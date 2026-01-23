Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак
Чорний політтехнолог Володимир Петров у 2016-2017 роках планував створювати проєкти у мережі, які мали сепаратистський нахил.
Про це розповів журналіст Василь Крутчак, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він зауважив, що про підозру у держзраді Петрову наразі ніхто не повідомляв. Щодо нього зареєстровано кримінальне провадження.
"При теперішніх обставинах навряд чи хтось йому підозру вручить. ... Я Петрова знаю дуже багато років, пропрацював із ним багато років", - пояснив Крутчак.
Чому Корчинський заступився за Петрова?
Він нагадав, що Дмитро Корчинський назвав Петрова "проукраїнським пропагандистом" щонайменше протягом останніх 10 років.
"Чому Корчинський вступився? На це є пояснення. Дозволю припустити, що може це через те, що вони разом з Петровим вже декілька останніх років п'ють з одного водопою. Це й стало причиною.
Після звільнення Єрмака може щось змінилося, але я не думаю. Ну або Корчинський, побачивши, що по Петрову зареєстрували кримінальне провадження, злякався, що він в теорії може бути наступним. Що можуть пригадати його ручкання з Дугіним, просування певних спільних проєктів. Чи Іллю Киву, якого він по-суті виховав", - сказав Крутчак.
Добрий сепаратизм
"Петров і проукраїнська позиція нічого спільного не мають. Я з ним був із самого початку повномасштабної війни, бачив, як він себе вів, розумів, про що він говорив. Якщо коротко - сцикун ще той він", - розповів журналіст.
Крутчак згадав подію, що відбулася у 2016 чи 2017 році.
Петров запросив його на зустріч із власником Facebook-спільноти "Типичный Киев" Віктором Опанасенком.
Петров під час зустрічі запропонував Опанасенку зайнятися розкруткою пабліків по всіх обласних центрах України щонайменше.
Той запитав у Петрова про мету.
"Петров каже: "Основним моментом є дати зрозуміти людям тих обласних центрів, що вони в першу чергу є представниками цих міст. Тобто вони харків'яни, а вже потім українці", - переповів Крутчак.
Опанасенко не сприйняв цю пропозицію та "відморозився" від цього проєкту. Петров йому казав, що це "добрий сепаратизм".
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
