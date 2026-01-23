Пиарщик Зеленского Петров 10 лет назад пытался создавать сепаратистские проекты, - журналист Крутчак

Черный политтехнолог Владимир Петров в 2016-2017 годах планировал создавать проекты в сети, которые имели сепаратистский уклон.

Об этом рассказал журналист Василий Крутчак, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он отметил, что о подозрении в государственной измене Петрову пока никто не сообщал. В отношении него зарегистрировано уголовное производство.

"При нынешних обстоятельствах вряд ли кто-то ему подозрение вручит. ... Я Петрова знаю очень много лет, проработал с ним много лет", - пояснил Крутчак.

Почему Корчинский заступился за Петрова?

Он напомнил, что Дмитрий Корчинский называл Петрова "проукраинским пропагандистом" по крайней мере в течение последних 10 лет.

"Почему Корчинский заступился? На это есть объяснение. Позволю себе предположить, что, возможно, это из-за того, что они вместе с Петровым уже несколько последних лет пьют из одного водопоя. Это и стало причиной.

После увольнения Ермака может что-то изменилось, но я не думаю. Ну или Корчинский, увидев, что на Петрова зарегистрировали уголовное производство, испугался, что он в теории может быть следующим. Что могут вспомнить его рукавания с Дугиным, продвижение определенных совместных проектов. Или Илью Киву, которого он по сути воспитал", - сказал Крутчак.

Добрый сепаратизм

"Петров и проукраинская позиция не имеют ничего общего. Я с ним был с самого начала полномасштабной войны, видел, как он себя вел, понимал, о чем он говорил. Если коротко - сцикун еще тот он", - рассказал журналист.

Крутчак вспомнил событие, которое произошло в 2016 или 2017 году.

Петров пригласил его на встречу с владельцем Facebook-сообщества "Типичный Киев" Виктором Опанасенко.

Петров во время встречи предложил Опанасенко заняться раскруткой пабликов по всем областным центрам Украины как минимум.

Тот спросил у Петрова о цели.

"Петров говорит: "Основным моментом является дать понять людям тех областных центров, что они в первую очередь являются представителями этих городов. То есть они харьковчане, а уже потом украинцы", - пересказал Крутчак.

Опанасенко не воспринял это предложение и "отморозился" от этого проекта. Петров ему говорил, что это "добрый сепаратизм".

Что предшествовало?

