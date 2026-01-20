Новости Деятельность Владимира Петрова
Пиарщика Зеленского Петрова уволили из "НВМК", - Калмыкова

Владимир Петров уволился из НВМК после скандала с бронированием

Политтехнолог Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища"

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Министерство по делам ветеранов Украины начало служебное расследование в отношении руководства НВМК, в частности по вопросам возможного неправомерного бронирования.

Кадровые решения и их оформление - это юридические процедуры, которые должны происходить исключительно в соответствии с законом и требуют некоторого времени. Петров подал заявление об увольнении и уволен директором ГУ "НВМК", - сообщила глава Минветеранов.

Сейчас в "НВМК" продолжается служебное расследование, по его результатам будут приняты необходимые управленческие решения.

В то же время, отметила Калмыкова, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, ею принято решение о введении дополнительных мониторинговых механизмов.

"В частности, речь идет о регулярном информировании руководителями подчиненных Министерству учреждений об их кадровых решениях.

Мы также слышим справедливый общественный запрос о трудоустройстве ветеранов. И этот приоритет является принципиальным для Министерства. В Минветеранов более 40% сотрудников — ветераны или члены их семей.

Что касается НВМК, то штатная численность учреждения составляет 175 должностей, фактическая — 51 человек трудоустроен. Трое работников являются ветеранами, в частности двое — с инвалидностью вследствие войны", — добавила министр.

Читайте: Скандал с бронированием пиарщика Зеленского Петрова: в учреждении "Военное кладбище" говорят, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

Что предшествовало?

  • Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
  • Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
  • Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
  • Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
  • Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
  • В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.

Читайте также: Пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин, - Железняк. ВИДЕО

Топ комментарии
Де ЦКуни з повєсткой, ау, у нього брінь злетіла
20.01.2026 11:18 Ответить
какая отвратительная рожа
20.01.2026 11:18 Ответить
а повістку вручили чи як завжди
20.01.2026 11:19 Ответить
хоч шось
20.01.2026 11:16 Ответить
Влаштують в іншу контору. Ні про що.
20.01.2026 11:41 Ответить
А де представники ТЦК та Київська цивільно-військова адміністрація чекають на нього???
Десь отак, цей йолоп, буде бейкатися по палатках незламним ДСНС, щоб погрітися, чаю попити…. Здоровий військовозобов'язаний …..
20.01.2026 11:42 Ответить
Да, такой бугай был бы знатной мишенью где-то под
20.01.2026 11:59 Ответить
Щось⁉️Нехай ,зеублюдкі безкарно і надалі пропагандують зеперевертня А дє покарання ,як кримінальні справи , проти опозиційних держслужбовців , за менші зловживання ?
20.01.2026 11:48 Ответить
ви мене питаєте?
20.01.2026 11:51 Ответить
Що, так і сказала: "Піарника Зєлєнского Петрова?" 😲
20.01.2026 12:02 Ответить
........вони просто реагують, якби не тикнули жив би він собі чудово - це і є СУТЬ ВЛАДИ ЗЕ. Всі хто проти України чудово живуть, хто за - в могилі
20.01.2026 11:21 Ответить
Покращення!!!(((( хто його призначив і чому, може теж потрібно звільнити?
20.01.2026 11:22 Ответить
Хотів забронювати собі місце на кладовищі - не проканало
20.01.2026 11:23 Ответить
Свині з'їдять!
20.01.2026 11:58 Ответить
піде до дєрьмака на фронт, тили свої захищати )
20.01.2026 11:25 Ответить
А два тижні відпрацювати, як закон велить? Не на часі?
20.01.2026 11:25 Ответить
Можна подумать він там могили копав undertaker прости господи
20.01.2026 11:29 Ответить
відпрацювати ким? просиджувачем штанів? І отримати за ці 2 тижня грошенят? перш ніж писати треба трохи думати
20.01.2026 11:43 Ответить
Тепер мобілізують і на бзвп? Це ж мущина в самому розквіті сил
20.01.2026 11:25 Ответить
От, бачите?
Коли треба когось пристроїти, бо поважна людина попросила, то у сраку ті закони!
А от коли треба розібратися, та наказати, то виключно згідно закону! Що б, не дай бог на себе не вийти.
Чергова зелена дегенератка калмикова обісралася по вуха.
Бо, притомні патріотичні українці не наймаються в холуї, не плазують перед зе!гнідою!!!
20.01.2026 11:26 Ответить
Мабуть, екскєровнік ДПСУ, чекав його на кордоні, щоб перевести, як отих усіх з ОПУ кабміндічів?!?!?
20.01.2026 11:44 Ответить
Одне не розумію, його що не можна було забронювати одразу в ОПі як наприклад Мішу Подоляка?
20.01.2026 11:28 Ответить
Сплошна корупція з цими зеленими гнидами, куди не поглянь, витворяють що заманеться, це одинакові вороги, що росіяни, що зелено-ригівська команда. В мене питання, а хто прийняв його на роботу, хто табелює і взагалі заробітну плату отримує за що? Хто покараний?
20.01.2026 11:28 Ответить
Зараз за кордон здрисне
20.01.2026 11:29 Ответить
той що?? а бронь скасовано та він вже в війську...??
20.01.2026 11:30 Ответить
Якщо бронювали через дію, то так. Якщо через воєнкума, то врядлі
20.01.2026 11:32 Ответить
Шукайте Вовку Пєтрова десь на АЗС державної компанії - там операторам бронь дають...
20.01.2026 11:31 Ответить
Це чмо пєтров не знайомився з мораллю із анекдоту про замерзшого горобця і корову, котра його обісрала.
Сидів в теплому гівні, щось там цвірінькав, попльовуючі гівном, аж поки не вирішив висунути голову ...
20.01.2026 11:31 Ответить
І шо, на яких фронтах служить?.. 🙃
20.01.2026 11:34 Ответить
На колчаковских!
21.01.2026 01:47 Ответить
Я так розумію, наступною заяву на звільнення напише пані міністерка Калмикова?
20.01.2026 11:41 Ответить
100% в неї теж рило в пуху.
20.01.2026 11:47 Ответить
Не буде воно ні на яких фронтах. Отримає бронювання в іншій конторі.
Парторгом на підприємстві у міндіча. Фламінги виробляти.
А так як це секретно- хер хто взнає або опублікує.
Щоб щось змінити потрібно змінювати владу.
20.01.2026 11:46 Ответить
Його, вже зачекались на Байковому...
20.01.2026 11:50 Ответить
Зараз цього контрацептива швиденько пристроять кудись інакше.
Може піде до Єрмачка в СЗР, як цінний кадр для Вови Потужного.
І так буде поки хрипатий зелений поц не піде на куй від влади!
20.01.2026 11:52 Ответить
це гівно купить собі "пасаду" в іншій гівноустанові
20.01.2026 11:58 Ответить
Всі пропагандони-політруки на відсосі в жОПи палко агітують за продовження війни до останнього українця, при цьому маючи бронь або перебуваючи на службі в ЗСУ чисто номінально. Прийшов час для цього покидька пєтрова власним прикладом показати як потрібно боронити Вітчизну десь в окопі під Гуляйполем
20.01.2026 12:10 Ответить
А що Іванов?
20.01.2026 12:11 Ответить
Приготуватися Пронюткіну + Іванову
20.01.2026 12:18 Ответить
А того, хто його брав на фіктивну посаду що подяку висловили? Ну якщо звільнили -то була підстава, а чому не звільнили того, хто його, і скоріш за все не за дякую, на роботу приймав?
20.01.2026 12:48 Ответить
А що, продавав довідки? Зараз буде торочити-був бухий і не пам'ятає.
Про довідки. Бажано в, бувший секретар при Політбюро згадував про Блюмкіна, який у 25 році був прилаштований в Концеском своїм родичем Лейбою Троцьким і вів богемний спосіб життя. Збирав на своїй квартирі молодняк з ЦК і розповідав про своє буремне життя. Після призначення Якіра команУкраїнського округу у тому ж році він саркастично оцінював його і повідомив, що у 1915 році особисто продав зятю крупного ювеліра з м.Ясси Якіру довідку про працевлаштування на оборонному заводі в Одесі.
20.01.2026 14:29 Ответить
...вся антиукраїнська гидота прилаштована і заброньована .
20.01.2026 14:34 Ответить
Каракай, ти де? Ти вже поїхав бусифікувати Петрова?
20.01.2026 15:01 Ответить
Куди там, наші нафронтники тільки тут на форумі та серед звичайних сіряків здатні понтуватися, в реальності в сторону феодалів та їх лакуз типу петрова навіть подивитись бояться
20.01.2026 15:18 Ответить
Шо ти zeПідор гнойний кажеш?! Здохни на ***!
20.01.2026 17:59 Ответить
Використані гандони завжди летять в смітник
20.01.2026 15:39 Ответить
Ой,..
20.01.2026 16:10 Ответить
Ну і … продовження буде?
20.01.2026 16:13 Ответить
Пєтров вже за кордоном
20.01.2026 16:21 Ответить
Вже уявляю як Петров з повісткою йде до ТЦК.
20.01.2026 16:27 Ответить
вона не знала. та й взагалі хто про це міг знати ? не факт що сам пєтрофь знав звідки йому платять
20.01.2026 17:15 Ответить
Тепер будуть обоє в Енергоатомі? Чи 95 шапітолій? Чи у бздолкина?
20.01.2026 17:30 Ответить
Ахаха) Тітушку опустили на землю?
20.01.2026 17:56 Ответить
Піарника Зеленського Петрова звільнено із "НВМК", - Калмикова Джерело: https://censor.net/ua/n3596298

Ну от "люблю" укрїнську журналістику. Не розумію:перше ж речення статті:"Політтехнолог Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища". Джерело: https://censor.net/ua/n3596298.

А заголоок приписує геройський вчинок Калмиковій. Так що ж таки було?
20.01.2026 21:38 Ответить
Аж три ветерани 51особи працюючих Чи вона (міністерка) головою думає,чи дупою. Треба НАВПАКИ --48 ветерана в цьому закладі так повинно бути.
20.01.2026 23:57 Ответить
 
 