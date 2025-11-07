Нові контракти у ЗСУ передбачатимуть виплати військовим до 50-60 тисяч гривень, - Шмигаль

Контракт до ЗСУ: Шмигаль розкрив деталі для військових

Базова зарплата для військовослужбовців, які підпишуть новий контракт із ЗСУ, може становити від 50 до 60 тисяч гривень на місяць.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі про нові контракти в українському війську

За його словами, нові контракти до ЗСУ планують впровадити на початку 2026 року.

  • Чіткі терміни служби. Контракти від 1 до 5 років. Для контрактів 2-5 років буде гарантована відстрочка 12 місяців від мобілізації після завершення його дії.
  • Підвищене базове грошове забезпечення — 50-60 тисяч грн. Плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контакту.
  • Можливість обрати бригаду і посаду.
  • Можливість укласти контракт буде у всіх, насамперед у діючих військовослужбовців.

"Зараз готуємо необхідні зміни до законодавства. Будуємо професійне європейське військо, яке є і буде основною гарантією безпеки для нашої держави. Дякую всім захисникам та захисницям, які б’ються заради України й майбутнього", - додав Шмигаль.

"50−60 тис. гривень — це без всіх додаткових речей… першої лінії, другої лінії, в час війни або в інший час. Це базова цифра, на яку ми розраховуємо. Ми почали відштовхуватись від такої цифри, тому що нашим дипломатам потрібно дати сигнал нашому міністерству економіки, [уряду]… Відповідні сигнали повинні піти, щоб ми знайшли джерело фінансування", - повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу після Ставки.

Що передувало

Раніше стало відомо, що Міноборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців з гарантованими чіткими термінами служби. Розглядаються контракти на один рік, два, три, чотири, п’ять років.

+20
це сама головна мотивація, є два шляхи підняти мотивацію, 1 - це страх, коли за непокору тебе можуть обнулити навіть на взводном рівні, 2 - це добровільно за винагороду, іншої немає мотивації
07.11.2025 19:38 Відповісти
+16
А вчителів вже кинули в чергове.
Млн дерев був, тисячі дронів вже "є". Фламінги "топчуть" рашку. Толока "летить" у Львівському морі ...
Давайте зелені, насипайте ще.
07.11.2025 19:36 Відповісти
+13
В даний час найкраща мотивація це гроші
07.11.2025 19:38 Відповісти
Мотивація потрібна , а гроші - це не мотивація !
07.11.2025 19:35 Відповісти
07.11.2025 19:38 Відповісти
Ти щось зїв зелене ?
07.11.2025 20:13 Відповісти
Як казав Юлій Цезарь - можна знайти безліч людей готових вбивати за гроші, але неможливо знайти людей готових вмирати за гроші! Високий ризик втрати життя або отримання каліцтва провокує шалені цифри випадків СЗЧ і гроші тут не допоможуть. Потрібна широка мобілізація, щоб у кожного солдата була гарантована можливість вижити на фронті, а це забезпечується тільки наявністю резервів та високою укомплектованістю бойових бригад! Бригада яка укомплектована на 80-90% втрачає набагато менше людей, бо їх рятують, є кому евакуювати, замінити, провести ротацію. А бригади які мають укомплектованість 20-30% втрачають в рази більше людей і у відсотковому вимірі і в абсолютному, бо немає поруч побратимів які винесуть, вивезуть у випадку поранення, немає кому прикрити з флангів, немає кому прийти на допомогу під час ворожого штурму.
07.11.2025 21:21 Відповісти
Кількість бригад, навпаки, має бути скорочено. Бо у нас, по факту, навмисно штампують некомплектні бригади, аби тільки наплодити зайвих штабів та полковників-генералів - куди пристроюють "своїх" "по блату". І байдуже- яка професійна якість більшості з цих "командуючих", що від них купа людей в "сзч" біжить, що ще інша купа військових яка "числиться за штатним розписом" - гуляє десь в тилу, здавши командирам свої банківські картки із зарплатою.
Що військові отримують копійки, а ставлення до них - як до худоби, якщо не гірше.
Ви цього всього впритул "не помічаєте", звичайно. Замість навести лад нагорі - вам треба "закручування гайок" та всіх загнати в "концтабір".
Ви просто "оп"-шний бот. Роблю такі висновки. Бо "живете" у якійсь своїй реальності, а ту, що у вас під носом - не помічає та не бажаєте помічати. Завжди все, всі причини і наслідки, - перевертаєте з ніг на голову.
07.11.2025 23:00 Відповісти
Можна мобілізувати в ЗСУ хоч все населення (такого не було ніколи в світі на жодній війні), але з неадекватним командуванням і керівництвом нічого доброго з цього не вийде - всі загинуть задарма або опиняться в полоні, якщо самі за себе не подбають.
08.11.2025 06:35 Відповісти
Як казала моя покійна бабуся: "Дірявого мішка не наповниш".
08.11.2025 06:37 Відповісти
Захоплять твою сім'ю, тебе вб'ють або в сибір, відіжміть хату і не буде свободи та країни... Чим не мотивація?
09.11.2025 06:58 Відповісти
07.11.2025 19:38 Відповісти
Точно ?
А весь час кажуть , що головна мотивація - захист батькіащини !
П. С - і навіщо тобі гроші , якщо ти не зможеш їх витратити - бо твоя родина вже за кордоном , а сам ти ризикуєш стати 200 , або 300 ...?!
07.11.2025 19:44 Відповісти
Гроші, гроші в гроші. Все. Все інших гарна пропагандистка казочка
07.11.2025 20:03 Відповісти
ідейні пішли в ЗСУ в 22-23рр, інших нема, залишились тільки хто за гроші
07.11.2025 20:33 Відповісти
Загалом - все і триматься на тих , хто "ідейні пішли в ЗСУ в 22-23рр" - вони , здебільшого , і зараз на собі все тягнуть
07.11.2025 20:49 Відповісти
Тих ідейних вже вбили давно. ЗСУ тримається на армійському блатняку, що бусифікує пересічних і гонить їх на м'ясні штурми. Т. Чорновол це підтверджує.
08.11.2025 00:14 Відповісти
а що таке батьківщина? Купив будинок в Чехії, от тобі і батьківщина
07.11.2025 21:15 Відповісти
Так ото ж
07.11.2025 21:08
07.11.2025 21:18 Відповісти
Коли написи на вітринах і всі навколо балакають чужою мовою, то відчуваєш дуже чітко, що це не батьківщина...
08.11.2025 00:09 Відповісти
дивно...та навіть цікаво....як себе почувають міндічі та цукермани на новой батьківщині.....
02.03.2026 20:38 Відповісти
Ризики завжди були, є та будуть. В усі часи. Так же само, як і в усі часи - найкращою мотивацією, навіть попри ризики - були, є, та будуть - гроші. Гроші, соціальний захист, пільги, належне матеріальне забезпечення та навчання і т.д.
Все що я перелічив - це умови праці. І це аксіома, що для найкращого виконання роботи, умови праці мають бути достойними. І чим ризикованіша робота, тим більш достойними мають бути умови праці та компенсація. Це - аксіома.
Ну а ви - просто "оп"-шний "бот". - Бо всіляко намагаєтеся "торпедувати" цю просту істину. З однією метою - аби тільки не сплачувати належної компенсації нашим військовим, та на надавати їм належного забезпечення, навчання і всього іншого. Бо на всьому цьому - вся "зелень" краде так, наче востаннє.
07.11.2025 23:09 Відповісти
ну хотя бы пусть ролики по тв крутят, при пете сейтаблаев показывал героев, а тут на цензоре пишут про двух Титанов, которых пол-года с окопа не меняли.. такая себе мотивация.... русские уже и худ фильмы поснимали,а у нас марафон...
07.11.2025 19:55 Відповісти
Гроші це найкраща мотивація. Нічого кращого не вигадали.
07.11.2025 20:02 Відповісти
07.11.2025 19:36 Відповісти
Так ідіть на фронт, якщо гроші для вас мотивація! Чого ви не використовуєте таку унікальну пропозицію - 170 тис. тільки додаткова винагорода за повний місяць на нулі, плюсь зарплата 20 тис. 190 тис. на місяць, в жодній школі такої зарплати немає, а в армії немає обмежені ані по віку ані по статі! Запрошуємо вас, чого ж ви ниєте в тилу? Йдіть до нас в ЗСУ, у нас гроші є! Своїми очима побачити кого ви виховали в школі!
07.11.2025 21:32 Відповісти
Бісять такі вумні виперди. Реально бісять, бо тупорилі, упороті і до без меж в берегах. Головою думати ніц.
08.11.2025 07:52 Відповісти
вчителі сьогодні з голоду пухнуть???
08.11.2025 04:46 Відповісти
Повторююсь.
Бісять такі вумні виперди. Реально бісять, бо тупорилі, упороті і до без меж в берегах. Головою думати ніц.
При чому тут голодують? Коли влада обіцяє одне і через час те скасовує, бо видумка видно була з будуна. Як оті 4000 $
08.11.2025 07:55 Відповісти
я так розумію у кожного військовослужбовця, навіть у якого вже є контракт, буде можливість підписати новий, або ця ініціатива тільки надасть шкоди
07.11.2025 19:36 Відповісти
Виплати військовим на передовій потрібно прирівняти до пенсій суддів ВС 200-300 тис гр
07.11.2025 19:37 Відповісти
200 вже є на передовій, недостатньо мотивує, треба збільшити вдвічі, до 400тис
07.11.2025 19:39 Відповісти
Згідна
07.11.2025 20:49 Відповісти
єти вплаті к пенсиям, кстати, не считаются...
07.11.2025 19:53 Відповісти
мобілізовані тепер і служити і воювати не будуть? тільки контрактники?
07.11.2025 19:42 Відповісти
нет, это попытка на дурачка вытянуть людей по принципу "или идете по бусификации или идите лучше на контракт так как все равно мобилизация вас настигнет" Раньше если подписываешь контракт единственное преимущество по сравнению с мобилизацией было, что только сам мог выбрать часть,а по мобилизации зачастую направят в мясную бригаду без твоего желания. ТАк вот теперь контракт будет еще оправдан большими бабками чем при мобилизации. Ну и соотвественно теперь когда заловили тцк за небольшую мзду будут давать возможность подписать контракт а не пойти по мобилизации
07.11.2025 19:54 Відповісти
зараз більшість воюючих і тих хто служить в силах підтримки - мобілізовані. І більшість підписувати контракт не збирається. Таким чином тим, хто підписав контракт, базове грошове забезпечення підвищать до 50к, а тим хто не підписав залишать старий 20к. Все це шиза зеленського і його менеджерів. Так не буде від слова взагалі. Тим більше в Дкржбюджеті на 2026 рік грошей на зарплати в ЗСУ передбачили ще менше, ніж в цьому.
07.11.2025 20:06 Відповісти
Раньше были новости что будет возможность для уже контрактников/мобилизированных подписать контракт с этими новыми условиями. Как будет в реальности время покажет. Но я думаю на текущий момент времени их цель привлечь новых людей по принципу не ждите бусика (все равно достигнет вас) а сами идите на контракт на такие супер условия и супер бабки
07.11.2025 20:11 Відповісти
да при чому тут бусик та нові люди? зі старими що робити? З тими кого мобілізували у 22, 23, 24, 25 році , і хто контракт ніякий підписувати за жодних обставин не буде? Стоять в одному строю боєць з зарплатою в 20 к та боєць з зарплатою 50к . Обоє мають однакове звання та однакові посади, однакову вислугу років. А зарплата різна. І причина в тому, що той мобілізований, а той контрактник. Це моразм Такого не буде. Щоб ти розумів на сьогодні різниця між контрактником та мобіком одна- мобіку по звільненню не платять компенсацію за не отрмане речове майно . І все.
07.11.2025 20:24 Відповісти
і за невикористану відпустку
07.11.2025 20:36 Відповісти
Головне, що є гроші на чергову "вовіну тисячу", "зимову підтримку" та 3000 км від "Укрзалізниці". А військові - та нащо їм?
07.11.2025 23:13 Відповісти
А ті що з 2022 року мобілізовані будуть пожиттєво служити,без грошей та відстрочки на 12 місяців?
07.11.2025 19:44 Відповісти
Читайте уважно, й не тільки заголовок а повністю всю новину. Два рази , можливо, прочитайте .
08.11.2025 02:30 Відповісти
Пізно всралися. Після ганебної бусифікації і перекидання ППОшників у штурмовики, вам вже ніхто ніколи не повірить.
07.11.2025 19:46 Відповісти
І трьох років не пройшло... мінімум вже треба 70к грн в місяць з початку..
07.11.2025 19:46 Відповісти
сразу видно что пиджак писал), как ві представляете подписание контракта, диючим военнослужащим в другую бригаду-часть - посаду???
07.11.2025 19:49 Відповісти
В хто такий "пиджак"?
07.11.2025 19:50 Відповісти
военный, с гражданским образованием (кафедрой)))
07.11.2025 19:56 Відповісти
штафірка ))
07.11.2025 20:19 Відповісти
А як називають воєнних з воєнним образованієм, які по пояс дерев'яні в ,до прикладу, темі бпла або РЕБ, РЕР?
08.11.2025 00:18 Відповісти
Лайхак: підписується контракт на два роки, по закінченню влаштовуємось в критичну інфраструктуру, бронь.
07.11.2025 19:49 Відповісти
Перефразую Шмигаля для населення...
На фронті бракує м'яса!!!
07.11.2025 19:58 Відповісти
Ви помтляєтесь. М'ясо то рашисти-дегенерати, нелюди та деграданти які лізуть подихати за бункерного х7йла у чужі країни.
В Україні Герої-захисники СВОЄЇ країни!!!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
П. С. путин-*****.
Кацап- нашваберньій раб-дегенерат.
рфія - страна нелюдей, убийц м военньіх преступников!
Х7йло&кацап-дегенерат&рфія - ПНХ.
08.11.2025 02:34 Відповісти
М'ясо в кацапії отримує в 10 разів більше грошей чим незламний захисник доброволець, тому вони і пруть натовпами, мотивація єдина це гроші.
08.11.2025 10:58 Відповісти
Депутати отримують по 300000 грв. І це ніщі пооівнянно з менеджерами та всіма шакалами зеленского. Там міліарди крадуть. Мразота кончена. За кого воюють люди.
07.11.2025 19:58 Відповісти
Бум-бум-бум... Отжеж..
Прикольно.
А попередньо непогано
50-60т замість 28,6 плюс від 30 до 100 бойових.
Але контракт.
Чесно кажучи, не розумію суттєвої різниці між контрактом та прямою мобілізацією.
3,5 років в Армії, а не розумію.
Смішно, так.
07.11.2025 20:00 Відповісти
Зі сторони влади було б гідно віддячити військовослужбовцям, що мобілізувалися ще під час АТО і на початку повномасштабки.
Це ж ми в 2022 визволили Київську, Харківську області.
Нас вже залишилося зовсім мало.
Одиниці. Ми вже ходячі легенди.
Але ми є.
Щоб ви тоді без нас усі робили?
07.11.2025 20:04 Відповісти
Це вже манія вєлічія, чи ще ні?
07.11.2025 20:59 Відповісти
Саме тому і не демобілізують. Всі ці "легенди" мають бути мертвими. Влада руками русні вирішила раз і назавджи позбавитися активної частини населення. Всіх оцих небезпечних "майданівців" і патріотів. Ніхто ж не буде спорити що саме вони в своїй масі в 22-му пішли?
08.11.2025 08:03 Відповісти
У теорії мобілізований повинні бути демобілізовані одразу після закінчення воєнного стану, або за наказом головнокомандуючого, а контрактники тільки за умовами контракту. Це діє у обидва боки - звільнити контрактника з грошової посади вже у мирний час набагато складніше, а мобіку під зад коліном можуть дати будь коли. Саме тому раніше на різні посади просували тільки з довгими термінами контрактів. По факту ж зараз різниці немає крім факту підписання, та трохи, а тепер, з цією зміною може не трохи, різним грошовим забезпеченням.
08.11.2025 04:44 Відповісти
Я так розумію, обмежено придатним без восів це не світить? Таких тільки на найбільш небезпечні напрямки в піхоту, замість тих, хто на це вчився, служив, закінчував військові навчальні заклади, молодий відставник, силовик, охоронець, офіцер...
07.11.2025 20:03 Відповісти
а шо значить - без ВОСів? В тебе, хоч ти і обмежений, ВОС по посаді нікуди не ділася. Як мінімум ВОС 100 - стрілець.
07.11.2025 20:06 Відповісти
Хто обмежений ще зі школи, ніякого воса не давали
07.11.2025 20:54 Відповісти
ВОС 100 дають всім. Після БЗВП. Саме для цього думаю БЗВП і потрібно. Щоб потім будь кого можна було в піхоту відправити. Тільки нікому це не кажіть, бо це великий секрет. Полішенеля.
07.11.2025 21:04 Відповісти
Та да, он схопили 48-кг доходягу з пороком серця, на наступний день вже в формі. Замість того щоб силовиків, молодих відставників, охоронці, офіцерів мобілізувати
07.11.2025 21:12 Відповісти
Запізно. Потрібно було це робити з березня 2022 року. Час витрачено. Не уберегли і життя, найкращим, яким не було заміни. А ті, що отримували мільярди ''оберігають'' Україну в тилу.
07.11.2025 20:21 Відповісти
Рашисты платят своему мясу в 3 раза больше...
07.11.2025 20:23 Відповісти
скільки?
07.11.2025 20:38 Відповісти
Рашисти Обіцяють більше а плотять "как палучіцца".
08.11.2025 02:36 Відповісти
А деяким з них і того мало -
Вкрав понад 13 млн грн та переховувався на Рівненщині в лісі: поліціянт Рибянський отримав підозру. ФОТОрепортаж
07.11.2025 20:52 Відповісти
> може становити від 50 до 60 тисяч гривень на місяць.
Проснулись, б. Может составлять, а может и нет. Но главное потянуть несколько месяцев, там русские уже фронт прорывают, надо дать им захватить пару городов. У нас армия 1 млн., а сколько на фронте? 200 тыс? 300? Будут в тылу получать, денег будет не хватать, чтобы оплатить тем, кто на фронте. Лучше бы на 100 тыс подняли зарплату для фронтовиков. И миллион за мобилизацию.
07.11.2025 20:41 Відповісти
Пора в СЗЧ
07.11.2025 20:49 Відповісти
Взять шинель і піти домой, то останнє діло
07.11.2025 21:20 Відповісти
Є одне але, держава не виконує контракт зі свого боку, тому те, що написано в контракті це пустопорожня маячня. По закону у військових 30 днів відпустки, по факту її немає, право на переведення також державою не виконується, цей список можна продовжувати дуже довго.
07.11.2025 20:53 Відповісти
Правильно. А тім дурачкам які пішли в 22-му взагалі зніміть. Хай безкоштовно сидять. Все одно у цих рабів вже яєць нема.
07.11.2025 21:01 Відповісти
Мотивація може бути лише одна - усвідомлення людиною необхідності захисту своєї батьківщини ! Коли людина бачить себе у своїй країні і лише з нею пов'язує своє майбутнє . А в своїй країні панує закон і справедливість ...
Тому - для початку , поверніть "батальйон Мажор" в Україну і посадіть його поряд з хлопцями в бліндажах ... Потім - не погано туди ж влаштувати невкличке відрядження (на пару місяців) на 1- 2 ротації , пиацівників поліції чоловічої статі - там одразу 150 - 200 тис. поповнення ...
Оце і буде - найкраща мотивація для людей !
07.11.2025 21:08 Відповісти
Шановний, в ви в якому окопі сидите? Хочу подивитися на власні очі як ви неньку захищаєте.
А, то ви не в окопі - то стуліть пельку і не гавкайте. Клоун грошей вам все одно не дасть за це. Не марнуйте сили, вам ще БЗВП проходити і бліндаж будувати.
08.11.2025 20:45 Відповісти
07.11.2025 21:16 Відповісти
Весь світ за власний кошт приймає людей і надає їм захист від смерті або каліцтка, платить кошти, дає повну медичну страховку і турботу, а свої не випускають.
07.11.2025 21:25 Відповісти
От на Кіпрі, хоч це теж було кілька десятирічь тому, але ж і тоді людям ніхто не сказав ідіть і перемагайте всю Туреччину будь-якою ціною! І навіть дембеля не буде "до перемоги", як сказав Зєля! Якось домовились.
Моя думка, що воювати має той, хто готовий до цього і хоче цього сам. Ну, ще професійні військові, які самі це обрали, пішли до військових училилищ, і то, там навіть, коли йшли у кадети, давався місяць, щоб передумати, якщо людина зрозуміє, що це не його. Як пішли у військові, то вже воюйте, тут да, але ж відбувається все навпаки - вони хапають повністю цивільних людей, які навіть присяг ніяких нікому не давали і не тримали в руках зброї! І це прям заборонено тією ж Конституцією - щоб армія застосовувалась проти власного народу. А коли мордують людей, та ще й хворих, то це, взагалі, тягне на Гаагу, хто це робить, мають там сидіти разом із путінськими терористами.
07.11.2025 22:08 Відповісти
Для справжньої мотивації не вистачає культу особистості і ГУЛАГів, але ми над цим процюємо.
07.11.2025 22:34 Відповісти
Та вже Зєлю по декілька разів за вечір показують на марафоні. А ДВРЗ - то що?
07.11.2025 23:00 Відповісти
07.11.2025 23:01 Відповісти
Відпустіть додому, три роки минуло. Де той герой що з контрактом за 60 тис. замінить? Чи ми тепер разом будемо служити, тільки один як мобік за 22 тис, а інших зелена кров за 60 тис.
07.11.2025 22:49 Відповісти
"дипломатам потрібно дати сигнал нашому міністерству економіки" - шо воно ***** несе?!
08.11.2025 01:01 Відповісти
Які плани в сраних брехунів???? Коли вступить в силу тоді і поговорим
08.11.2025 07:03 Відповісти
Це херня а не гроші, і плани це лиш брехня популістів, брехунів, проф непридатних злодіїв,. Введуть в дію закон а через пару місяців побачим результат тоді і поговорим, думаю нічого не вийде зелена нечисть нічого не може зробити толком їх тре гнати нахера, через рік кацапи будуть під Києвом а далі біля Чопа і Устилуга
08.11.2025 07:07 Відповісти
 
 