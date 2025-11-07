Нові контракти у ЗСУ передбачатимуть виплати військовим до 50-60 тисяч гривень, - Шмигаль

Базова зарплата для військовослужбовців, які підпишуть новий контракт із ЗСУ, може становити від 50 до 60 тисяч гривень на місяць.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі про нові контракти в українському війську

За його словами, нові контракти до ЗСУ планують впровадити на початку 2026 року.

Чіткі терміни служби. Контракти від 1 до 5 років. Для контрактів 2-5 років буде гарантована відстрочка 12 місяців від мобілізації після завершення його дії.

Підвищене базове грошове забезпечення — 50-60 тисяч грн. Плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контакту.

Можливість обрати бригаду і посаду.

Можливість укласти контракт буде у всіх, насамперед у діючих військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала відстрочку від мобілізації для військових, що рік відслужили за контрактом "18-24"

"Зараз готуємо необхідні зміни до законодавства. Будуємо професійне європейське військо, яке є і буде основною гарантією безпеки для нашої держави. Дякую всім захисникам та захисницям, які б’ються заради України й майбутнього", - додав Шмигаль.

"50−60 тис. гривень — це без всіх додаткових речей… першої лінії, другої лінії, в час війни або в інший час. Це базова цифра, на яку ми розраховуємо. Ми почали відштовхуватись від такої цифри, тому що нашим дипломатам потрібно дати сигнал нашому міністерству економіки, [уряду]… Відповідні сигнали повинні піти, щоб ми знайшли джерело фінансування", - повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу після Ставки.

Що передувало

Раніше стало відомо, що Міноборони розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців з гарантованими чіткими термінами служби. Розглядаються контракти на один рік, два, три, чотири, п’ять років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд спростив порядок закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ та їхніх частин, - Шмигаль