В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів, - Паліса

Для всіх військових в Україні готують впровадження чітких термінів служби через систему контрактів. Нові контракти зможуть укладати і вже мобілізовані.

Про це заявив заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Контракти для всіх

За словами Паліси, нові контракти зможуть укладати навіть ті громадяни, яких вже мобілізували. Він зазначив, що це дозволить забезпечити плавний перехід на контрактну армію.

"Загалом технічно потрібно було відтестувати всі процедури, які складуть базу для більш ширшого контракту, який зможуть підписувати, в тому числі, і мобілізовані вже громадяни України з метою отримання чітких термінів служби і з метою мотивації таких людей, і плавного переходу з мобілізованої армії до контрактної",- сказав заступник керівника ОП.

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Новий законопроєкт

Паліса також сказав, що попередній міністр оборони напрацював проєкт закону, який вже був подавався до Верховної Ради стосовно нових контрактів.

Проте зараз новий міністр оборони Михайло Федоров взяв паузу для доопрацювання документа відповідно до свого бачення.

"Найближчим часом ми всі чекаємо запропонований новий проєкт. Запит на терміни служби — він зрозумілий, і ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів. Але теж треба враховувати і поточну ситуацію на фронті", - додав посадовець.

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