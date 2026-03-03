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Новини Відео Відновлення України Вплив Єрмака Нове призначення Єрмака
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Єрмак пішов на підвищення: як він працюватиме над реформами з людиною Медведчука? ВIДЕО

У цьому відео Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує нове призначення Андрія Єрмака — головою комітету з питань захисту постраждалих від збройної агресії, компенсаційних механізмів та євроінтеграційно-правового забезпечення відновлення.

  • Чому ця структура є стратегічною для післявоєнної України?
  • Як це може вплинути на реформу адвокатури, судочинство, антикорупційні органи та переговори щодо вступу в Європейський Союз?

Дивіться на Цензор.НЕТ

Окремий фокус — роль багаторічної очільниці асоціації Лідії Ізовітової та її зв’язки з Віктором Медведчуком і покійним Андрієм Портновим.

Чому питання реформування адвокатури закладене в антикорупційній стратегії НАЗК?

Як це корелює з історією реакцій асоціації на закони часів Віктор Янукович, події Революції гідності та ситуацію на окупованих територіях?

Відео для тих, хто відстежує вплив оточення Володимира Зеленського на правоохоронну систему, перспективи кримінальної відповідальності адвокатів на окупованих територіях, а також політичні ризики для євроінтеграційного курсу України у 2026–2030 роках. 

Автор: 

Медведчук Віктор (1710) Єрмак Андрій (1779) Данилюк-Ярмолаєва Марина (463)
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Топ коментарі
+22
Зелені це команда медвечука і агентура *****
Тому не дивуйтесь чому ми втрачаємо території і людей. Через зрадників
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03.03.2026 21:03 Відповісти
+19
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03.03.2026 21:03 Відповісти
+11
Рашиська агентура вільно діє в Україні, але СБУ до неї діла немає, бо на службі у паяца, а не народу України!
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03.03.2026 21:16 Відповісти
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03.03.2026 21:03 Відповісти
сцарь хароший 😈🤢🤡⁉️Зейло -главарь банди ліквідаторів України, відпрацьовує , всі вказівки , та , ще й дань плате 7 років " двушечка ушла на москву" Кришує всіх " хароших хлопців "путлера - Баканова , д'Ермака і своїх соплеменників Шефірів , Шурму , Чернишова , міндіч-Цукерманів , ……….
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03.03.2026 22:05 Відповісти
Зелені це команда медвечука і агентура *****
Тому не дивуйтесь чому ми втрачаємо території і людей. Через зрадників
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03.03.2026 21:03 Відповісти
Шлемазл в дії.
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03.03.2026 21:05 Відповісти
Жінка-аналітег??? Божеже вберігай...
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03.03.2026 21:06 Відповісти
Тремтячу душу не вбережеже! 😁
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03.03.2026 22:10 Відповісти
ЯКІ РЕФОРМИ ВІД ЧМОШНІКА - ЯКИЙ РОЗПИХАВ СВОЇХ ЛЮДЕЙ НА ПОТРІБНІ ПОСАДИ - ЧОМУ НАБУ НЕМА ДО НЬОГО ДІЛА?
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03.03.2026 21:10 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2026/03/03/novyna/bezpeka/pidozryuvanyj-ekshlava-dpsu-dejneko-ocholyv-luhanskyj-prykordonnyj-zahin

А НАБУ рекомендувало колишнього керівника Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, якого https://www.slovoidilo.ua/2026/02/18/novyna/polityka/vaks-naklav-aresht-telefony-hotivku-eksholovy-derzhprykordonsluzhby підозрюють у причетності до контрабанди сигарет на нове призначення
очолив Луганський прикордонний загін

30 січня Вищий антикорупційний суд https://www.slovoidilo.ua/2026/01/30/novyna/bezpeka/vaks-obrav-zapobizhni-zaxody-topposadovcyam-dpsu-spravi-pro-xabari призначив застави у 10 млн грн для колишнього голови ДПСУ та 2 млн грн для начальника відділу одного з пунктів пропуску. На початку лютого за Дейнека https://www.slovoidilo.ua/2026/02/04/novyna/bezpeka/eksholovu-dpsu-serhiya-dejneka-vnesly-10-miljoniv-zastavy внесли 10 мільйонів застави.

Вчитесь у НАБУ ,як треба працювати
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03.03.2026 21:37 Відповісти
Не напускайте туману, Ира!😬
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03.03.2026 22:16 Відповісти
туман іде та його йой багато
а де Насиров ?
йой заплатив 17 000 грн. та на свободі
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и штрафа в 17 тысяч грн (максимальный предел статьи).
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/10/31/8005338/

туман туман

https://nabu.gov.ua/news/novyny-artem-sytnyk-u-spravi-martynenka-nabu-vpevneno-yde-do-rezultatu/

- Коли будете готові передати справу стосовно Насірова до суду?

- Точну дату не скажу. У нас запланована низка слідчих і процесуальних дій після його арешту. В першу чергу, це допити колишніх підлеглих, оскільки на них також тиснули під час розслідування. Ми отримали цікаві дані. Багато що буде залежати ще від того, як довго сторона захисту буде знайомитися з матеріалами слідства. Тоді ми побачимо і щирість їх намірів якомога швидше передати справу до суду. Мене, до речі, Онищенко теж просив скоріше направити справу до суду, щоб довести свою невинуватість. А сам вибрав інший шлях доказування невинуватості - виїзд з країни.

- Онищенко писав, що вже отримав статус політбіженця в одній із країн Європи.

- Це з його слів. Він, на жаль, іноді говорить відверту неправду, яка потім спростовується протягом декількох днів.

- Скільки чиновників затримані у справі Онищенка, коли закінчиться ознайомлення з матеріалами, які взагалі перспективи?

- У справі 15 затриманих, оголошені 27 підозр, це без Насірова і Новікова (Володимир Новіков - начальник департаменту погашення боргів ДФС, наприкінці березня йому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України).

- НАБУ підготувало повний пакет документів, необхідний для початку екстрадиції з Іспанії матері Онищенка - Інеси Кадирової. У чому підозрюють?

- За версією слідства, вона - співорганізатор газової схеми Онищенка, в результаті якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
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03.03.2026 23:36 Відповісти
Ви написали: "А НАБУ рекомендувало колишнього керівника Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, якого https://www.slovoidilo.ua/2026/02/18/novyna/polityka/vaks-naklav-aresht-telefony-hotivku-eksholovy-derzhprykordonsluzhby підозрюють у причетності до контрабанди сигарет на нове призначення
очолив Луганський прикордонний загін ".
Перечитайте вранці, як туман розвіється!🌹
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03.03.2026 23:57 Відповісти
30 січня Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 10 млн грн для колишнього голови ДПСУ Дейнека (за кинутий недопалок у тумані ), а на початку лютого за Дейнека внесли 10 мільйонів застави ,коли туман вже сів, а потім рекомендував колишнього керівника Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, якого підозрюють у причетності до контрабанди сигарет на нове призначення
очолив Луганський прикордонний загін , бо у Луганський УКРАЇНСЬКИЙ області у туман не бачать недопалки (там не курять )

https://news.liga.net/politics/news/byvshego-rukovoditelya-fiskalnoi-sluzhby-nasirova-otpravili-na-shest-let-za-reshetku

Также Насиров обвиняется в деле о самой большой взятке в истории - более 722 млн грн в валюте за содействие в возмещении 3,2 млрд грн НДС для агрохолдинга.
24 апреля ВАКС взял Насирова под стражу, увеличив размер залога с 27 до 40 млн грн. Однако уже 9 мая за него внесли залог, но кто это сделал - неизвестно.
це було у тумані (не бачили) і хто його назначав не бачили (у цей день був туман )

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04.03.2026 08:22 Відповісти
А НАБУ рекомендувало?😢
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04.03.2026 09:37 Відповісти
Не напускайте туману ...
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04.03.2026 18:54 Відповісти
КВН, Ира! 😅
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04.03.2026 20:05 Відповісти
американський футбол
фінал був 16.06.2025


А любити Батьківщину з-за кордоном завжди простіше, і не лише вам.

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05.03.2026 08:52 Відповісти
Красива ви, Ирино! 💐
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05.03.2026 09:43 Відповісти
Якщо я не виправдовую Ваші очікування, не ображайтеся, адже це Ваші очікування, а не мої обіцянки.
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05.03.2026 09:44 Відповісти
Доводиться змиритися!🥀
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05.03.2026 09:57 Відповісти
все білочок ганяєш? Зав'язуй із бояркою
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05.03.2026 19:47 Відповісти
Ви вже вся вичерпалась у кмітливості! Пожалійте себе, весна іде...😁🌹
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05.03.2026 20:04 Відповісти
Будь-які Ваші пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну.
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05.03.2026 20:40 Відповісти
Будете сортувальницею.
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05.03.2026 20:48 Відповісти
Ви Родственную душу шукаете ?
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05.03.2026 20:53 Відповісти
Ідіть спати...⏲
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05.03.2026 21:02 Відповісти
Кров'ю іскупіт
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04.03.2026 10:06 Відповісти
Лайно не тоне, особливо коли його обгорнули рятувальним жилетом. НАБУ І САП цьому лайну нічого зробити не зможуть, оскільки воно юридично жодними владними повноваженнями не було наділене.
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03.03.2026 21:15 Відповісти
Рашиська агентура вільно діє в Україні, але СБУ до неї діла немає, бо на службі у паяца, а не народу України!
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03.03.2026 21:16 Відповісти
не діє,бо вони на "підхваті" у фсб
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03.03.2026 21:46 Відповісти
ФСБ все узгодить.
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03.03.2026 21:30 Відповісти
Зеленський цим призначенням насміхається над усіма.
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03.03.2026 21:35 Відповісти
Агент російської розвідки тепер в адвокатурі буде справи ворочати...
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03.03.2026 21:43 Відповісти
"слуги куйла в Україні"
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03.03.2026 21:45 Відповісти
Новий ,, портнов" .
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03.03.2026 21:56 Відповісти
Диверсанти і зрадники займають ключові посади
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03.03.2026 22:00 Відповісти
Ермак работает в Украине от ФСБ под кликухой Козырь.
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03.03.2026 22:04 Відповісти
Швондери зелені!
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03.03.2026 22:05 Відповісти
вся ця зешобла зникне як тінь опівдні, хай тільки війна закінчиться
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03.03.2026 22:33 Відповісти
Непотоплюваний чи просто не тонучий?
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03.03.2026 23:32 Відповісти
Тільки куля скине цього непотоплятора
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04.03.2026 00:34 Відповісти
Ермака ніби покарали, чи прикрили від можливих наслідків?. Ніяк Зеленський не покине свій квартал!, його дії є системними починаючи з Оману!, ігнорує чи зраджує інтереси України?!. Єрмак має відповісти перед судом!, як і Міндич , а у відповідь тишина!.
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04.03.2026 02:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2GwOKuyQrGU

Олена Трибушна запитала у офісу ПРезіка- чи має вплив Єрмак на рішення влади?

їй пришла офіціальна відповідь - ні! він зайняв адвокатську мафію імені ТАТАРОВИМ вбитого Портнова
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04.03.2026 05:40 Відповісти
Може, десь є необхідний самокат?
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04.03.2026 09:16 Відповісти
Не допоможе - тіки самоскид, як у тому роліку у 19 році - https://www.youtube.com/watch?v=Wrx22gs40Vc
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04.03.2026 14:18 Відповісти
І хтось нам розповідає , що Україна іде у Європу , бо вважає що Європа закриє на все очі.
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04.03.2026 09:24 Відповісти
Неужели действительно, настоящее г..но не тонет?
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04.03.2026 12:43 Відповісти
Сотні тисяч загиблих, міліони залишились у оккупації, знищено впк, повна деградація державних установ та повне розкрадання у міліардах евро бюджету України, брехня на брехні - де ти Господи, де твої списи смертельні для цих падлюк, для кого ти їх бережеш.
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04.03.2026 14:16 Відповісти
Тобто ніяких компенсацій під керівництвом цієї падлюка людям не світить...
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04.03.2026 16:07 Відповісти
 
 