в річці і крапка.
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04.03.2026 15:10 Відповісти
ТЦК на Єрмака немає
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04.03.2026 15:11 Відповісти
Скоріше ТЦК, на таких немає, і мабуть при цієї владі і не буде
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04.03.2026 15:34 Відповісти
ця ***** йому не допоможе
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04.03.2026 15:12 Відповісти
ВЛАДА В РУКАХ МОСКОФІЛІВ - всі при владі або мають паспорт РФ або когось в РФ
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04.03.2026 15:15 Відповісти
Я ж і кажу в порівнянні з цими "зеленими патріотами" влада яника була більш проукраїнською.
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04.03.2026 15:56 Відповісти
на відміну від Дарини, я ні на хвилину не сумніваюсь, що...

дь'Єрмаку НЕ загрожує ніяка мобілізація

.
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04.03.2026 15:17 Відповісти
Цирк от навіщо його у війську, він же не піде простим штурмовиком, йому дадуть керівну посаду і буде або постачанням займатись або ще гірше буде операціями командувати.
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04.03.2026 15:18 Відповісти
Нажаль ця гниль ще буде шкодити Україні де тільки зможе. Якщо зелена влада закінчиться, то вийде з України і буде писати мемуари, як їв мівіну і страждав за Державу.
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04.03.2026 15:21 Відповісти
Колишнього керівника ДПС Сергія Дейнеко мобілізували і призначили командиром 3-го прикордонного загону (відомого також як прикордонна бригада "Помста"). Так краще? А справу про корупцію тихенько відкладуть у нижню шухлядку і забудуть.
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04.03.2026 15:23 Відповісти
Мабуть добрий вояка, якщо відразу командиром загону призначили, мало того що корупціонер, так ще щоб вимити себе ще кучу воїнів покладу
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04.03.2026 15:30 Відповісти
Зашкварені до зашкварених, дійсно достойно місце для друзів потужного, особлива тії, хто ще не втік, в думає щось заробити в Україні, точніше украсти
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04.03.2026 15:27 Відповісти
Дашиному чоловіку точно нічого не загрожує, бо у Німеччині відсиджується.
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04.03.2026 15:33 Відповісти
Якби він був чоловіком, то пішов би нам фронт добровольцем і заробив би собі купу пільг, а у випадку загибелі - багато грошей для сім'ї. А так буде бомжувати за копійки адвокатом, прирікши свою родину на голодне та злиденне існування.
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04.03.2026 15:47 Відповісти
Ай молодець)
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04.03.2026 15:58 Відповісти
Більшість адвокатів---це головний в ланцюжку підкупу і корупції Через адвоката,як правило договорняки з слідчим і суддею.
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04.03.2026 15:57 Відповісти
примусова мобілізація - то для пересічних, а не для "иліт"
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04.03.2026 16:02 Відповісти
Та ладно, можете не сомневаться, что ничего ему не грозит..
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04.03.2026 16:05 Відповісти
А у него кровь голубая?
Или нет ни рук ни ног?
Старики с болезнями воюют, а мужику в расцвете сил, который может пахать 24/7, нельзя.
Только потому, что он близкий друг Зеленского.
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04.03.2026 16:39 Відповісти
Може Єрмаку до НАБУ влаштуватися?? Він там у фаворі, недоторканний....одразу усі недруги замовкнуть!! А то,якось,не по чину...
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04.03.2026 16:55 Відповісти
Для єрмака «пострадавшимі від.агресії» наврядчі будуть українці. Хіба що повалій, яник, мертвечук і шарі з міндічами і цукерманами
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04.03.2026 16:57 Відповісти
Єрмак продовжує керувати країною !
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04.03.2026 17:15 Відповісти
А ще скільки НАБУ та САП будуть тягнути з підозрою Єрмаку? Чи вони хотять вже заразом з минулим боссом?
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04.03.2026 17:40 Відповісти
Було б феєрично! Єрмак, який ввів систему демотивації українців, і зневагу до армійського однострою, сам в би неї попався.
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04.03.2026 18:09 Відповісти
 
 