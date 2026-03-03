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Новини Мобілізація в РФ
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Серйозні переговори розпочнуться, коли армія Путіна почне скорочуватися, - Зеленський

Зеленський сказав, коли РФ почне вести переговори серйозно

Президент Володимир Зеленський вважає, що диктатор Путін розпочне серйозні переговори тоді, коли втрати його армії перевищуватимуть можливості поповнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Що відомо?

За словами президента, Україна хоче діалогу та миру.

"Водночас ми намагаємося бути сильними, ми виробляємо технічні ресурси та більше безпілотників, щоб компенсувати нестачу солдатів. Ми диверсифікуємо форми ведення війни, які дозволяють нам чинити опір", - пояснив він.

Також глава держави зазначив, що Росія втрачає багато військових - до 35 тис. на місяць.

"Це гігантська цифра. Зараз Путін збирається мобілізувати 400 000 нових солдатів, але його армія перестала зростати, втрати дорівнюють новим рекрутам, вони близькі до кризи. Серйозні переговори розпочнуться, коли його армія почне скорочуватися", - вважає президент.

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Зимовий терор РФ

Зеленський нагадав, що під час сильних морозів РФ атакувала електростанції.

"Він намагався налаштувати цивільне населення проти армії, щоб змусити її припинити бойові дії. Але він зазнав невдачі: з теплішою погодою відроджуються надії. Тепер росіяни спробують весняні наступи, але я думаю, що вони знову програють, багато солдатів загинуть даремно", - підсумував він.

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Автор: 

армія рф (21218) Зеленський Володимир (27960) путін володимир (25468) росія (70353) мобілізація (3439)
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Топ коментарі
+8
Ігор L
Пішов до дупи тупа тварюко.
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03.03.2026 11:31 Відповісти
+5
Наскільки далеким від реальності став,перебуваючи в бункері.
Та і армію можна скорочувати,якщо їй надходять всі потрібні ********** засоби озброєння.В США,напр.армія нараховує 1.2 млн.осіб,самої регулярної армії-бл.півмільйона.
Совок дотепер думає, більша кількість військових,з автоматами АК,дає безперечну перевагу
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03.03.2026 11:35 Відповісти
+4
Так ви ж хизувалися що втрати більші ніж поповнення, чи брешуть у зеленому королівстві?
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03.03.2026 11:20 Відповісти
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Так ви ж хизувалися що втрати більші ніж поповнення, чи брешуть у зеленому королівстві?
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03.03.2026 11:20 Відповісти
Справжні переговори почнуться коли Україна буде мобілізовувати молодь та жінок. Сьогодні Україна не має переваги на полі бою, ані технологічної, ані чисельної і влада нічого не робить щоб змінити ситуацію і дати ЗСУ перевагу на полі бою. Мобілізація молоді та жінок це один зі способів отримати перевагу на полі бою, інший спосіб перемогти це посилити армію технологіями які дозволять панувати в повітрі, на землі, на воді та під водою! США та ЄС системно утримують Україну від переваги на полі бою, постачаючи Україні технології вчорашнього дня, які не можуть конкурувати з російською зброєю. Ми досі не маємо ракет повітря-повітря для винищувачів, які можуть збивати російські літаки на відстані 200+ км і тому ми не можемо припинити масовані обстріли російськими КАБами українських позицій та тилових населених пунктів. Досі це питання не вирішене за 12 років війни і влада України досі не має шляхів вирішення цього питання!
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03.03.2026 11:28 Відповісти
Ігор L
Пішов до дупи тупа тварюко.
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03.03.2026 11:31 Відповісти
Справжні переговори почнуться,коли ігор Ляшенко сидітиме під кабами на фронті та штурмуватиме посадочки. Інакше перемоги не буде як не крути.
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03.03.2026 11:53 Відповісти
Так я вже на фронті під КАБами, а тебе поруч немає.
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03.03.2026 12:09 Відповісти
Щиру правду несуть . Але чомусь поки що скорочується территорія України , а не армія росіян.
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03.03.2026 11:50 Відповісти
О, четырежды призывник умную мыслю толкнул.
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03.03.2026 11:20 Відповісти
Все по сценарію, як єрмак під столом написав
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03.03.2026 11:30 Відповісти
Тоді це буде нескоро, їх там дохріна мільйонів + інші
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03.03.2026 11:27 Відповісти
Насправді - їх там катастрофічно мало ! Саме тому ***** і не бажає нової мобілізації - це буде катастрофа
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03.03.2026 11:36 Відповісти
Та не буде там ніякої катастрофи. В кого не буде грошей відкупитись чи втікти - того й бусифікують. Технологія вже напрацьована.
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03.03.2026 11:51 Відповісти
Навряд чи вони будуть перекривати кордони ... і примусової мобілізації там теж не буде .
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03.03.2026 11:59 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.03.2026 11:54 Відповісти
А зараз, вона що не скорочується. Ху...лу пофіг скільки москалів загине, він сподівається що на його вік їх вистачить
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03.03.2026 11:28 Відповісти
Наскільки далеким від реальності став,перебуваючи в бункері.
Та і армію можна скорочувати,якщо їй надходять всі потрібні ********** засоби озброєння.В США,напр.армія нараховує 1.2 млн.осіб,самої регулярної армії-бл.півмільйона.
Совок дотепер думає, більша кількість військових,з автоматами АК,дає безперечну перевагу
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03.03.2026 11:35 Відповісти
Так, на біса ти ведеш не справжні переговори, витрачаючи величезні кошти на подорожі трутнів типу умєрова чи арахамії?
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03.03.2026 11:44 Відповісти
Все вірно каже Вова. Коли армія орків почне скорочуватись, і зовсім скоротиться - тоді і будуть вибори. І тоді Вова не буде балатуватись на другий строк. Хіба що на перший в Ізраїлі.
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03.03.2026 11:49 Відповісти
Справжні перемовини почнуться, коли армія Путіна до Запоріжжя дійде.
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03.03.2026 12:22 Відповісти
 
 