Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак

Чорний політтехнолог Володимир Петров у 2016-2017 роках планував створювати проєкти у мережі, які мали сепаратистський нахил.

Про це розповів журналіст Василь Крутчак, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що про підозру у держзраді Петрову наразі ніхто не повідомляв. Щодо нього зареєстровано кримінальне провадження.

"При теперішніх обставинах навряд чи хтось йому підозру вручить. ... Я Петрова знаю дуже багато років, пропрацював із ним багато років", - пояснив Крутчак.

Чому Корчинський заступився за Петрова?

Він нагадав, що Дмитро Корчинський назвав Петрова "проукраїнським пропагандистом" щонайменше протягом останніх 10 років.

"Чому Корчинський вступився? На це є пояснення. Дозволю припустити, що може це через те, що вони разом з Петровим вже декілька останніх років п'ють з одного водопою. Це й стало причиною.

Після звільнення Єрмака може щось змінилося, але я не думаю. Ну або Корчинський, побачивши, що по Петрову зареєстрували кримінальне провадження, злякався, що він в теорії може бути наступним. Що можуть пригадати його ручкання з Дугіним, просування певних спільних проєктів. Чи Іллю Киву, якого він по-суті виховав", - сказав Крутчак.

Добрий сепаратизм

"Петров і проукраїнська позиція нічого спільного не мають. Я з ним був із самого початку повномасштабної війни, бачив, як він себе вів, розумів, про що він говорив. Якщо коротко - сцикун ще той він", - розповів журналіст.

Крутчак згадав подію, що відбулася у 2016 чи 2017 році.

Петров запросив його на зустріч із власником Facebook-спільноти "Типичный Киев" Віктором Опанасенком.

Петров під час зустрічі запропонував Опанасенку зайнятися розкруткою пабліків по всіх обласних центрах України щонайменше.

Той запитав у Петрова про мету.

"Петров каже: "Основним моментом є дати зрозуміти людям тих обласних центрів, що вони в першу чергу є представниками цих міст. Тобто вони харків'яни, а вже потім українці", - переповів Крутчак.

Опанасенко не сприйняв цю пропозицію та "відморозився" від цього проєкту. Петров йому казав, що це "добрий сепаратизм".

