Сумніваюся, що Єрмаку може загрожувати примусова мобілізація, - Каленюк

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак намагається відбілити своє імʼя.

Так виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк прокоментувала Цензор.НЕТ його призначення головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

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Подробиці

"Нова посада Єрмака – це його спроба відбілити своє ім'я, примазавшись начебто до гарної справи. Адже він очолює комітет в Національній асоціації адвокатів, який займатиметься захистом прав постраждалих від агресії. Мені здається, що в Україні не так багато організацій, які б були готові допомогати Єрмаку відбілитися.

Проте цій асоціації втрачати нічого. Адже вона сама має величезну проблему з репутацією та доброчесністю. Керує асоціацією адвокатів пані Ізоєвітова, яка працювала і з Медведчуком - державним зрадником, і з проросійським Портновим, який був юристом Януковича. Асоціація також має свого спікера – Олексія Шевчука. Цей персонаж був обраним генпрокурором Кравченком вибирати майбутнього прокурора САП, що спричинило значний скандал. Попри це Кравченко і досі не усунув Шевчука з комісії", - зазначила вона.

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За словами Каленюк, ці факти дозволяють точно сказати, що у НААУ з Єрмаком – спільні цінності.

"Для мене це все виглядає, як останній шанс і спроба Єрмака примазати себе до якоїсь доброї справи. Гераскевич його не взяв до себе в адвокати, тому він вирішив спробувати відмитися ще таким чином", - зауважила виконавча директорка ЦПК.

Вона вважає, що Єрмак і не збирався йти на фронт, а та його заява була просто пустим піаром: "Єрмак найбільше опікується не тим, як захищати Україну та постраждалих від російської агресії, а як захищати себе від майбутньої підозри НАБУ. Він думає, що примазавшись до цієї зашквареної організації – Асоціації адвокатів, – він якимось чином посилить свої шанси вийти сухим із води".

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Каленюк не повʼязує нову посаду Єрмака із можливим бажанням отримати бронь.

"Як показало нам розслідування Михайла Ткача – Єрмак і досі користується державним УДО, має доступ до державних ресурсів і людей на найвищих посадах. Тому я дуже сумніваюся, що йому може загрожувати примусова мобілізація", - додала вона.

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Що передувало?

Як повідомлялося, колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

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