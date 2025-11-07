РУС
Новые контракты в ВСУ будут предусматривать выплаты военным до 50-60 тысяч гривен, - Шмыгаль

Контракт в ВСУ: Шмыгаль раскрыл детали для военных

Базовая зарплата для военнослужащих, которые подпишут новый контракт с ВСУ, может составлять от 50 до 60 тысяч гривен в месяц.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали о новых контрактах в украинской армии

По его словам, новые контракты в ВСУ планируют ввести в начале 2026 года.

  • Четкие сроки службы. Контракты от 1 до 5 лет. Для контрактов 2-5 лет будет гарантирована отсрочка 12 месяцев от мобилизации после завершения его действия.
  • Повышенное базовое денежное обеспечение — 50-60 тысяч грн. Плюс надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, который увеличивается в зависимости от срока контракта.
  • Возможность выбрать бригаду и должность.
  • Возможность заключить контракт будет у всех, прежде всего у действующих военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала отсрочку от мобилизации для военных, которые год отслужили по контракту "18-24"

"Сейчас готовим необходимые изменения в законодательство. Строим профессиональную европейскую армию, которая является и будет основной гарантией безопасности для нашего государства. Спасибо всем защитникам и защитницам, которые сражаются за Украину и будущее", - добавил Шмыгаль.

"50−60 тыс. гривен — это без всех дополнительных вещей… первой линии, второй линии, во время войны или в другое время. Это базовая цифра, на которую мы рассчитываем. Мы начали отталкиваться от такой цифры, потому что нашим дипломатам нужно дать сигнал нашему министерству экономики, [правительству]... Соответствующие сигналы должны пойти, чтобы мы нашли источник финансирования", — сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге после Ставки.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Минобороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих с гарантированными четкими сроками службы. Рассматриваются контракты на один год, два, три, четыре, пять лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство упростило порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей, - Шмыгаль

армия (8527) контракт (454) ВСУ (7076) Шмыгаль Денис (2893)
А вчителів вже кинули в чергове.
Млн дерев був, тисячі дронів вже "є". Фламінги "топчуть" рашку. Толока "летить" у Львівському морі ...
Давайте зелені, насипайте ще.
це сама головна мотивація, є два шляхи підняти мотивацію, 1 - це страх, коли за непокору тебе можуть обнулити навіть на взводном рівні, 2 - це добровільно за винагороду, іншої немає мотивації
В даний час найкраща мотивація це гроші
Мотивація потрібна , а гроші - це не мотивація !
це сама головна мотивація, є два шляхи підняти мотивацію, 1 - це страх, коли за непокору тебе можуть обнулити навіть на взводном рівні, 2 - це добровільно за винагороду, іншої немає мотивації
Ти щось зїв зелене ?
В даний час найкраща мотивація це гроші
Точно ?
А весь час кажуть , що головна мотивація - захист батькіащини !
П. С - і навіщо тобі гроші , якщо ти не зможеш їх витратити - бо твоя родина вже за кордоном , а сам ти ризикуєш стати 200 , або 300 ...?!
Гроші, гроші в гроші. Все. Все інших гарна пропагандистка казочка
ідейні пішли в ЗСУ в 22-23рр, інших нема, залишились тільки хто за гроші
ну хотя бы пусть ролики по тв крутят, при пете сейтаблаев показывал героев, а тут на цензоре пишут про двух Титанов, которых пол-года с окопа не меняли.. такая себе мотивация.... русские уже и худ фильмы поснимали,а у нас марафон...
Гроші це найкраща мотивація. Нічого кращого не вигадали.
я так розумію у кожного військовослужбовця, навіть у якого вже є контракт, буде можливість підписати новий, або ця ініціатива тільки надасть шкоди
Виплати військовим на передовій потрібно прирівняти до пенсій суддів ВС 200-300 тис гр
200 вже є на передовій, недостатньо мотивує, треба збільшити вдвічі, до 400тис
єти вплаті к пенсиям, кстати, не считаются...
мобілізовані тепер і служити і воювати не будуть? тільки контрактники?
нет, это попытка на дурачка вытянуть людей по принципу "или идете по бусификации или идите лучше на контракт так как все равно мобилизация вас настигнет" Раньше если подписываешь контракт единственное преимущество по сравнению с мобилизацией было, что только сам мог выбрать часть,а по мобилизации зачастую направят в мясную бригаду без твоего желания. ТАк вот теперь контракт будет еще оправдан большими бабками чем при мобилизации. Ну и соотвественно теперь когда заловили тцк за небольшую мзду будут давать возможность подписать контракт а не пойти по мобилизации
зараз більшість воюючих і тих хто служить в силах підтримки - мобілізовані. І більшість підписувати контракт не збирається. Таким чином тим, хто підписав контракт, базове грошове забезпечення підвищать до 50к, а тим хто не підписав залишать старий 20к. Все це шиза зеленського і його менеджерів. Так не буде від слова взагалі. Тим більше в Дкржбюджеті на 2026 рік грошей на зарплати в ЗСУ передбачили ще менше, ніж в цьому.
Раньше были новости что будет возможность для уже контрактников/мобилизированных подписать контракт с этими новыми условиями. Как будет в реальности время покажет. Но я думаю на текущий момент времени их цель привлечь новых людей по принципу не ждите бусика (все равно достигнет вас) а сами идите на контракт на такие супер условия и супер бабки
да при чому тут бусик та нові люди? зі старими що робити? З тими кого мобілізували у 22, 23, 24, 25 році , і хто контракт ніякий підписувати за жодних обставин не буде? Стоять в одному строю боєць з зарплатою в 20 к та боєць з зарплатою 50к . Обоє мають однакове звання та однакові посади, однакову вислугу років. А зарплата різна. І причина в тому, що той мобілізований, а той контрактник. Це моразм Такого не буде. Щоб ти розумів на сьогодні різниця між контрактником та мобіком одна- мобіку по звільненню не платять компенсацію за не отрмане речове майно . І все.
і за невикористану відпустку
А ті що з 2022 року мобілізовані будуть пожиттєво служити,без грошей та відстрочки на 12 місяців?
Пізно всралися. Після ганебної бусифікації і перекидання ППОшників у штурмовики, вам вже ніхто ніколи не повірить.
І трьох років не пройшло... мінімум вже треба 70к грн в місяць з початку..
сразу видно что пиджак писал), как ві представляете подписание контракта, диючим военнослужащим в другую бригаду-часть - посаду???
В хто такий "пиджак"?
военный, с гражданским образованием (кафедрой)))
штафірка ))
Лайхак: підписується контракт на два роки, по закінченню влаштовуємось в критичну інфраструктуру, бронь.
Перефразую Шмигаля для населення...
На фронті бракує м'яса!!!
Депутати отримують по 300000 грв. І це ніщі пооівнянно з менеджерами та всіма шакалами зеленского. Там міліарди крадуть. Мразота кончена. За кого воюють люди.
Бум-бум-бум... Отжеж..
Прикольно.
А попередньо непогано
50-60т замість 28,6 плюс від 30 до 100 бойових.
Але контракт.
Чесно кажучи, не розумію суттєвої різниці між контрактом та прямою мобілізацією.
3,5 років в Армії, а не розумію.
Смішно, так.
Зі сторони влади було б гідно віддячити військовослужбовцям, що мобілізувалися ще під час АТО і на початку повномасштабки.
Це ж ми в 2022 визволили Київську, Харківську області.
Нас вже залишилося зовсім мало.
Одиниці. Ми вже ходячі легенди.
Але ми є.
Щоб ви тоді без нас усі робили?
Я так розумію, обмежено придатним без восів це не світить? Таких тільки на найбільш небезпечні напрямки в піхоту, замість тих, хто на це вчився, служив, закінчував військові навчальні заклади, молодий відставник, силовик, охоронець, офіцер...
а шо значить - без ВОСів? В тебе, хоч ти і обмежений, ВОС по посаді нікуди не ділася. Як мінімум ВОС 100 - стрілець.
Запізно. Потрібно було це робити з березня 2022 року. Час витрачено. Не уберегли і життя, найкращим, яким не було заміни. А ті, що отримували мільярди ''оберігають'' Україну в тилу.
Рашисты платят своему мясу в 3 раза больше...
скільки?
А ненавчений мусор за ті ж 50 тис сидить в тилу, такі пріоритети.
> може становити від 50 до 60 тисяч гривень на місяць.
Проснулись, б. Может составлять, а может и нет. Но главное потянуть несколько месяцев, там русские уже фронт прорывают, надо дать им захватить пару городов. У нас армия 1 млн., а сколько на фронте? 200 тыс? 300? Будут в тылу получать, денег будет не хватать, чтобы оплатить тем, кто на фронте. Лучше бы на 100 тыс подняли зарплату для фронтовиков. И миллион за мобилизацию.
