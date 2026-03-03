Серьезные переговоры начнутся, когда армия Путина начнет сокращаться, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что диктатор Путин начнет серьезные переговоры тогда, когда потери его армии превысят возможности пополнения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

Что известно

По словам президента, Украина хочет диалога и мира.

"В то же время мы стараемся быть сильными, мы производим технические ресурсы и больше беспилотников, чтобы компенсировать нехватку солдат. Мы диверсифицируем формы ведения войны, которые позволяют нам сопротивляться", - объяснил он.

Также глава государства отметил, что Россия теряет много военных - до 35 тыс. в месяц.

"Это гигантская цифра. Сейчас Путин собирается мобилизовать 400 000 новых солдат, но его армия перестала расти, потери равны новым рекрутам, они близки к кризису. Серьезные переговоры начнутся, когда его армия начнет сокращаться", - считает президент.

Зимний террор РФ

Зеленский напомнил, что во время сильных морозов РФ атаковала электростанции.

"Он пытался настроить гражданское население против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия. Но он потерпел неудачу: с потеплением погоды возрождаются надежды. Теперь россияне попробуют весенние наступления, но я думаю, что они снова проиграют, многие солдаты погибнут зря", - подытожил он.

