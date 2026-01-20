Піарника Зеленського Петрова звільнено із "НВМК", - Калмикова
Політтехнолог Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання.
Кадрові рішення та їх оформлення - це юридичні процедури, які мають відбуватися виключно відповідно до закону та потребують деякого часу. Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ "НВМК", - поінформувала глава Мінветеранів.
Наразі у "НВМК" триває службове розслідування, за його результатами будуть ухвалені необхідні управлінські рішення.
Водночас, зауважила Калмикова, щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому, нею ухвалено рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів.
"Зокрема, йдеться про регулярне інформування керівниками підпорядкованих Міністерству установ щодо їхніх кадрових рішень.
Ми також чуємо справедливий суспільний запит щодо працевлаштування ветеранів. І цей пріоритет є принциповим для Міністерства. У Мінветеранів понад 40% співробітників — ветерани або члени їхніх родин.
Щодо НВМК, то штатна чисельність установи становить 175 посад, фактична — 51 особа працевлаштована. Троє працівників є ветеранами, зокрема двоє — з інвалідністю внаслідок війни", - додала міністерка.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
Десь отак, цей йолоп, буде бейкатися по палатках незламним ДСНС, щоб погрітися, чаю попити…. Здоровий військовозобов'язаний …..
Коли треба когось пристроїти, бо поважна людина попросила, то у сраку ті закони!
А от коли треба розібратися, та наказати, то виключно згідно закону! Що б, не дай бог на себе не вийти.
Чергова зелена дегенератка калмикова обісралася по вуха.
Бо, притомні патріотичні українці не наймаються в холуї, не плазують перед зе!гнідою!!!
Сидів в теплому гівні, щось там цвірінькав, попльовуючі гівном, аж поки не вирішив висунути голову ...
Парторгом на підприємстві у міндіча. Фламінги виробляти.
А так як це секретно- хер хто взнає або опублікує.
Щоб щось змінити потрібно змінювати владу.
Може піде до Єрмачка в СЗР, як цінний кадр для Вови Потужного.
І так буде поки хрипатий зелений поц не піде на куй від влади!
Про довідки. Бажано в, бувший секретар при Політбюро згадував про Блюмкіна, який у 25 році був прилаштований в Концеском своїм родичем Лейбою Троцьким і вів богемний спосіб життя. Збирав на своїй квартирі молодняк з ЦК і розповідав про своє буремне життя. Після призначення Якіра команУкраїнського округу у тому ж році він саркастично оцінював його і повідомив, що у 1915 році особисто продав зятю крупного ювеліра з м.Ясси Якіру довідку про працевлаштування на оборонному заводі в Одесі.
Ну от "люблю" укрїнську журналістику. Не розумію:перше ж речення статті:"Політтехнолог Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища". Джерело: https://censor.net/ua/n3596298.
А заголоок приписує геройський вчинок Калмиковій. Так що ж таки було?