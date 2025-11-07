Новые контракты в ВСУ будут предусматривать выплаты военным до 50-60 тысяч гривен, - Шмыгаль
Базовая зарплата для военнослужащих, которые подпишут новый контракт с ВСУ, может составлять от 50 до 60 тысяч гривен в месяц.
Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали о новых контрактах в украинской армии
По его словам, новые контракты в ВСУ планируют ввести в начале 2026 года.
- Четкие сроки службы. Контракты от 1 до 5 лет. Для контрактов 2-5 лет будет гарантирована отсрочка 12 месяцев от мобилизации после завершения его действия.
- Повышенное базовое денежное обеспечение — 50-60 тысяч грн. Плюс надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, который увеличивается в зависимости от срока контракта.
- Возможность выбрать бригаду и должность.
- Возможность заключить контракт будет у всех, прежде всего у действующих военнослужащих.
"Сейчас готовим необходимые изменения в законодательство. Строим профессиональную европейскую армию, которая является и будет основной гарантией безопасности для нашего государства. Спасибо всем защитникам и защитницам, которые сражаются за Украину и будущее", - добавил Шмыгаль.
"50−60 тыс. гривен — это без всех дополнительных вещей… первой линии, второй линии, во время войны или в другое время. Это базовая цифра, на которую мы рассчитываем. Мы начали отталкиваться от такой цифры, потому что нашим дипломатам нужно дать сигнал нашему министерству экономики, [правительству]... Соответствующие сигналы должны пойти, чтобы мы нашли источник финансирования", — сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге после Ставки.
Что предшествовало
Ранее стало известно, что Минобороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих с гарантированными четкими сроками службы. Рассматриваются контракты на один год, два, три, четыре, пять лет.
А весь час кажуть , що головна мотивація - захист батькіащини !
П. С - і навіщо тобі гроші , якщо ти не зможеш їх витратити - бо твоя родина вже за кордоном , а сам ти ризикуєш стати 200 , або 300 ...?!
Млн дерев був, тисячі дронів вже "є". Фламінги "топчуть" рашку. Толока "летить" у Львівському морі ...
Давайте зелені, насипайте ще.
На фронті бракує м'яса!!!
Прикольно.
А попередньо непогано
50-60т замість 28,6 плюс від 30 до 100 бойових.
Але контракт.
Чесно кажучи, не розумію суттєвої різниці між контрактом та прямою мобілізацією.
3,5 років в Армії, а не розумію.
Смішно, так.
Це ж ми в 2022 визволили Київську, Харківську області.
Нас вже залишилося зовсім мало.
Одиниці. Ми вже ходячі легенди.
Але ми є.
Щоб ви тоді без нас усі робили?
Проснулись, б. Может составлять, а может и нет. Но главное потянуть несколько месяцев, там русские уже фронт прорывают, надо дать им захватить пару городов. У нас армия 1 млн., а сколько на фронте? 200 тыс? 300? Будут в тылу получать, денег будет не хватать, чтобы оплатить тем, кто на фронте. Лучше бы на 100 тыс подняли зарплату для фронтовиков. И миллион за мобилизацию.