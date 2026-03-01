РУС
1 819 30

В Украине планируют ввести четкие сроки службы через механизм контрактов, - Палиса

Для всех военных в Украине готовят введение четких сроков службы через систему контрактов. Новые контракты смогут заключать и уже мобилизованные. 

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Контракты для всех 

По словам Палисы, новые контракты смогут заключать даже те граждане, которые уже мобилизованы. Он отметил, что это позволит обеспечить плавный переход на контрактную армию. 

"В общем, технически нужно было протестировать все процедуры, которые составят базу для более широкого контракта, который смогут подписывать, в том числе, и мобилизованные уже граждане Украины с целью получения четких сроков службы и с целью мотивации таких людей, и плавного перехода от мобилизованной армии к контрактной", - сказал заместитель руководителя ОП.

Новый законопроект 

Палиса также сказал, что предыдущий министр обороны разработал проект закона, который уже был подан в Верховную Раду относительно новых контрактов.

Однако сейчас новый министр обороны Михаил Федоров взял паузу для доработки документа в соответствии со своим видением.

"В ближайшее время мы все ждем предложенный новый проект. Запрос на сроки службы — он понятен, и мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов. Но тоже нужно учитывать и текущую ситуацию на фронте", - добавил чиновник.

Топ комментарии
+2
А як там "контракти 18-24"? А то так піарили, свого часу, цю ініціативу, а останнім часом щось нічого не чутно...
01.03.2026 21:27 Ответить
+2
Куди не плюнь в Україні- всюди бригадні генерали. А під них же солдатіків треба.
01.03.2026 21:29 Ответить
+2
пробачте, а що по мобілізованим? нах. ваші контракти, звільяйте нас хто с початку 22 року служив.
01.03.2026 21:30 Ответить
Примете Закон, потоп пишите! Планировщики!
01.03.2026 21:21 Ответить
Це називається пізно всралися...А ле й добра новина !!!
Зеленський обіцяє задонатити зі своїх офшорних перповнених сундуків - вони вже унього просто репаються навпіл.
01.03.2026 21:40 Ответить
Да, Наталья, знакомый "ник". ( Вам хорошо..., а нам разгребывать)
01.03.2026 21:44 Ответить
Чого так спішити? Війна тільки 11 років йде.
01.03.2026 21:21 Ответить
И пока будет идти никакой контрактной армии не будет это сказка ибо никакие контрактники или рекрутинг не обеспечат потребности на фронте при такой большой и интенсивной войне .Контрактная армия это для войны с пастухами -талибами и партизанами как в Афганистане. Так что забудьте про нее как минимум до конца войны.
01.03.2026 21:31 Ответить
Чому тоді кацапи контрактниками воюють?
01.03.2026 21:33 Ответить
Ви там шо, зависли?
01.03.2026 21:40 Ответить
А як там "контракти 18-24"? А то так піарили, свого часу, цю ініціативу, а останнім часом щось нічого не чутно...
01.03.2026 21:27 Ответить
Бабло розпиляної, тепер нові фантазії.
Все в стилі: розсміши коміка.
01.03.2026 21:31 Ответить
Столько желающих, шо аж страшно. Но не Палисе, бо генерал теперь.
01.03.2026 21:40 Ответить
На четвертому році війни ,що безкоштовне гарматне м'ясо воювати нехоче ,так ця зелена мерзота за контрактників згадала ,пізно ви всрались .
01.03.2026 21:27 Ответить
Вибачте вже на п'ятому році ,війни і цікаво скільки ще цей "паркетний гнерал " збирається воювати до останнього українця ?
01.03.2026 21:29 Ответить
Стефанчук,голова вр,сказав,що війна буде доти,поки Крим не заберуть.
01.03.2026 21:37 Ответить
От нехай хряк біжить в тцк .мобілізується і буде йому кававялті ,якщо він доживе до того.
01.03.2026 21:40 Ответить
ібаньки
01.03.2026 21:28 Ответить
Куди не плюнь в Україні- всюди бригадні генерали. А під них же солдатіків треба.
01.03.2026 21:29 Ответить
пробачте, а що по мобілізованим? нах. ваші контракти, звільяйте нас хто с початку 22 року служив.
01.03.2026 21:30 Ответить
Такая привилегия, как 1 год службы по контракту для "18-24", маловероятна. 3-5 лет для солдат и сержантов, офицерам 5-7(как это и было раньше). Многих служивших с 22 такое не порадует(ну может 2 недель отпуска дадут по поводу).
01.03.2026 21:46 Ответить
ПЛАНИ,ПЛАНИ, ну ще думаємо, обговорюємо, домовилисЬ. і так безкінечно Остогидло це постійно чути,бо це локшина на вуха баранам і лохам. Ви щось зробіть а потім повідомте
01.03.2026 21:31 Ответить
Це ж було вже.
01.03.2026 21:33 Ответить
"Найближчим часом ми всі чекаємо запропонований новий проєкт. Запит на терміни служби - він зрозумілий, і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів. Але..."-Паліс
Балабол. Брат з березня 22-го,то ще контракт треба,аби в нього були чіткі терміни служби?
01.03.2026 21:35 Ответить
Перед контрактами всі рівні, чи «слуги» і їхні личинки рівніші?
01.03.2026 21:38 Ответить
У меня, три болезни по которым поставили п. А согласно 402 наказа. Жду уже десятый месяц подтверждения ЦВЛКА! Молодцы болезни! Если бы не ждал, столько бы не прожил! И для придурков, мои параметры настолько не интересны ловцам! Ловцов в части заберут первыми)
01.03.2026 21:39 Ответить
А той хто пішов в 22 роки добровольцем з самого початку війни, взявши академку в вузі, скільки буде служити? До 40 років?
01.03.2026 21:40 Ответить
Дожити б😁таке враження вони ось ось коли ще трохи здохне уведуть😁
01.03.2026 21:43 Ответить
Залужний, Содоль і купа других підготовлених військових звільнилася через ВЛК, а наші діти 5 рік на війні. На поранення, контузії всім насрати. Де справедливість?
01.03.2026 21:46 Ответить
Наприклад, є умовні 100 мобілізованих. Які чіткі терміни служби будуть у вказаних 100 мобілізованих, якщо вони не укладатимуть контракти?
01.03.2026 21:52 Ответить
"До закінчення військового стану"... Навряд чи буде більш чіткий термін.
01.03.2026 22:02 Ответить
Міністр оборони Фьодоров..міністр цифровізації, трасформації..недочекаюсь, коли його посадять. Воно буде роби шити, а ми кешбеки отримувати.
01.03.2026 22:04 Ответить
я не понял - сын в ЗСУ уже четвёртый год как мобилизованный и теперь, что бы получить "перспективу" демобилизации, он должен подписать "контракт" на 5 лет???? а как быть с теми кто прослужил уже четыре года и с теми кого мобилизовали в этом месяце - условия у них будут "одинаковые"???
01.03.2026 22:05 Ответить
 
 