Ермак пошел на повышение: как он будет работать над реформами с человеком Медведчука?. ВИДЕО
В этом видео Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует новое назначение Андрея Ермака — председателем комитета по защите пострадавших от вооруженной агрессии, компенсационных механизмов и евроинтеграционно-правового обеспечения восстановления.
- Почему эта структура стратегическая для послевоенной Украины?
- Как это может повлиять на реформу адвокатуры, судопроизводство, антикоррупционные органы и переговоры по вступлению в Европейский Союз?
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Отдельный фокус — роль многолетнего руководителя ассоциации Лидии Изовитовой и ее связи с Виктором Медведчуком и покойным Андреем Портновым.
Почему вопрос реформирования адвокатуры заложен в антикоррупционной стратегии НАПК?
Как это коррелирует с историей реакций ассоциации на законы времен Виктора Януковича, события Революции достоинства и ситуации на оккупированных территориях?
Видео для отслеживающих влияние окружения Владимира Зеленского на правоохранительную систему, перспективы уголовной ответственности адвокатов на оккупированных территориях, а также политические риски для евроинтеграционного курса Украины в 2026–2030 годах.
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Тому не дивуйтесь чому ми втрачаємо території і людей. Через зрадників
А НАБУ рекомендувало колишнього керівника Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, якого https://www.slovoidilo.ua/2026/02/18/novyna/polityka/vaks-naklav-aresht-telefony-hotivku-eksholovy-derzhprykordonsluzhby підозрюють у причетності до контрабанди сигарет на нове призначення
очолив Луганський прикордонний загін
30 січня Вищий антикорупційний суд https://www.slovoidilo.ua/2026/01/30/novyna/bezpeka/vaks-obrav-zapobizhni-zaxody-topposadovcyam-dpsu-spravi-pro-xabari призначив застави у 10 млн грн для колишнього голови ДПСУ та 2 млн грн для начальника відділу одного з пунктів пропуску. На початку лютого за Дейнека https://www.slovoidilo.ua/2026/02/04/novyna/bezpeka/eksholovu-dpsu-serhiya-dejneka-vnesly-10-miljoniv-zastavy внесли 10 мільйонів застави.
Вчитесь у НАБУ ,як треба працювати
а де Насиров ?
йой заплатив 17 000 грн. та на свободі
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и штрафа в 17 тысяч грн (максимальный предел статьи).
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/10/31/8005338/
туман туман
https://nabu.gov.ua/news/novyny-artem-sytnyk-u-spravi-martynenka-nabu-vpevneno-yde-do-rezultatu/
- Коли будете готові передати справу стосовно Насірова до суду?
- Точну дату не скажу. У нас запланована низка слідчих і процесуальних дій після його арешту. В першу чергу, це допити колишніх підлеглих, оскільки на них також тиснули під час розслідування. Ми отримали цікаві дані. Багато що буде залежати ще від того, як довго сторона захисту буде знайомитися з матеріалами слідства. Тоді ми побачимо і щирість їх намірів якомога швидше передати справу до суду. Мене, до речі, Онищенко теж просив скоріше направити справу до суду, щоб довести свою невинуватість. А сам вибрав інший шлях доказування невинуватості - виїзд з країни.
- Онищенко писав, що вже отримав статус політбіженця в одній із країн Європи.
- Це з його слів. Він, на жаль, іноді говорить відверту неправду, яка потім спростовується протягом декількох днів.
- Скільки чиновників затримані у справі Онищенка, коли закінчиться ознайомлення з матеріалами, які взагалі перспективи?
- У справі 15 затриманих, оголошені 27 підозр, це без Насірова і Новікова (Володимир Новіков - начальник департаменту погашення боргів ДФС, наприкінці березня йому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України).
- НАБУ підготувало повний пакет документів, необхідний для початку екстрадиції з Іспанії матері Онищенка - Інеси Кадирової. У чому підозрюють?
- За версією слідства, вона - співорганізатор газової схеми Онищенка, в результаті якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
очолив Луганський прикордонний загін ".
Перечитайте вранці, як туман розвіється!🌹
очолив Луганський прикордонний загін , бо у Луганський УКРАЇНСЬКИЙ області у туман не бачать недопалки (там не курять )
https://news.liga.net/politics/news/byvshego-rukovoditelya-fiskalnoi-sluzhby-nasirova-otpravili-na-shest-let-za-reshetku
Также Насиров обвиняется в деле о самой большой взятке в истории - более 722 млн грн в валюте за содействие в возмещении 3,2 млрд грн НДС для агрохолдинга.
24 апреля ВАКС взял Насирова под стражу, увеличив размер залога с 27 до 40 млн грн. Однако уже 9 мая за него внесли залог, но кто это сделал - неизвестно.
це було у тумані (не бачили) і хто його назначав не бачили (у цей день був туман )
фінал був 16.06.2025
А любити Батьківщину з-за кордоном завжди простіше, і не лише вам.
Олена Трибушна запитала у офісу ПРезіка- чи має вплив Єрмак на рішення влади?
їй пришла офіціальна відповідь - ні! він зайняв адвокатську мафію імені ТАТАРОВИМ вбитого Портнова