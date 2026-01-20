Піарника Зеленського Петрова звільнено із "НВМК", - Калмикова

Політтехнолог Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання.

Кадрові рішення та їх оформлення - це юридичні процедури, які мають відбуватися виключно відповідно до закону та потребують деякого часу. Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ "НВМК", - поінформувала глава Мінветеранів.

Наразі у "НВМК" триває службове розслідування, за його результатами будуть ухвалені необхідні управлінські рішення.

Водночас, зауважила Калмикова, щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому, нею ухвалено рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів.

"Зокрема, йдеться про регулярне інформування керівниками підпорядкованих Міністерству установ щодо їхніх кадрових рішень.

Ми також чуємо справедливий суспільний запит щодо працевлаштування ветеранів. І цей пріоритет є принциповим для Міністерства. У Мінветеранів понад 40% співробітників — ветерани або члени їхніх родин.

Щодо НВМК, то штатна чисельність установи становить 175 посад, фактична — 51 особа працевлаштована. Троє працівників є ветеранами, зокрема двоє — з інвалідністю внаслідок війни", - додала міністерка.

Читайте: Скандал з бронюванням піарника Зеленського Петрова: в установі "Військове кладовище" кажуть, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів

Що передувало?

Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.

Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.

Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".

Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.

Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.

У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.

Також читайте: Піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін, - Железняк. ВIДЕО