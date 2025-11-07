Нові контракти у ЗСУ передбачатимуть виплати військовим до 50-60 тисяч гривень, - Шмигаль
Базова зарплата для військовослужбовців, які підпишуть новий контракт із ЗСУ, може становити від 50 до 60 тисяч гривень на місяць.
Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі про нові контракти в українському війську
За його словами, нові контракти до ЗСУ планують впровадити на початку 2026 року.
- Чіткі терміни служби. Контракти від 1 до 5 років. Для контрактів 2-5 років буде гарантована відстрочка 12 місяців від мобілізації після завершення його дії.
- Підвищене базове грошове забезпечення — 50-60 тисяч грн. Плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контакту.
- Можливість обрати бригаду і посаду.
- Можливість укласти контракт буде у всіх, насамперед у діючих військовослужбовців.
"Зараз готуємо необхідні зміни до законодавства. Будуємо професійне європейське військо, яке є і буде основною гарантією безпеки для нашої держави. Дякую всім захисникам та захисницям, які б’ються заради України й майбутнього", - додав Шмигаль.
"50−60 тис. гривень — це без всіх додаткових речей… першої лінії, другої лінії, в час війни або в інший час. Це базова цифра, на яку ми розраховуємо. Ми почали відштовхуватись від такої цифри, тому що нашим дипломатам потрібно дати сигнал нашому міністерству економіки, [уряду]… Відповідні сигнали повинні піти, щоб ми знайшли джерело фінансування", - повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу після Ставки.
Що передувало
Раніше стало відомо, що Міноборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців з гарантованими чіткими термінами служби. Розглядаються контракти на один рік, два, три, чотири, п’ять років.
Що військові отримують копійки, а ставлення до них - як до худоби, якщо не гірше.
Ви цього всього впритул "не помічаєте", звичайно. Замість навести лад нагорі - вам треба "закручування гайок" та всіх загнати в "концтабір".
Ви просто "оп"-шний бот. Роблю такі висновки. Бо "живете" у якійсь своїй реальності, а ту, що у вас під носом - не помічає та не бажаєте помічати. Завжди все, всі причини і наслідки, - перевертаєте з ніг на голову.
А весь час кажуть , що головна мотивація - захист батькіащини !
П. С - і навіщо тобі гроші , якщо ти не зможеш їх витратити - бо твоя родина вже за кордоном , а сам ти ризикуєш стати 200 , або 300 ...?!
07.11.2025 21:08
Все що я перелічив - це умови праці. І це аксіома, що для найкращого виконання роботи, умови праці мають бути достойними. І чим ризикованіша робота, тим більш достойними мають бути умови праці та компенсація. Це - аксіома.
Ну а ви - просто "оп"-шний "бот". - Бо всіляко намагаєтеся "торпедувати" цю просту істину. З однією метою - аби тільки не сплачувати належної компенсації нашим військовим, та на надавати їм належного забезпечення, навчання і всього іншого. Бо на всьому цьому - вся "зелень" краде так, наче востаннє.
При чому тут голодують? Коли влада обіцяє одне і через час те скасовує, бо видумка видно була з будуна. Як оті 4000 $
50-60т замість 28,6 плюс від 30 до 100 бойових.
Але контракт.
Чесно кажучи, не розумію суттєвої різниці між контрактом та прямою мобілізацією.
3,5 років в Армії, а не розумію.
Це ж ми в 2022 визволили Київську, Харківську області.
Нас вже залишилося зовсім мало.
Одиниці. Ми вже ходячі легенди.
Але ми є.
Щоб ви тоді без нас усі робили?
Проснулись, б. Может составлять, а может и нет. Но главное потянуть несколько месяцев, там русские уже фронт прорывают, надо дать им захватить пару городов. У нас армия 1 млн., а сколько на фронте? 200 тыс? 300? Будут в тылу получать, денег будет не хватать, чтобы оплатить тем, кто на фронте. Лучше бы на 100 тыс подняли зарплату для фронтовиков. И миллион за мобилизацию.
Тому - для початку , поверніть "батальйон Мажор" в Україну і посадіть його поряд з хлопцями в бліндажах ... Потім - не погано туди ж влаштувати невкличке відрядження (на пару місяців) на 1- 2 ротації , пиацівників поліції чоловічої статі - там одразу 150 - 200 тис. поповнення ...
Оце і буде - найкраща мотивація для людей !
А, то ви не в окопі - то стуліть пельку і не гавкайте. Клоун грошей вам все одно не дасть за це. Не марнуйте сили, вам ще БЗВП проходити і бліндаж будувати.
Моя думка, що воювати має той, хто готовий до цього і хоче цього сам. Ну, ще професійні військові, які самі це обрали, пішли до військових училилищ, і то, там навіть, коли йшли у кадети, давався місяць, щоб передумати, якщо людина зрозуміє, що це не його. Як пішли у військові, то вже воюйте, тут да, але ж відбувається все навпаки - вони хапають повністю цивільних людей, які навіть присяг ніяких нікому не давали і не тримали в руках зброї! І це прям заборонено тією ж Конституцією - щоб армія застосовувалась проти власного народу. А коли мордують людей, та ще й хворих, то це, взагалі, тягне на Гаагу, хто це робить, мають там сидіти разом із путінськими терористами.
