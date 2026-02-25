РУС
Рада вызвала главу МВД Клименко из-за "VIP-уклониста" Петрова, - Железняк

Верховная Рада вызвала на заседание парламента министра внутренних дел Игоря Клименко из-за "VIP-уклонистов".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Решение поддержали 221 нардеп. Главу МВД вызвали на 10 марта.

По словам Железняка, речь идет о Владимире Петрове, которого "почему-то полиция никак не замечает".

Смотрите также: Пиарщик Зеленского Петров 10 лет назад пытался создавать сепаратистские проекты, - журналист Крутчак. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте: СБУ открыла дело о государственной измене против пророссийского пропагандиста Петрова, - Железняк

ВР (2373) мобилизация (1370) Клименко Игорь (207) Петров Владимир (19)
+17
Що ви хочете від глави МВС, коли вони всі не самостійні, а виконують вказівки Голобородька. Петров, як і інші "позітівні" виливають бруд на тих, хто каже правду і прославляють ворогів України.
25.02.2026 13:37 Ответить
+9
пєтрова треба берегти, бо попереду вибори.
25.02.2026 13:36 Ответить
+9
зелена корупційна антиукраїнська влада никає прокацапського ухилянта і під@раса пєтрова
25.02.2026 13:44 Ответить
Біжу за попкорном....
25.02.2026 13:34 Ответить
Одразу беріть багато! То будк серіал тривалістю як "Санта Барбара."
25.02.2026 13:42 Ответить
або як "Рабиня Ізаура"
25.02.2026 13:45 Ответить
😊 Ізавра ( у простонародді" йшла рік. Натомість" Санта-Барбара" тривав 10 років і налічував більше 2000 серій. Прикметео, що за деякими підрахунками близько двох мільйонів з ьих, хто почав дивитися з першої серії так ніколи не побачили кінця з причини власної смерті. 😊
25.02.2026 13:51 Ответить
25.02.2026 13:56 Ответить
Потому чимала кількість померлих померла саме під час перегляду серіалу - від нудьги.
25.02.2026 14:14 Ответить
25.02.2026 16:40 Ответить
та то вони померли від нудьги, що ламповий телевізор перегорів, а коштів на новий не було - пенсія не дозволяла придбати)))
25.02.2026 16:42 Ответить
пєтрова треба берегти, бо попереду вибори.
25.02.2026 13:36 Ответить
УДО уже працює над цим....
25.02.2026 13:46 Ответить
іванов теж іде за цим же договором про охорону.
25.02.2026 13:51 Ответить
Іванов
Петров
там ще й Сідоров знайдеться незабаром....
25.02.2026 13:55 Ответить
сідоров теж є, просто щоб це не виглядало зовсім анекдотично. у нього інше прізвище. Можливо кравець.
25.02.2026 13:59 Ответить
на каналі Железняка там десь близько 10 осіб... - власників каналів заброньованих!
І що кидається у вічі - бронює СБУ...
25.02.2026 14:01 Ответить
за їх безпеку і бронювання відповдає поклад.
25.02.2026 14:31 Ответить
я навіть сумнівів не маю, що у керма служби стоїть надійна людина
25.02.2026 14:34 Ответить
там просто різні служби, і у кожній свій керманич, і у них різні цілі і задачи.
25.02.2026 14:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zcEvuVzXy2I&t=615s
25.02.2026 14:03 Ответить
Де Пєтров, там і Боширов.
25.02.2026 14:15 Ответить
Що ви хочете від глави МВС, коли вони всі не самостійні, а виконують вказівки Голобородька. Петров, як і інші "позітівні" виливають бруд на тих, хто каже правду і прославляють ворогів України.
25.02.2026 13:37 Ответить
До того ж зауважте, що ні Петров, ні Клименко не є оточенням Сонцеликого, не є його кумами, співвласниками у бізнесі, сусідами по під'їзду, чи будинку і навіть однокласниками. Ьому Бубочька невинуватий.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:46 Ответить
+ +
25.02.2026 13:47 Ответить
Пусть ещё просят почему не замечают конвертчиков под куполом и помощника сивковича там же э.
25.02.2026 13:39 Ответить
Знову буде, бджоли проти меду...
25.02.2026 13:40 Ответить
"бджоли проти меду..."
А трутні проти матки?
Чекаю комент від Ющенка!!!
25.02.2026 13:48 Ответить
Кого не торкнись - VIP - одні ухилянти
25.02.2026 13:43 Ответить
зелена корупційна антиукраїнська влада никає прокацапського ухилянта і під@раса пєтрова
25.02.2026 13:44 Ответить
ідля чого викликали, -"мусора нє люді".
25.02.2026 13:51 Ответить
клоунада
25.02.2026 13:53 Ответить
а пєтров ще не сидить в абізяніку розкарячений на пляшці чекатє вагону скотарника для аідправки на родіну?

де це чмо?
25.02.2026 14:04 Ответить
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Жидков, Казак, Колотило, Комарницький, Корявченков, Костін, Котін, Кравець, Куницький, Микитась, Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Рябошапка, Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Шурми...
25.02.2026 14:08 Ответить
Про Пєтрова на тєлємарахвоні мовчок...жоден корисний блохер ОПи теж про нього не згадав...то ж " свій"," палажітельний"...
25.02.2026 14:29 Ответить
Яким боком МВС до цього?
25.02.2026 14:50 Ответить
А Стерненко не планують викликати та нагородити?? Вже час! Стільки років "бажає" піти на фронт!! Але СБУ заважає!! Навіть Сирський сфотографувався з Героєм - а все одно не відпускають!! Може приклад Петрова подіє???
25.02.2026 15:01 Ответить
25.02.2026 16:09 Ответить
 
 