Серйозні переговори розпочнуться, коли армія Путіна почне скорочуватися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що диктатор Путін розпочне серйозні переговори тоді, коли втрати його армії перевищуватимуть можливості поповнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

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Що відомо?

За словами президента, Україна хоче діалогу та миру.

"Водночас ми намагаємося бути сильними, ми виробляємо технічні ресурси та більше безпілотників, щоб компенсувати нестачу солдатів. Ми диверсифікуємо форми ведення війни, які дозволяють нам чинити опір", - пояснив він.

Також глава держави зазначив, що Росія втрачає багато військових - до 35 тис. на місяць.

"Це гігантська цифра. Зараз Путін збирається мобілізувати 400 000 нових солдатів, але його армія перестала зростати, втрати дорівнюють новим рекрутам, вони близькі до кризи. Серйозні переговори розпочнуться, коли його армія почне скорочуватися", - вважає президент.

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Зимовий терор РФ

Зеленський нагадав, що під час сильних морозів РФ атакувала електростанції.

"Він намагався налаштувати цивільне населення проти армії, щоб змусити її припинити бойові дії. Але він зазнав невдачі: з теплішою погодою відроджуються надії. Тепер росіяни спробують весняні наступи, але я думаю, що вони знову програють, багато солдатів загинуть даремно", - підсумував він.

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