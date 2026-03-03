РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10871 посетитель онлайн
Новости Мобилизация в РФ
1 050 19

Серьезные переговоры начнутся, когда армия Путина начнет сокращаться, - Зеленский

Зеленский сказал, когда РФ начнет вести переговоры серьезно

Президент Владимир Зеленский считает, что диктатор Путин начнет серьезные переговоры тогда, когда потери его армии превысят возможности пополнения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам президента, Украина хочет диалога и мира.

"В то же время мы стараемся быть сильными, мы производим технические ресурсы и больше беспилотников, чтобы компенсировать нехватку солдат. Мы диверсифицируем формы ведения войны, которые позволяют нам сопротивляться", - объяснил он.

Также глава государства отметил, что Россия теряет много военных - до 35 тыс. в месяц.

"Это гигантская цифра. Сейчас Путин собирается мобилизовать 400 000 новых солдат, но его армия перестала расти, потери равны новым рекрутам, они близки к кризису. Серьезные переговоры начнутся, когда его армия начнет сокращаться", - считает президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют ввести четкие сроки службы через механизм контрактов, - Палиса

Зимний террор РФ

Зеленский напомнил, что во время сильных морозов РФ атаковала электростанции.

"Он пытался настроить гражданское население против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия. Но он потерпел неудачу: с потеплением погоды возрождаются надежды. Теперь россияне попробуют весенние наступления, но я думаю, что они снова проиграют, многие солдаты погибнут зря", - подытожил он.

Читайте: Путин - слабый союзник для Ирана, - Зеленский

Автор: 

армия РФ (10501) Зеленский Владимир (10680) путин владимир (16568) россия (22314) мобилизация (1376)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ігор L
Пішов до дупи тупа тварюко.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:31 Ответить
+3
О, четырежды призывник умную мыслю толкнул.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:20 Ответить
+3
Наскільки далеким від реальності став,перебуваючи в бункері.
Та і армію можна скорочувати,якщо їй надходять всі потрібні ********** засоби озброєння.В США,напр.армія нараховує 1.2 млн.осіб,самої регулярної армії-бл.півмільйона.
Совок дотепер думає, більша кількість військових,з автоматами АК,дає безперечну перевагу
показать весь комментарий
03.03.2026 11:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ви ж хизувалися що втрати більші ніж поповнення, чи брешуть у зеленому королівстві?
показать весь комментарий
03.03.2026 11:20 Ответить
Справжні переговори почнуться коли Україна буде мобілізовувати молодь та жінок. Сьогодні Україна не має переваги на полі бою, ані технологічної, ані чисельної і влада нічого не робить щоб змінити ситуацію і дати ЗСУ перевагу на полі бою. Мобілізація молоді та жінок це один зі способів отримати перевагу на полі бою, інший спосіб перемогти це посилити армію технологіями які дозволять панувати в повітрі, на землі, на воді та під водою! США та ЄС системно утримують Україну від переваги на полі бою, постачаючи Україні технології вчорашнього дня, які не можуть конкурувати з російською зброєю. Ми досі не маємо ракет повітря-повітря для винищувачів, які можуть збивати російські літаки на відстані 200+ км і тому ми не можемо припинити масовані обстріли російськими КАБами українських позицій та тилових населених пунктів. Досі це питання не вирішене за 12 років війни і влада України досі не має шляхів вирішення цього питання!
показать весь комментарий
03.03.2026 11:28 Ответить
Ігор L
Пішов до дупи тупа тварюко.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:31 Ответить
Справжні переговори почнуться,коли ігор Ляшенко сидітиме під кабами на фронті та штурмуватиме посадочки. Інакше перемоги не буде як не крути.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:53 Ответить
Так я вже на фронті під КАБами, а тебе поруч немає.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:09 Ответить
Щиру правду несуть . Але чомусь поки що скорочується территорія України , а не армія росіян.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:50 Ответить
О, четырежды призывник умную мыслю толкнул.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:20 Ответить
Все по сценарію, як єрмак під столом написав
показать весь комментарий
03.03.2026 11:30 Ответить
Тоді це буде нескоро, їх там дохріна мільйонів + інші
показать весь комментарий
03.03.2026 11:27 Ответить
Насправді - їх там катастрофічно мало ! Саме тому ***** і не бажає нової мобілізації - це буде катастрофа
показать весь комментарий
03.03.2026 11:36 Ответить
Та не буде там ніякої катастрофи. В кого не буде грошей відкупитись чи втікти - того й бусифікують. Технологія вже напрацьована.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:51 Ответить
Навряд чи вони будуть перекривати кордони ... і примусової мобілізації там теж не буде .
показать весь комментарий
03.03.2026 11:59 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.03.2026 11:54 Ответить
А зараз, вона що не скорочується. Ху...лу пофіг скільки москалів загине, він сподівається що на його вік їх вистачить
показать весь комментарий
03.03.2026 11:28 Ответить
Наскільки далеким від реальності став,перебуваючи в бункері.
Та і армію можна скорочувати,якщо їй надходять всі потрібні ********** засоби озброєння.В США,напр.армія нараховує 1.2 млн.осіб,самої регулярної армії-бл.півмільйона.
Совок дотепер думає, більша кількість військових,з автоматами АК,дає безперечну перевагу
показать весь комментарий
03.03.2026 11:35 Ответить
поки що скорочується лише наша армія
показать весь комментарий
03.03.2026 11:42 Ответить
Так, на біса ти ведеш не справжні переговори, витрачаючи величезні кошти на подорожі трутнів типу умєрова чи арахамії?
показать весь комментарий
03.03.2026 11:44 Ответить
Все вірно каже Вова. Коли армія орків почне скорочуватись, і зовсім скоротиться - тоді і будуть вибори. І тоді Вова не буде балатуватись на другий строк. Хіба що на перший в Ізраїлі.
показать весь комментарий
03.03.2026 11:49 Ответить
Справжні перемовини почнуться, коли армія Путіна до Запоріжжя дійде.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:22 Ответить
 
 