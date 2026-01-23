Почему VIP-уклонист Банковой Петров не говорит, что делал на военном кладбище? || Без цензуры
Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ подробно разбирает феномен VIP-уклонистов, которые работали на Банковую, одновременно получая бронь от мобилизации и атакуя независимых журналистов и политических оппонентов власти.
В центре внимания — Владимир Петров и Сергей Иванов, которые, будучи годными к военной службе, были забронированы через структуры, связанные с энергетическими и мемориальными проектами.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
