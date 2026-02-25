Рада вызвала главу МВД Клименко из-за "VIP-уклониста" Петрова, - Железняк
Верховная Рада вызвала на заседание парламента министра внутренних дел Игоря Клименко из-за "VIP-уклонистов".
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Решение поддержали 221 нардеп. Главу МВД вызвали на 10 марта.
По словам Железняка, речь идет о Владимире Петрове, которого "почему-то полиция никак не замечает".
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
-
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
Петров
там ще й Сідоров знайдеться незабаром....
І що кидається у вічі - бронює СБУ...
А трутні проти матки?
Чекаю комент від Ющенка!!!
де це чмо?