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Новини Контракти для ЗСУ
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В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів, - Паліса

Для всіх військових в Україні готують впровадження чітких термінів служби через систему контрактів. Нові контракти зможуть укладати і вже мобілізовані. 

Про це заявив заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Контракти для всіх 

За словами Паліси, нові контракти зможуть укладати навіть ті громадяни, яких вже мобілізували. Він зазначив, що це дозволить забезпечити плавний перехід на контрактну армію. 

"Загалом технічно потрібно було відтестувати всі процедури, які складуть базу для більш ширшого контракту, який зможуть підписувати, в тому числі, і мобілізовані вже громадяни України з метою отримання чітких термінів служби і з метою мотивації таких людей, і плавного переходу з мобілізованої армії до контрактної",- сказав заступник керівника ОП.

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Новий законопроєкт 

Паліса також сказав, що попередній міністр оборони напрацював проєкт закону, який вже був подавався до Верховної Ради стосовно нових контрактів.

Проте зараз новий міністр оборони Михайло Федоров взяв паузу для доопрацювання документа відповідно до свого бачення.

"Найближчим часом ми всі чекаємо запропонований новий проєкт. Запит на терміни служби — він зрозумілий, і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів. Але теж треба враховувати і поточну ситуацію на фронті", - додав посадовець.

Читайте також: Ми можемо перевести нашу армію з мобілізації на контракти, якщо Європа допоможе, - Зеленський

Автор: 

контракт (456) мобілізація (3437) ЗСУ (8782) Паліса Павло (65)
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Топ коментарі
+18
Куди не плюнь в Україні- всюди бригадні генерали. А під них же солдатіків треба.
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01.03.2026 21:29 Відповісти
+15
Чого так спішити? Війна тільки 11 років йде.
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01.03.2026 21:21 Відповісти
+15
А як там "контракти 18-24"? А то так піарили, свого часу, цю ініціативу, а останнім часом щось нічого не чутно...
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01.03.2026 21:27 Відповісти
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Примете Закон, потоп пишите! Планировщики!
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01.03.2026 21:21 Відповісти
Це називається пізно всралися...А ле й добра новина !!!
Зеленський обіцяє задонатити зі своїх офшорних перповнених сундуків - вони вже унього просто репаються навпіл.
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01.03.2026 21:40 Відповісти
Да, Наталья, знакомый "ник". ( Вам хорошо..., а нам разгребывать)
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01.03.2026 21:44 Відповісти
багато чого натерпілася від гебенії у т ч замолоду , поки спостерігати вже стала у віці бабці далеко здАлеку...
маю право коли побувала в Україні в гостях перед вибором 73 -х палка с двома колами навскоси (знак%схожий на інструмент членомграя). Чекали усі на кожній лавочці та в черзі на здихатися від Порроха та вибрати вовчика . Ревіла й катала катала звідси ... Але хто ж тоді хто слухав нас таких... Поржать вирішили...
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01.03.2026 23:17 Відповісти
Діаспора, до речі, вибрала тоді Пороха - і в Штатах, і у Німеччині. Але хто ж тоді нас рахував? Всі ж як подуріли: Голобородько прийде - порядок наведе!!!
Навів. Досі ржуть...
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02.03.2026 09:56 Відповісти
А ЯКЩО КОРОТКО-РАГРЬОБУЄТЄ СВОЄ ... Ви виходили на "умовно на революціі на граніті" аби младоріги не прийшли?
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01.03.2026 23:21 Відповісти
Чого так спішити? Війна тільки 11 років йде.
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01.03.2026 21:21 Відповісти
И пока будет идти никакой контрактной армии не будет это сказка ибо никакие контрактники или рекрутинг не обеспечат потребности на фронте при такой большой и интенсивной войне .Контрактная армия это для войны с пастухами -талибами и партизанами как в Афганистане. Так что забудьте про нее как минимум до конца войны.
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01.03.2026 21:31 Відповісти
Чому тоді кацапи контрактниками воюють?
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01.03.2026 21:33 Відповісти
тому що це не контракт, якщо нема кінця та способу розірвати.
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01.03.2026 22:53 Відповісти
Ви там шо, зависли?
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01.03.2026 21:40 Відповісти
Щас Трамп призовет мобилизованных и Ирану п@а, бо контрактники(из них и состоит армия США), ничего не могут сделать аятоллам и прочим КСИРам. Вопрос в том, шо именно делать.
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01.03.2026 22:06 Відповісти
Совки програли в Афгапніствні,а то армія мобілізованих кріпаків була.
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01.03.2026 22:24 Відповісти
На відміну від загальної думки, можу сказати як солдат дшбр в ДРА, що за часів моєї служби підрозділи ПДВ і бригада дшб зі складу ОКРВА (за інших не кажу, бо у них не служив) комплектувалися, як правило, мотивованими до служби і підготовленими в учебках солдатами, у яких, зважаючи на вік, було відсутнє відчуття самозбереження. Плюс робота замполітів і комсомольської організації. Результат - ці підрозділи виконували завдання самовіддано, як би це не звучало високопарно (ідеологічну складову не чіпаємо, говоримо про боєздатність). Наші офіцери ходили на бойові разом з нами (зараз це виняткові випадки).
На випадок відповідей "сам дурак", то в Афгані я був окупантом, а зараз п'ятий рік на в/службі.
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02.03.2026 08:55 Відповісти
І отримали на горіхи ті мотивовані в Афганістані.Мотивовані,бо вірили в брехню.
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02.03.2026 09:02 Відповісти
56-та?
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02.03.2026 09:33 Відповісти
А як там "контракти 18-24"? А то так піарили, свого часу, цю ініціативу, а останнім часом щось нічого не чутно...
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01.03.2026 21:27 Відповісти
Бабло розпиляної, тепер нові фантазії.
Все в стилі: розсміши коміка.
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01.03.2026 21:31 Відповісти
Столько желающих, шо аж страшно. Но не Палисе, бо генерал теперь.
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01.03.2026 21:40 Відповісти
Стефанчук,голова вр,сказав,що війна буде доти,поки Крим не заберуть.
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01.03.2026 21:37 Відповісти
ібаньки
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01.03.2026 21:28 Відповісти
Куди не плюнь в Україні- всюди бригадні генерали. А під них же солдатіків треба.
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01.03.2026 21:29 Відповісти
пробачте, а що по мобілізованим? нах. ваші контракти, звільяйте нас хто с початку 22 року служив.
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01.03.2026 21:30 Відповісти
Такая привилегия, как 1 год службы по контракту для "18-24", маловероятна. 3-5 лет для солдат и сержантов, офицерам 5-7(как это и было раньше). Многих служивших с 22 такое не порадует(ну может 2 недель отпуска дадут по поводу).
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01.03.2026 21:46 Відповісти
ПЛАНИ,ПЛАНИ, ну ще думаємо, обговорюємо, домовилисЬ. і так безкінечно Остогидло це постійно чути,бо це локшина на вуха баранам і лохам. Ви щось зробіть а потім повідомте
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01.03.2026 21:31 Відповісти
Це ж було вже.
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01.03.2026 21:33 Відповісти
"Найближчим часом ми всі чекаємо запропонований новий проєкт. Запит на терміни служби - він зрозумілий, і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів. Але..."-Паліс
Балабол. Брат з березня 22-го,то ще контракт треба,аби в нього були чіткі терміни служби?
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01.03.2026 21:35 Відповісти
Перед контрактами всі рівні, чи «слуги» і їхні личинки рівніші?
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01.03.2026 21:38 Відповісти
У меня, три болезни по которым поставили п. А согласно 402 наказа. Жду уже десятый месяц подтверждения ЦВЛКА! Молодцы болезни! Если бы не ждал, столько бы не прожил! И для придурков, мои параметры настолько не интересны ловцам! Ловцов в части заберут первыми)
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01.03.2026 21:39 Відповісти
А той хто пішов в 22 роки добровольцем з самого початку війни, взявши академку в вузі, скільки буде служити? До 40 років?
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01.03.2026 21:40 Відповісти
До 60, чувак. До 60! Це на кацапії чіткі терміни - якщо не здох то стаєш вільним. А у нас якщо тебе призначили бути рабом, то терпи. Або ти ворог народа і в тюрму. УБД СЗЧ і ЗЕК! А той хто весь час відсидів грузчиком епіцентра - шанована людина і виборець майбутньої влади. І на відміну від тебе має можливість росттити і виховувати дітей. Не лише своїх, а і твоїх буде. Саме таку країну і захищаємо.
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02.03.2026 07:42 Відповісти
Дожити б😁таке враження вони ось ось коли ще трохи здохне уведуть😁
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01.03.2026 21:43 Відповісти
Залужний, Содоль і купа других підготовлених військових звільнилася через ВЛК, а наші діти 5 рік на війні. На поранення, контузії всім насрати. Де справедливість?
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01.03.2026 21:46 Відповісти
Наприклад, є умовні 100 мобілізованих. Які чіткі терміни служби будуть у вказаних 100 мобілізованих, якщо вони не укладатимуть контракти?
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01.03.2026 21:52 Відповісти
"До закінчення військового стану"... Навряд чи буде більш чіткий термін.
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01.03.2026 22:02 Відповісти
Даже больше. До Указа Президента о демобилизации.
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01.03.2026 22:58 Відповісти
НІхто не забороняї укласти контракт. Відсидів 4 роки, тепер погоджуйся ще на два. А там продлять звичайно, бо людєй же нєту. 20 мільйонів забронірованих черешенок, ваєвать некаму. Тільки рабами можемо. Русня і то найманцями воює, а ці - рабами. Так же дешевше. Інакше на двушечку не виставчить.
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02.03.2026 07:49 Відповісти
Міністр оборони Фьодоров..міністр цифровізації, трасформації..недочекаюсь, коли його посадять. Воно буде роби шити, а ми кешбеки отримувати.
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01.03.2026 22:04 Відповісти
я не понял - сын в ЗСУ уже четвёртый год как мобилизованный и теперь, что бы получить "перспективу" демобилизации, он должен подписать "контракт" на 5 лет???? а как быть с теми кто прослужил уже четыре года и с теми кого мобилизовали в этом месяце - условия у них будут "одинаковые"???
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01.03.2026 22:05 Відповісти
Если ничего не изменят, то на 3-5(зависит от должности и звания, невесело, согласен).
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01.03.2026 22:11 Відповісти
4 роки! Хм! А як це він так? Десь в тилу? Мій брат прослужив 3 місяці і загинув під Лиманом!
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01.03.2026 22:15 Відповісти
брату вечная память! что значит "десь в тилу"? служить в ПВО это значит "быть в тылу"??????
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01.03.2026 22:30 Відповісти
Товариш, полковник на пенсії, пішов добровольцем 25 лютого 2022 за фактом стрільцем (за наказом "у розпорядженні"). Через три місяці призначили на найнижчу офіцерську посаду в Бахмуті. Потім на вищу в Мирноград. Наприкінці 2023 із Донеччини перевівся у Київ. Таким чином п'ятий рік служить. Але згоден, що такий випадок не є правилом.
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02.03.2026 09:14 Відповісти
Пізно всрались. "дарага ложка к абєду".
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01.03.2026 22:36 Відповісти
Йдіть в дупу тварюки.Мобіки самі себе на роки підписувати не будуть.
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01.03.2026 22:41 Відповісти
Спочатку треба звільнити Сирського , в тоді вирішувати проблеми ТЦК, ніхто не хоче іти до мясника
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01.03.2026 22:59 Відповісти
Ого, ботів лапотних набігло. Адмін, в тебе там все нормально? Жесть, кого там Бутусов набрав?
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01.03.2026 23:14 Відповісти
Зельоні тільки те і роблять, що повідомляють про народження чергових планів. І все. Далі йде не впровадження, а анонс нових планів.
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01.03.2026 23:23 Відповісти
Можна все що завгодно запроваджувати але командир там цар і бог, сказав скільки сидіти стільки солдат і буде безвилазно сидіти , хоче на 10 днів відпустки, плати мінімум 10к баксів, нічого особистого він заробляє як може!
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02.03.2026 00:00 Відповісти
Це треба було робити ще три роки тому! Зараз вже пізно боржомі пити, або робити рекрутинг з солідними зарплатами, чого не зроблять точно бо гроші покрали і крадуть або , робити глобальний аудит в тилах і всіх "дуже важливих" професій в тилах скасовувати
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02.03.2026 00:03 Відповісти
пук в калюжу
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02.03.2026 00:13 Відповісти
Як розумію, наступний крок - ротація: ветерани, хто із здоровям, ідуть в силові структури в тил, а на їх місце - силовики на фронт.
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02.03.2026 00:30 Відповісти
фарс і популізм, знаю що бригади розглядають "нові контракти" типу "чіткі терміни служби" на строк не менше трьох років, а ті хто вже безкінечно на війні мінімум на два, так що йдіть чітко в сраку!!!
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02.03.2026 01:08 Відповісти
Молодці, і 5 років не пройшло. Хоча б до 2030 року справитесь?
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02.03.2026 01:28 Відповісти
В ближайшее время 😂😂😂.Это в каком тысячелетии ?
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02.03.2026 01:32 Відповісти
Оце правильно, давно треба було переходити до контрактної армії, а не займатися бусифікацією
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02.03.2026 03:02 Відповісти
Паліса бреше.Просто бреше
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02.03.2026 07:19 Відповісти
Вже бригадних генералів більше ніж.бригад.
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02.03.2026 08:01 Відповісти
Ці вкиди тягнуться із 22-го року. Але зрозуміло, що за відсутності призову 18-24 літніх, в умовах, коли добровольці 22-го року фізично закінчилися, переважна більшість осіб чоловічої статі десятиліттями виховувалась на "цінностях" фемського суспільства, "заброньованих" більше, ніж не заброньованих, і армія за фактом так і є робітничо-селянською, то ніяких "чітких термінів" не буде. Усе залишиться як зараз: до граничного віку, до інвалідності, до загибелі.
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02.03.2026 09:26 Відповісти
Ну... якби контракт сам по собі ще з часів Римської імперії мав строк дії. Я до чого, що тут нового? Інше питання це мобілізовані. Тобто для того щоб мати конкретику мобілізованому потрібно укласти контракт. Але, є одне "але" в цій історії. Під час дії воєнного стану, на скільки мені відомо, контракт в такому випадку автоматично продовжується до кінця дії воєнного стану. І це реальна ситуація. Люди, які уклали контракти наприклад до 24.02.2022 року не можуть звільнитися саме по цьому пункту. Тому виникає логічне питання, навіщо в такому випадку мобілізованому контракт?
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02.03.2026 09:30 Відповісти
Как никогда вдруг натянулася блесна
Со дна я вытащил живого партизана
Не знал он, бедный, что закончилась война!

Эх, хвост, чешуя
Не поймал я ничего!
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02.03.2026 09:32 Відповісти
Щоб не вийшло так, що раніше заганяли в окопи, а тепер будуть заганяти на контракт.
Контракт закінчиться і люди розійдуться, що далі?
А якщо бажаючих на контракт буде недостатньо, що тоді?
Влада демонструє дива винахідливості заради збереження вибіркової мобілізації.
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02.03.2026 09:32 Відповісти
тобто, ********* я 4 роки, мені пропонують контрак ще на 5 років, і так я знатиму чіткий термін служби???
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02.03.2026 09:53 Відповісти
просто потрібно прирівняти військових до мєнтів і прокурорів - чому в одних вихідні і відпусти хоть 3 міс., а військовий 2 рази на рік в дома???? і віськовому набагато більше потрібно часу на відновлення ніж тим мєнтам
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02.03.2026 10:04 Відповісти
 
 