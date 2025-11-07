Новые контракты в ВСУ будут предусматривать выплаты военным до 50-60 тысяч гривен, - Шмыгаль

Базовая зарплата для военнослужащих, которые подпишут новый контракт с ВСУ, может составлять от 50 до 60 тысяч гривен в месяц.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали о новых контрактах в украинской армии

По его словам, новые контракты в ВСУ планируют ввести в начале 2026 года.

Четкие сроки службы. Контракты от 1 до 5 лет. Для контрактов 2-5 лет будет гарантирована отсрочка 12 месяцев от мобилизации после завершения его действия.

Повышенное базовое денежное обеспечение — 50-60 тысяч грн. Плюс надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, который увеличивается в зависимости от срока контракта.

Возможность выбрать бригаду и должность.

Возможность заключить контракт будет у всех, прежде всего у действующих военнослужащих.

"Сейчас готовим необходимые изменения в законодательство. Строим профессиональную европейскую армию, которая является и будет основной гарантией безопасности для нашего государства. Спасибо всем защитникам и защитницам, которые сражаются за Украину и будущее", - добавил Шмыгаль.

"50−60 тыс. гривен — это без всех дополнительных вещей… первой линии, второй линии, во время войны или в другое время. Это базовая цифра, на которую мы рассчитываем. Мы начали отталкиваться от такой цифры, потому что нашим дипломатам нужно дать сигнал нашему министерству экономики, [правительству]... Соответствующие сигналы должны пойти, чтобы мы нашли источник финансирования", — сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге после Ставки.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Минобороны начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих с гарантированными четкими сроками службы. Рассматриваются контракты на один год, два, три, четыре, пять лет.

