Чому VIP-ухилянт Банкової Петров не каже, що робив на військовому кладовищі? || Без цензури
Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ детально розбирає феномен VIP-ухилянтів, які працювали на Банкову, водночас отримуючи бронь від мобілізації та атакуючи незалежних журналістів і політичних опонентів влади.
У центрі уваги — Володимир Петров і Сергій Іванов, які, будучи придатними до військової служби, були заброньовані через структури, пов’язані з енергетичними та меморіальними проєктами.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
