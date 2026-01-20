Пиарщика Зеленского Петрова уволили из "НВМК", - Калмыкова

Политтехнолог Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища"

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Министерство по делам ветеранов Украины начало служебное расследование в отношении руководства НВМК, в частности по вопросам возможного неправомерного бронирования.

Кадровые решения и их оформление - это юридические процедуры, которые должны происходить исключительно в соответствии с законом и требуют некоторого времени. Петров подал заявление об увольнении и уволен директором ГУ "НВМК", - сообщила глава Минветеранов.

Сейчас в "НВМК" продолжается служебное расследование, по его результатам будут приняты необходимые управленческие решения.

В то же время, отметила Калмыкова, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, ею принято решение о введении дополнительных мониторинговых механизмов.

"В частности, речь идет о регулярном информировании руководителями подчиненных Министерству учреждений об их кадровых решениях.

Мы также слышим справедливый общественный запрос о трудоустройстве ветеранов. И этот приоритет является принципиальным для Министерства. В Минветеранов более 40% сотрудников — ветераны или члены их семей.

Что касается НВМК, то штатная численность учреждения составляет 175 должностей, фактическая — 51 человек трудоустроен. Трое работников являются ветеранами, в частности двое — с инвалидностью вследствие войны", — добавила министр.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.

Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.

Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".

Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.

Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.

В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.

