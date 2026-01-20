Пиарщика Зеленского Петрова уволили из "НВМК", - Калмыкова
Политтехнолог Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища"
Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Министерство по делам ветеранов Украины начало служебное расследование в отношении руководства НВМК, в частности по вопросам возможного неправомерного бронирования.
Кадровые решения и их оформление - это юридические процедуры, которые должны происходить исключительно в соответствии с законом и требуют некоторого времени. Петров подал заявление об увольнении и уволен директором ГУ "НВМК", - сообщила глава Минветеранов.
Сейчас в "НВМК" продолжается служебное расследование, по его результатам будут приняты необходимые управленческие решения.
В то же время, отметила Калмыкова, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, ею принято решение о введении дополнительных мониторинговых механизмов.
"В частности, речь идет о регулярном информировании руководителями подчиненных Министерству учреждений об их кадровых решениях.
Мы также слышим справедливый общественный запрос о трудоустройстве ветеранов. И этот приоритет является принципиальным для Министерства. В Минветеранов более 40% сотрудников — ветераны или члены их семей.
Что касается НВМК, то штатная численность учреждения составляет 175 должностей, фактическая — 51 человек трудоустроен. Трое работников являются ветеранами, в частности двое — с инвалидностью вследствие войны", — добавила министр.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
Десь отак, цей йолоп, буде бейкатися по палатках незламним ДСНС, щоб погрітися, чаю попити…. Здоровий військовозобов'язаний …..
Коли треба когось пристроїти, бо поважна людина попросила, то у сраку ті закони!
А от коли треба розібратися, та наказати, то виключно згідно закону! Що б, не дай бог на себе не вийти.
Чергова зелена дегенератка калмикова обісралася по вуха.
Бо, притомні патріотичні українці не наймаються в холуї, не плазують перед зе!гнідою!!!
Сидів в теплому гівні, щось там цвірінькав, попльовуючі гівном, аж поки не вирішив висунути голову ...
Парторгом на підприємстві у міндіча. Фламінги виробляти.
А так як це секретно- хер хто взнає або опублікує.
Щоб щось змінити потрібно змінювати владу.
Може піде до Єрмачка в СЗР, як цінний кадр для Вови Потужного.
І так буде поки хрипатий зелений поц не піде на куй від влади!
Про довідки. Бажано в, бувший секретар при Політбюро згадував про Блюмкіна, який у 25 році був прилаштований в Концеском своїм родичем Лейбою Троцьким і вів богемний спосіб життя. Збирав на своїй квартирі молодняк з ЦК і розповідав про своє буремне життя. Після призначення Якіра команУкраїнського округу у тому ж році він саркастично оцінював його і повідомив, що у 1915 році особисто продав зятю крупного ювеліра з м.Ясси Якіру довідку про працевлаштування на оборонному заводі в Одесі.
Ну от "люблю" укрїнську журналістику. Не розумію:перше ж речення статті:"Політтехнолог Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища". Джерело: https://censor.net/ua/n3596298.
А заголоок приписує геройський вчинок Калмиковій. Так що ж таки було?