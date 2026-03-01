В Украине планируют ввести четкие сроки службы через механизм контрактов, - Палиса

Для всех военных в Украине готовят введение четких сроков службы через систему контрактов. Новые контракты смогут заключать и уже мобилизованные.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса в интервью проекту "Радио Свобода" "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Контракты для всех

По словам Палисы, новые контракты смогут заключать даже те граждане, которые уже мобилизованы. Он отметил, что это позволит обеспечить плавный переход на контрактную армию.

"В общем, технически нужно было протестировать все процедуры, которые составят базу для более широкого контракта, который смогут подписывать, в том числе, и мобилизованные уже граждане Украины с целью получения четких сроков службы и с целью мотивации таких людей, и плавного перехода от мобилизованной армии к контрактной", - сказал заместитель руководителя ОП.

Новый законопроект

Палиса также сказал, что предыдущий министр обороны разработал проект закона, который уже был подан в Верховную Раду относительно новых контрактов.

Однако сейчас новый министр обороны Михаил Федоров взял паузу для доработки документа в соответствии со своим видением.

"В ближайшее время мы все ждем предложенный новый проект. Запрос на сроки службы — он понятен, и мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов. Но тоже нужно учитывать и текущую ситуацию на фронте", - добавил чиновник.

