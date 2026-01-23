Пиарщик Зеленского Петров 10 лет назад пытался создавать сепаратистские проекты, - журналист Крутчак

Черный политтехнолог Владимир Петров в 2016-2017 годах планировал создавать проекты в сети, которые имели сепаратистский уклон.

Об этом рассказал журналист Василий Крутчак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что о подозрении в государственной измене Петрову пока никто не сообщал. В отношении него зарегистрировано уголовное производство.

"При нынешних обстоятельствах вряд ли кто-то ему подозрение вручит. ... Я Петрова знаю очень много лет, проработал с ним много лет", - пояснил Крутчак.

Почему Корчинский заступился за Петрова?

Он напомнил, что Дмитрий Корчинский называл Петрова "проукраинским пропагандистом" по крайней мере в течение последних 10 лет. 

"Почему Корчинский заступился? На это есть объяснение. Позволю себе предположить, что, возможно, это из-за того, что они вместе с Петровым уже несколько последних лет пьют из одного водопоя. Это и стало причиной. 

После увольнения Ермака может что-то изменилось, но я не думаю. Ну или Корчинский, увидев, что на Петрова зарегистрировали уголовное производство, испугался, что он в теории может быть следующим. Что могут вспомнить его рукавания с Дугиным, продвижение определенных совместных проектов. Или Илью Киву, которого он по сути воспитал", - сказал Крутчак.

Добрый сепаратизм

"Петров и проукраинская позиция не имеют ничего общего. Я с ним был с самого начала полномасштабной войны, видел, как он себя вел, понимал, о чем он говорил. Если коротко - сцикун еще тот он", - рассказал журналист.

Крутчак вспомнил событие, которое произошло в 2016 или 2017 году. 

Петров пригласил его на встречу с владельцем Facebook-сообщества "Типичный Киев" Виктором Опанасенко. 

Петров во время встречи предложил Опанасенко заняться раскруткой пабликов по всем областным центрам Украины как минимум.

Тот спросил у Петрова о цели.

"Петров говорит: "Основным моментом является дать понять людям тех областных центров, что они в первую очередь являются представителями этих городов. То есть они харьковчане, а уже потом украинцы", - пересказал Крутчак.

Опанасенко не воспринял это предложение и "отморозился" от этого проекта. Петров ему говорил, что это "добрый сепаратизм". 

Что предшествовало?

+18
ТАК ЗЕ І САМ ТАКИЙ!!!

- "********* палички"
- "сіньор голодомор"

він усе своє життя висміював Україну і українців як етнос. І я впевнений СЕБЕ ВІН УКРАЇНЦЕМ НЕ ВВАЖАЄ
23.01.2026 14:49 Ответить
+10
Яке йшло - таке й здибало. Сепар до сепара. Боже скільки викрито гнилі навколо Голобородька? Тут і деркач - героій росії, і мінідічі, галущенки, цукермани - розкрадачі сотен мільярдів з енергетики. Тут і баканови і наумови корупціонери вищої ланки, які продали кцапам за гроші наші території і Запорізьку АЕС. Тут і киселі і Юзики, які корумпували Верховну Раду і займалися підкупом депутатів. Тут і гезнікови, умерови та інші мародерни, які розброювали армію, крали мільярдами, створювали умови для диверсій... і хтось ще чекає, що Голобородько хоч на відсоток щось добре зробить для України?
23.01.2026 15:00 Ответить
+5
Піарник зеленського це та ще гнида яка і на Україну і на ворога працює, хто де більше платить.
23.01.2026 14:49 Ответить
Це виходить якийсь поганий піарник, а хорошого піарника радником міністра оборони призначили. Потужно!
23.01.2026 16:25 Ответить
І чого цей під.р ще не на зоні, чекаєте поки народ цю "тварину-забаранить" то скоро так і буде
23.01.2026 14:51 Ответить
яблука від коня не далеко падають!
23.01.2026 14:57 Ответить
Взагалі не розумію чому до пропагандона Петрова Зєшоболо не змогло підібрати напарника Боширова. Хоча знайшли Іванова.
23.01.2026 14:59 Ответить
23.01.2026 15:23 Ответить
Treba bulo pidibraty hokeista Volodymyra Petrova.
23.01.2026 18:27 Ответить
Яке йшло - таке й здибало. Сепар до сепара. Боже скільки викрито гнилі навколо Голобородька? Тут і деркач - героій росії, і мінідічі, галущенки, цукермани - розкрадачі сотен мільярдів з енергетики. Тут і баканови і наумови корупціонери вищої ланки, які продали кцапам за гроші наші території і Запорізьку АЕС. Тут і киселі і Юзики, які корумпували Верховну Раду і займалися підкупом депутатів. Тут і гезнікови, умерови та інші мародерни, які розброювали армію, крали мільярдами, створювали умови для диверсій... і хтось ще чекає, що Голобородько хоч на відсоток щось добре зробить для України?
23.01.2026 15:00 Ответить
А Голая Баротька хіба не гниль?
23.01.2026 15:24 Ответить
Немає такого ворога України,
який би не симпатизував та не підтримував зеленського.
23.01.2026 15:10 Ответить
Цього Петрова дуже захищає в соцмережах Корчинський,що наводить на поняття,ким оба є.До речі,корч воював на боці росії проти Молдови,у свій час.
23.01.2026 15:14 Ответить
На боці України. Були надії, що Придністров'я, вернеться в Неньку. Але Банкова не захотіла. Росіяни, потім вже влізли в цю історію
23.01.2026 16:08 Ответить
брехня. України там не було. були клоуни на кшталт корчинського, без держ. підтримки. Воювали проти незалежної країни, не кращі за цапню.
23.01.2026 17:54 Ответить
Були дуже сильні проукраїнські настрої і готовність стати частиною України. Україна ніяк не відреагувала. Потім все змінилося
23.01.2026 19:26 Ответить
Воював на боці росії проти незалежної Молдови,зброю отримував з складів 14 армії,яка залишалась ще з рад.часів.Шансу приєднання Придністровї не було і немає,там дотепер стоять залишки 14 армії,та нечисленні підрозділи ПМР,яка підконтрольні росії.
23.01.2026 18:00 Ответить
Корч це карманний націоналіст зараз , і ще й може бути зрадником легко ( на початку 2000 , був разом з дугіним і абристовичем в москві на націоналістському форумі
23.01.2026 16:25 Ответить
Комплекс меншовартості, заважає більшості українців навіть припустити думки, що може то Корч був москві українським агентом в не навпаки...
24.01.2026 14:33 Ответить
Нічого нового. Як там Корчинський з Дугіним ( російським нацистом та ідеологом російського мира), давно контактували та вимальовували стратегію знешкодження Української держави???
23.01.2026 16:09 Ответить
От тільки рашисти Дугігу аналогічні пред'яви кидають...
24.01.2026 14:41 Ответить
Почему всякая хрень так и липнет к Зеленскому?
23.01.2026 16:10 Ответить
А Лєнка Зеленська за що потрапила на Миротворець?
За скумбрію по 8 гривень?
Отож бо й воно!
23.01.2026 16:49 Ответить
так воно і зараз робить те саме
23.01.2026 17:03 Ответить
То всьо фігня, «патріот» корчинський (ну той, який був проти НАТО і бігав по майдану з вітренко) каже, що він (петров) проукраїнський і взагалі не треба його цькувати
23.01.2026 17:49 Ответить
Нагадаю, що тодішнє НАТО розброювали Україну разом з москалями за якісь там гарантії.... Мовчу вже навіть про те, що за НАТО тоді було близько 10% українців.
24.01.2026 14:37 Ответить
 
 