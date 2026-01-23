Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак

Чорний політтехнолог Володимир Петров у 2016-2017 роках планував створювати проєкти у мережі, які мали сепаратистський нахил.

Про це розповів журналіст Василь Крутчак, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Він зауважив, що про підозру у держзраді Петрову наразі ніхто не повідомляв. Щодо нього зареєстровано кримінальне провадження.

"При теперішніх обставинах навряд чи хтось йому підозру вручить. ... Я Петрова знаю дуже багато років, пропрацював із ним багато років", - пояснив Крутчак.

Чому Корчинський заступився за Петрова?

Він нагадав, що Дмитро Корчинський назвав Петрова "проукраїнським пропагандистом" щонайменше протягом останніх 10 років. 

"Чому Корчинський вступився? На це є пояснення. Дозволю припустити, що може це через те, що вони разом з Петровим вже декілька останніх років п'ють з одного водопою. Це й стало причиною. 

Після звільнення Єрмака може щось змінилося, але я не думаю. Ну або Корчинський, побачивши, що по Петрову зареєстрували кримінальне провадження, злякався, що він в теорії може бути наступним. Що можуть пригадати його ручкання з Дугіним, просування певних спільних проєктів. Чи Іллю Киву, якого він по-суті виховав", - сказав Крутчак.

Добрий сепаратизм

"Петров і проукраїнська позиція нічого спільного не мають. Я з ним був із самого початку повномасштабної війни, бачив, як він себе вів, розумів, про що він говорив. Якщо коротко - сцикун ще той він", - розповів журналіст.

Крутчак згадав подію, що відбулася у 2016 чи 2017 році. 

Петров запросив його на зустріч із власником Facebook-спільноти "Типичный Киев" Віктором Опанасенком. 

Петров під час зустрічі запропонував Опанасенку зайнятися розкруткою пабліків по всіх обласних центрах України щонайменше.

Той запитав у Петрова про мету.

"Петров каже: "Основним моментом є дати зрозуміти людям тих обласних центрів, що вони в першу чергу є представниками цих міст. Тобто вони харків'яни, а вже потім українці", - переповів Крутчак.

Опанасенко не сприйняв цю пропозицію та "відморозився" від цього проєкту. Петров йому казав, що це "добрий сепаратизм". 

Топ коментарі
+18
ТАК ЗЕ І САМ ТАКИЙ!!!

- "********* палички"
- "сіньор голодомор"

він усе своє життя висміював Україну і українців як етнос. І я впевнений СЕБЕ ВІН УКРАЇНЦЕМ НЕ ВВАЖАЄ
23.01.2026 14:49 Відповісти
+10
Яке йшло - таке й здибало. Сепар до сепара. Боже скільки викрито гнилі навколо Голобородька? Тут і деркач - героій росії, і мінідічі, галущенки, цукермани - розкрадачі сотен мільярдів з енергетики. Тут і баканови і наумови корупціонери вищої ланки, які продали кцапам за гроші наші території і Запорізьку АЕС. Тут і киселі і Юзики, які корумпували Верховну Раду і займалися підкупом депутатів. Тут і гезнікови, умерови та інші мародерни, які розброювали армію, крали мільярдами, створювали умови для диверсій... і хтось ще чекає, що Голобородько хоч на відсоток щось добре зробить для України?
23.01.2026 15:00 Відповісти
+5
Піарник зеленського це та ще гнида яка і на Україну і на ворога працює, хто де більше платить.
23.01.2026 14:49 Відповісти
ТАК ЗЕ І САМ ТАКИЙ!!!

- "********* палички"
- "сіньор голодомор"

він усе своє життя висміював Україну і українців як етнос. І я впевнений СЕБЕ ВІН УКРАЇНЦЕМ НЕ ВВАЖАЄ
23.01.2026 14:49 Відповісти
Піарник зеленського це та ще гнида яка і на Україну і на ворога працює, хто де більше платить.
23.01.2026 14:49 Відповісти
Це виходить якийсь поганий піарник, а хорошого піарника радником міністра оборони призначили. Потужно!
23.01.2026 16:25 Відповісти
І чого цей під.р ще не на зоні, чекаєте поки народ цю "тварину-забаранить" то скоро так і буде
23.01.2026 14:51 Відповісти
яблука від коня не далеко падають!
23.01.2026 14:57 Відповісти
Взагалі не розумію чому до пропагандона Петрова Зєшоболо не змогло підібрати напарника Боширова. Хоча знайшли Іванова.
23.01.2026 14:59 Відповісти
23.01.2026 15:23 Відповісти
Treba bulo pidibraty hokeista Volodymyra Petrova.
23.01.2026 18:27 Відповісти
Яке йшло - таке й здибало. Сепар до сепара. Боже скільки викрито гнилі навколо Голобородька? Тут і деркач - героій росії, і мінідічі, галущенки, цукермани - розкрадачі сотен мільярдів з енергетики. Тут і баканови і наумови корупціонери вищої ланки, які продали кцапам за гроші наші території і Запорізьку АЕС. Тут і киселі і Юзики, які корумпували Верховну Раду і займалися підкупом депутатів. Тут і гезнікови, умерови та інші мародерни, які розброювали армію, крали мільярдами, створювали умови для диверсій... і хтось ще чекає, що Голобородько хоч на відсоток щось добре зробить для України?
показати весь коментар
23.01.2026 15:00 Відповісти
А Голая Баротька хіба не гниль?
23.01.2026 15:24 Відповісти
Немає такого ворога України,
який би не симпатизував та не підтримував зеленського.
23.01.2026 15:10 Відповісти
Цього Петрова дуже захищає в соцмережах Корчинський,що наводить на поняття,ким оба є.До речі,корч воював на боці росії проти Молдови,у свій час.
23.01.2026 15:14 Відповісти
На боці України. Були надії, що Придністров'я, вернеться в Неньку. Але Банкова не захотіла. Росіяни, потім вже влізли в цю історію
23.01.2026 16:08 Відповісти
брехня. України там не було. були клоуни на кшталт корчинського, без держ. підтримки. Воювали проти незалежної країни, не кращі за цапню.
23.01.2026 17:54 Відповісти
Були дуже сильні проукраїнські настрої і готовність стати частиною України. Україна ніяк не відреагувала. Потім все змінилося
23.01.2026 19:26 Відповісти
Воював на боці росії проти незалежної Молдови,зброю отримував з складів 14 армії,яка залишалась ще з рад.часів.Шансу приєднання Придністровї не було і немає,там дотепер стоять залишки 14 армії,та нечисленні підрозділи ПМР,яка підконтрольні росії.
23.01.2026 18:00 Відповісти
Корч це карманний націоналіст зараз , і ще й може бути зрадником легко ( на початку 2000 , був разом з дугіним і абристовичем в москві на націоналістському форумі
23.01.2026 16:25 Відповісти
Комплекс меншовартості, заважає більшості українців навіть припустити думки, що може то Корч був москві українським агентом в не навпаки...
24.01.2026 14:33 Відповісти
Нічого нового. Як там Корчинський з Дугіним ( російським нацистом та ідеологом російського мира), давно контактували та вимальовували стратегію знешкодження Української держави???
23.01.2026 16:09 Відповісти
От тільки рашисти Дугігу аналогічні пред'яви кидають...
24.01.2026 14:41 Відповісти
Почему всякая хрень так и липнет к Зеленскому?
23.01.2026 16:10 Відповісти
А Лєнка Зеленська за що потрапила на Миротворець?
За скумбрію по 8 гривень?
Отож бо й воно!
23.01.2026 16:49 Відповісти
так воно і зараз робить те саме
23.01.2026 17:03 Відповісти
То всьо фігня, «патріот» корчинський (ну той, який був проти НАТО і бігав по майдану з вітренко) каже, що він (петров) проукраїнський і взагалі не треба його цькувати
23.01.2026 17:49 Відповісти
Нагадаю, що тодішнє НАТО розброювали Україну разом з москалями за якісь там гарантії.... Мовчу вже навіть про те, що за НАТО тоді було близько 10% українців.
24.01.2026 14:37 Відповісти
 
 