Пиарщик Зеленского Петров 10 лет назад пытался создавать сепаратистские проекты, - журналист Крутчак
Черный политтехнолог Владимир Петров в 2016-2017 годах планировал создавать проекты в сети, которые имели сепаратистский уклон.
Об этом рассказал журналист Василий Крутчак, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что о подозрении в государственной измене Петрову пока никто не сообщал. В отношении него зарегистрировано уголовное производство.
"При нынешних обстоятельствах вряд ли кто-то ему подозрение вручит. ... Я Петрова знаю очень много лет, проработал с ним много лет", - пояснил Крутчак.
Почему Корчинский заступился за Петрова?
Он напомнил, что Дмитрий Корчинский называл Петрова "проукраинским пропагандистом" по крайней мере в течение последних 10 лет.
"Почему Корчинский заступился? На это есть объяснение. Позволю себе предположить, что, возможно, это из-за того, что они вместе с Петровым уже несколько последних лет пьют из одного водопоя. Это и стало причиной.
После увольнения Ермака может что-то изменилось, но я не думаю. Ну или Корчинский, увидев, что на Петрова зарегистрировали уголовное производство, испугался, что он в теории может быть следующим. Что могут вспомнить его рукавания с Дугиным, продвижение определенных совместных проектов. Или Илью Киву, которого он по сути воспитал", - сказал Крутчак.
Добрый сепаратизм
"Петров и проукраинская позиция не имеют ничего общего. Я с ним был с самого начала полномасштабной войны, видел, как он себя вел, понимал, о чем он говорил. Если коротко - сцикун еще тот он", - рассказал журналист.
Крутчак вспомнил событие, которое произошло в 2016 или 2017 году.
Петров пригласил его на встречу с владельцем Facebook-сообщества "Типичный Киев" Виктором Опанасенко.
Петров во время встречи предложил Опанасенко заняться раскруткой пабликов по всем областным центрам Украины как минимум.
Тот спросил у Петрова о цели.
"Петров говорит: "Основным моментом является дать понять людям тех областных центров, что они в первую очередь являются представителями этих городов. То есть они харьковчане, а уже потом украинцы", - пересказал Крутчак.
Опанасенко не воспринял это предложение и "отморозился" от этого проекта. Петров ему говорил, что это "добрый сепаратизм".
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
він усе своє життя висміював Україну і українців як етнос. І я впевнений СЕБЕ ВІН УКРАЇНЦЕМ НЕ ВВАЖАЄ
який би не симпатизував та не підтримував зеленського.
