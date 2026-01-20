Новини Діяльність Володимира Петрова
11 730 58

Піарника Зеленського Петрова звільнено із "НВМК", - Калмикова

Володимир Петров звільнився із НВМК після скандалу із бронюванням

Політтехнолог Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання.

Кадрові рішення та їх оформлення - це юридичні процедури, які мають відбуватися виключно відповідно до закону та потребують деякого часу. Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ "НВМК", - поінформувала глава Мінветеранів.

Наразі у "НВМК" триває службове розслідування, за його результатами будуть ухвалені необхідні управлінські рішення.

Водночас, зауважила Калмикова, щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому, нею ухвалено рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів.

"Зокрема, йдеться про регулярне інформування керівниками підпорядкованих Міністерству установ щодо їхніх кадрових рішень.

Ми також чуємо справедливий суспільний запит щодо працевлаштування ветеранів. І цей пріоритет є принциповим для Міністерства. У Мінветеранів понад 40% співробітників — ветерани або члени їхніх родин.

Щодо НВМК, то штатна чисельність установи становить 175 посад, фактична — 51 особа працевлаштована. Троє працівників є ветеранами, зокрема двоє — з інвалідністю внаслідок війни", - додала міністерка.

Читайте: Скандал з бронюванням піарника Зеленського Петрова: в установі "Військове кладовище" кажуть, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів

Що передувало?

  • Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
  • Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
  • Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
  • Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
  • Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
  • У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.

Також читайте: Піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін, - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

звільнення (2754) Петров Володимир (39) Калмикова Наталія (33) Національне військове меморіальне кладовище (47)
Топ коментарі
+47
Де ЦКуни з повєсткой, ау, у нього брінь злетіла
показати весь коментар
20.01.2026 11:18 Відповісти
+34
какая отвратительная рожа
показати весь коментар
20.01.2026 11:18 Відповісти
+28
а повістку вручили чи як завжди
показати весь коментар
20.01.2026 11:19 Відповісти
хоч шось
показати весь коментар
20.01.2026 11:16 Відповісти
Влаштують в іншу контору. Ні про що.
показати весь коментар
20.01.2026 11:41 Відповісти
А де представники ТЦК та Київська цивільно-військова адміністрація чекають на нього???
Десь отак, цей йолоп, буде бейкатися по палатках незламним ДСНС, щоб погрітися, чаю попити…. Здоровий військовозобов'язаний …..
показати весь коментар
20.01.2026 11:42 Відповісти
Да, такой бугай был бы знатной мишенью где-то под
показати весь коментар
20.01.2026 11:59 Відповісти
Щось⁉️Нехай ,зеублюдкі безкарно і надалі пропагандують зеперевертня А дє покарання ,як кримінальні справи , проти опозиційних держслужбовців , за менші зловживання ?
показати весь коментар
20.01.2026 11:48 Відповісти
ви мене питаєте?
показати весь коментар
20.01.2026 11:51 Відповісти
Що, так і сказала: "Піарника Зєлєнского Петрова?" 😲
показати весь коментар
20.01.2026 12:02 Відповісти
тут тцкуни тисцикують кип'ятком. шоб самим з лєстніци нє упасть!
показати весь коментар
20.01.2026 11:28 Відповісти
Тицикакуни
показати весь коментар
20.01.2026 12:23 Відповісти
Так воно ж ще й і ватне
показати весь коментар
20.01.2026 18:27 Відповісти
........вони просто реагують, якби не тикнули жив би він собі чудово - це і є СУТЬ ВЛАДИ ЗЕ. Всі хто проти України чудово живуть, хто за - в могилі
показати весь коментар
20.01.2026 11:21 Відповісти
Покращення!!!(((( хто його призначив і чому, може теж потрібно звільнити?
показати весь коментар
20.01.2026 11:22 Відповісти
Хотів забронювати собі місце на кладовищі - не проканало
показати весь коментар
20.01.2026 11:23 Відповісти
Свині з'їдять!
показати весь коментар
20.01.2026 11:58 Відповісти
піде до дєрьмака на фронт, тили свої захищати )
показати весь коментар
20.01.2026 11:25 Відповісти
А два тижні відпрацювати, як закон велить? Не на часі?
показати весь коментар
20.01.2026 11:25 Відповісти
Можна подумать він там могили копав undertaker прости господи
показати весь коментар
20.01.2026 11:29 Відповісти
відпрацювати ким? просиджувачем штанів? І отримати за ці 2 тижня грошенят? перш ніж писати треба трохи думати
показати весь коментар
20.01.2026 11:43 Відповісти
Тепер мобілізують і на бзвп? Це ж мущина в самому розквіті сил
показати весь коментар
20.01.2026 11:25 Відповісти
От, бачите?
Коли треба когось пристроїти, бо поважна людина попросила, то у сраку ті закони!
А от коли треба розібратися, та наказати, то виключно згідно закону! Що б, не дай бог на себе не вийти.
Чергова зелена дегенератка калмикова обісралася по вуха.
Бо, притомні патріотичні українці не наймаються в холуї, не плазують перед зе!гнідою!!!
показати весь коментар
20.01.2026 11:26 Відповісти
Мабуть, екскєровнік ДПСУ, чекав його на кордоні, щоб перевести, як отих усіх з ОПУ кабміндічів?!?!?
показати весь коментар
20.01.2026 11:44 Відповісти
Одне не розумію, його що не можна було забронювати одразу в ОПі як наприклад Мішу Подоляка?
показати весь коментар
20.01.2026 11:28 Відповісти
Сплошна корупція з цими зеленими гнидами, куди не поглянь, витворяють що заманеться, це одинакові вороги, що росіяни, що зелено-ригівська команда. В мене питання, а хто прийняв його на роботу, хто табелює і взагалі заробітну плату отримує за що? Хто покараний?
показати весь коментар
20.01.2026 11:28 Відповісти
Зараз за кордон здрисне
показати весь коментар
20.01.2026 11:29 Відповісти
той що?? а бронь скасовано та він вже в війську...??
показати весь коментар
20.01.2026 11:30 Відповісти
Якщо бронювали через дію, то так. Якщо через воєнкума, то врядлі
показати весь коментар
20.01.2026 11:32 Відповісти
Шукайте Вовку Пєтрова десь на АЗС державної компанії - там операторам бронь дають...
показати весь коментар
20.01.2026 11:31 Відповісти
Це чмо пєтров не знайомився з мораллю із анекдоту про замерзшого горобця і корову, котра його обісрала.
Сидів в теплому гівні, щось там цвірінькав, попльовуючі гівном, аж поки не вирішив висунути голову ...
показати весь коментар
20.01.2026 11:31 Відповісти
І шо, на яких фронтах служить?.. 🙃
показати весь коментар
20.01.2026 11:34 Відповісти
На колчаковских!
показати весь коментар
21.01.2026 01:47 Відповісти
Я так розумію, наступною заяву на звільнення напише пані міністерка Калмикова?
показати весь коментар
20.01.2026 11:41 Відповісти
100% в неї теж рило в пуху.
показати весь коментар
20.01.2026 11:47 Відповісти
Не буде воно ні на яких фронтах. Отримає бронювання в іншій конторі.
Парторгом на підприємстві у міндіча. Фламінги виробляти.
А так як це секретно- хер хто взнає або опублікує.
Щоб щось змінити потрібно змінювати владу.
показати весь коментар
20.01.2026 11:46 Відповісти
Його, вже зачекались на Байковому...
показати весь коментар
20.01.2026 11:50 Відповісти
Зараз цього контрацептива швиденько пристроять кудись інакше.
Може піде до Єрмачка в СЗР, як цінний кадр для Вови Потужного.
І так буде поки хрипатий зелений поц не піде на куй від влади!
показати весь коментар
20.01.2026 11:52 Відповісти
це гівно купить собі "пасаду" в іншій гівноустанові
показати весь коментар
20.01.2026 11:58 Відповісти
Всі пропагандони-політруки на відсосі в жОПи палко агітують за продовження війни до останнього українця, при цьому маючи бронь або перебуваючи на службі в ЗСУ чисто номінально. Прийшов час для цього покидька пєтрова власним прикладом показати як потрібно боронити Вітчизну десь в окопі під Гуляйполем
показати весь коментар
20.01.2026 12:10 Відповісти
А що Іванов?
показати весь коментар
20.01.2026 12:11 Відповісти
Приготуватися Пронюткіну + Іванову
показати весь коментар
20.01.2026 12:18 Відповісти
А того, хто його брав на фіктивну посаду що подяку висловили? Ну якщо звільнили -то була підстава, а чому не звільнили того, хто його, і скоріш за все не за дякую, на роботу приймав?
показати весь коментар
20.01.2026 12:48 Відповісти
А що, продавав довідки? Зараз буде торочити-був бухий і не пам'ятає.
Про довідки. Бажано в, бувший секретар при Політбюро згадував про Блюмкіна, який у 25 році був прилаштований в Концеском своїм родичем Лейбою Троцьким і вів богемний спосіб життя. Збирав на своїй квартирі молодняк з ЦК і розповідав про своє буремне життя. Після призначення Якіра команУкраїнського округу у тому ж році він саркастично оцінював його і повідомив, що у 1915 році особисто продав зятю крупного ювеліра з м.Ясси Якіру довідку про працевлаштування на оборонному заводі в Одесі.
показати весь коментар
20.01.2026 14:29 Відповісти
...вся антиукраїнська гидота прилаштована і заброньована .
показати весь коментар
20.01.2026 14:34 Відповісти
Каракай, ти де? Ти вже поїхав бусифікувати Петрова?
показати весь коментар
20.01.2026 15:01 Відповісти
Куди там, наші нафронтники тільки тут на форумі та серед звичайних сіряків здатні понтуватися, в реальності в сторону феодалів та їх лакуз типу петрова навіть подивитись бояться
показати весь коментар
20.01.2026 15:18 Відповісти
Шо ти zeПідор гнойний кажеш?! Здохни на ***!
показати весь коментар
20.01.2026 17:59 Відповісти
Використані гандони завжди летять в смітник
показати весь коментар
20.01.2026 15:39 Відповісти
Ой,..
показати весь коментар
20.01.2026 16:10 Відповісти
Ну і … продовження буде?
показати весь коментар
20.01.2026 16:13 Відповісти
Пєтров вже за кордоном
показати весь коментар
20.01.2026 16:21 Відповісти
Вже уявляю як Петров з повісткою йде до ТЦК.
показати весь коментар
20.01.2026 16:27 Відповісти
вона не знала. та й взагалі хто про це міг знати ? не факт що сам пєтрофь знав звідки йому платять
показати весь коментар
20.01.2026 17:15 Відповісти
Тепер будуть обоє в Енергоатомі? Чи 95 шапітолій? Чи у бздолкина?
показати весь коментар
20.01.2026 17:30 Відповісти
Ахаха) Тітушку опустили на землю?
показати весь коментар
20.01.2026 17:56 Відповісти
Піарника Зеленського Петрова звільнено із "НВМК", - Калмикова

Ну от "люблю" укрїнську журналістику. Не розумію:перше ж речення статті:"Політтехнолог Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища". Джерело: https://censor.net/ua/n3596298.

А заголоок приписує геройський вчинок Калмиковій. Так що ж таки було?
показати весь коментар
20.01.2026 21:38 Відповісти
Аж три ветерани 51особи працюючих Чи вона (міністерка) головою думає,чи дупою. Треба НАВПАКИ --48 ветерана в цьому закладі так повинно бути.
показати весь коментар
20.01.2026 23:57 Відповісти
 
 