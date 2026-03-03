Єрмак пішов на підвищення: як він працюватиме над реформами з людиною Медведчука? ВIДЕО

У цьому відео Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує нове призначення Андрія Єрмака — головою комітету з питань захисту постраждалих від збройної агресії, компенсаційних механізмів та євроінтеграційно-правового забезпечення відновлення.

Чому ця структура є стратегічною для післявоєнної України?

Як це може вплинути на реформу адвокатури, судочинство, антикорупційні органи та переговори щодо вступу в Європейський Союз?

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Окремий фокус — роль багаторічної очільниці асоціації Лідії Ізовітової та її зв’язки з Віктором Медведчуком і покійним Андрієм Портновим.

Чому питання реформування адвокатури закладене в антикорупційній стратегії НАЗК?

Як це корелює з історією реакцій асоціації на закони часів Віктор Янукович, події Революції гідності та ситуацію на окупованих територіях?

Відео для тих, хто відстежує вплив оточення Володимира Зеленського на правоохоронну систему, перспективи кримінальної відповідальності адвокатів на окупованих територіях, а також політичні ризики для євроінтеграційного курсу України у 2026–2030 роках.