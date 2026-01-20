Новости Расследование Железняка
СБУ открыла дело о государственной измене против пророссийского пропагандиста Петрова, - Железняк

Деятельность пиарщика Зеленского Петрова призывают расследовать

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Петрова по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Против Петрова с 14 января 2026 года открыто уголовное дело СБУ по ч.1 ст. 111 УК - это государственная измена", - написал он.

Железняк привел несколько деталей из ЕРДР:

"Гражданин Украины Петров В.В., будучи блогером, телеведущим, а также продюсером ООО "Люмпен продакшн", действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, используя собственные медиаресурсы, а именно медиапроекты "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу", оказал иностранному государству – Российской Федерации - помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, тем самым совершил государственную измену в условиях военного положения.

В частности, в своих выступлениях Петров В.В. категорически отрицал факт вторжения регулярных войск на территорию Украины, указывая, что война является гражданской, а террористические организации "ДНР" и "ЛНР" являются государственными образованиями с собственными органами власти, продвигал идею отказа от украинских государственных символов ради "примирения", сознательно проводил информационно-психологические операции для срыва процесса мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил Украины".

Читайте также: Пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин, - Железняк. ВИДЕО

Также нардеп опубликовал скриншоты документов:

СБУ открыла дело о государственной измене против блогера Петрова — ЕРДР
Читайте: Скандал с бронированием пиарщика Зеленского Петрова: в учреждении "Военное кладбище" говорят, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

Что предшествовало?

передбачаю,скоро цей Петров,з ксівою ГУР,чкурне за кордон....
20.01.2026 18:03 Ответить
не пройшло і 10 років!
20.01.2026 18:01 Ответить
Вигнали з підприємства, що давало бронь, тому ховатимуть від мобілізації у СІЗО і справу мурижитимуть до закінчення мобілізації.
20.01.2026 18:26 Ответить
не пройшло і 10 років!
20.01.2026 18:01 Ответить
Точніше, пройшло 15 років.
20.01.2026 18:26 Ответить
Але цікаво, навіщо Зеленський найняв зрадника собі політтехнологом, якщо про це було відомо раніше?
20.01.2026 19:31 Ответить
Треба правильно ставити питання: "навіщо З(радник)еленський найняв зрадника собі політтехнологом?" і тоді відповідь буде очевидною.
20.01.2026 19:45 Ответить
У вас маніпулятивне питання. Бо в ньому непідтверджене твердження, що Зеленський найняв Петрова. Можу сказати ствердно на 100%, що Зеленський співбесіду з ним не проводив, наказ про прийом на роботу не підписував, і навряд чи про існування цього Петрова взагалі знає.
21.01.2026 02:46 Ответить
Свій до свого, по своє.Он блізак духам Зелєпдару і вмєстє хавалі шашлик
21.01.2026 05:23 Ответить
14.02.2026 10:07 Ответить
А скільки ще такої продажної кацапської мразоти засвоно в Україні! Коли ж ці Авгієві стайні будуть почищені, якщо будуть...?
20.01.2026 23:11 Ответить
Починати треба із самого верху
21.01.2026 04:10 Ответить
За легендою Геракл, щоб почистити ці стайні, змінив русло річки, яка і очистила їх. У нашому випадку ця річка - ЄС. Якщо вони почистять спочатку себе від кацапського лайна, а потім нашу владу заставлять очиститись.
21.01.2026 10:39 Ответить
Та невже, шось в лісі здохло...
20.01.2026 18:02 Ответить
Вигнали з підприємства, що давало бронь, тому ховатимуть від мобілізації у СІЗО і справу мурижитимуть до закінчення мобілізації.
20.01.2026 18:26 Ответить
Даже нет необходимости в СИЗО. Хватит просто дела по этой статье. А потом скажут "проверили, ничего не подтвердилось, все свободны"
20.01.2026 18:51 Ответить
у Києві бузина...... був, та й вже нема

цей своїми "ісландіями" вже на бузину напрацював

.
20.01.2026 19:09 Ответить
У СІЗО мабуть дуже комфортно ховатись...
20.01.2026 19:07 Ответить
Комфортніще, ніж у полях під Покровськом. І безпечніше. Не вірите?
20.01.2026 19:10 Ответить
А то! Коломойський підтвердить...
21.01.2026 00:24 Ответить
Великолепно
20.01.2026 18:02 Ответить
Хоч якась позитивна новина за день...
20.01.2026 18:35 Ответить
Та не поспішайте радіти - забули що за шобла при владі?
По єрмаку вже раділи і...?
20.01.2026 19:48 Ответить
передбачаю,скоро цей Петров,з ксівою ГУР,чкурне за кордон....
20.01.2026 18:03 Ответить
або із ксівою Гур або Сзр....
20.01.2026 18:37 Ответить
Іванов і Петров)))) А Сидоров де? Де третій брат- близнюк?))))
20.01.2026 18:04 Ответить
Ховається під самі знаєте яким прізвищем.
20.01.2026 18:45 Ответить
Іванов-сітров-підоров - він же "картонний тухес"
21.01.2026 16:23 Ответить
Поки хлопаємо вухами, ладонями - лише після обвинувального вироку суду. який вступив в законну силу, і переглянутий ВС в кас провадженні. Бо щось при цій владі не дуже віриться
20.01.2026 18:05 Ответить
Дуже невіриться
21.01.2026 04:13 Ответить
Довго ж до цього люмпена придивлялись - може шось і вигорить - запроторять до Малюськи
20.01.2026 18:06 Ответить
Влип брехун зелений
20.01.2026 18:09 Ответить
всяке таке лайно агентурне повинно буте обміняне на наших солдат
20.01.2026 18:09 Ответить
Мелкую сошку наконец поймали,когда арестует мразь кричавшую - "финансирование армии это популизм".
20.01.2026 18:10 Ответить
Як кажуть,підозра вироку-рознь.
Подивимось,що далі буде з зепропагандистами петров-іванов.
20.01.2026 18:11 Ответить
петров- іванов боширов.
20.01.2026 18:55 Ответить
Ну, та...
Зв'язка Петров і Боширов-рос.диверсанти і також герої ерефії.
Зв'язка Петров і Іванов- доморощені зепропагандисти з відсутністю логіки і здорового глузду.
20.01.2026 19:03 Ответить
"син оп-и": "бил в дєрьмака, майора, товаріщь - майор пєтров. дружилі есчо с майдана, єщо с нулєвих годов..." ))
20.01.2026 18:12 Ответить
Та невже🤣🤣🤣
20.01.2026 18:13 Ответить
Ці відео у вільному доступі є роками, а справу відкрили тільки у 2026 році.
20.01.2026 18:15 Ответить
У СБУ, немає свого пресофіцера?
Як Вася пішов, все розвалилось?
Чи железняк підпрацьовує у СБУ?
20.01.2026 18:17 Ответить
Вася не пішов, його пішли
21.01.2026 04:16 Ответить
Та не може бути! Щоб цілий петров, ну той з оточення Зеленського, що піарник Зеленського, той, що ісландія і тому подібне лайно і щоб державна зрада?
Та бути таке не може! В оточенні Зеленського лише кристально чесні патрійоти! Такі майже, як і він сам!
20.01.2026 18:17 Ответить
Нарешті щось на користь України порушили в СБУ. А куди буде втікати цей ''герой''? Думаю, що виключно на росію. Іванова приготуватися? А на кого вони працювали? Можливо не так багато залишилося часу, що і за ним прийдуть?
20.01.2026 18:19 Ответить
ще на кацапського пропагандиста андрія луганського треба відкрити справу за ст.111
20.01.2026 18:22 Ответить
Он шо уже сдрыснул?
20.01.2026 18:22 Ответить
ніт ,але дуже може...
20.01.2026 18:29 Ответить
А дружка медведчука славу пиховшека когда арестуют за государственную измену?? Он спокойно сейчас живёт в Киеве, заказывает себе на дом кацапские книги и в *уй не дует((...
20.01.2026 18:31 Ответить
є такий собі ***** золкін який на свою програму запрошує таких істот як петров . жмайло . гладких --- цей золкін не просто ***** він ідейний ***** . в його ..програмі.. обов.язково потрібно ****** брудом порошенка і всі запрошені істоти це відпрацювують --- кожна тварь заробляє бабло по своєму . але до виборів ще ******* як далеко
20.01.2026 18:34 Ответить
Це все після інтервю з копшевим лисим,агент його розкрив https://www.youtube.com/shorts/QA-eq7laoak?t=5&feature=share
20.01.2026 18:35 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/QA-eq7laoak
20.01.2026 18:36 Ответить
С кладбища уволили, могли мобилизовать. Но доблестный оп президента придумал финт ушами - открыто уголовное дело и мобилизовать нельзя.
А закрыть в сизо без права залога можно?
20.01.2026 18:41 Ответить
Який негідник ізрадник Петров. От тільки працював він на ахмєтовських каналах. Петров - виконавець, а замовник всього цього лайна- Ахмєтов. Чому до Ахмєтова ніяких підозр з 2014-ого року?
20.01.2026 18:57 Ответить
,,Рінат фсьо парішаіт,, Пам'ятаєте? Так і є.
21.01.2026 00:00 Ответить
Що ж так президенту не щастить,кого до себе не візьме,або зрадник,або злодій
20.01.2026 18:59 Ответить
Медіапроекти "Школа корупції" та "Люмпен шоу" Джерело: https://censor.net/ua/n3596402

Влучніше про владу зелених покидьків та мародерів і не скажеш!
20.01.2026 19:03 Ответить
Боже!😂Как это выдержат поклонники Island!?Как они им доверяют,считают патриотами!Он даже Мовой овладел для убедительности!😉 Придется маску снимать,как Лёше.Аристовичу! Ещё давайте его напарников!И Скрипина с его двумя клоунами не забудьте!
20.01.2026 19:08 Ответить
А чим тобі Скрипін не догодив? Критикує не тих кого треба?
20.01.2026 22:19 Ответить
А ти послухай Скрипіна і сам усе зрозумієш
Скрипін вже давно не той, на жаль
21.01.2026 04:23 Ответить
Ну так кушать же хоцца.
21.01.2026 12:36 Ответить
А я слухав. В нього патріотична проукраїнська позиція. А те, що критикує бувшого роботодавця - то знає його краще, ніж ти чи я. Має право. Зеленського і його владу теж критикує. В чому проблема?
21.01.2026 13:22 Ответить
На прикладі цієї продажної медіашлюхи одразу видно, який контингент найнятий паном ПАДАЛЬяком в медійну обслугу зелених папуасів. Не потрібно мати жодних ілюзій по відношенню до всіх цих петрових, іванових, казаріних, диких, мосейчучок та інші політруків, що працюють за миску помиїв з жОПи - все це суцільні покидьки та мерзотники, без жодних виключень, як би вони не мімікрували під порядних людей.
20.01.2026 19:10 Ответить
А якщо він давно співпрацює з СБУ, як Бігус?
20.01.2026 19:28 Ответить
20.01.2026 19:46 Ответить
як відкрила справу, так і закриє. Бо переслідувати власних агентів - це поза межею поточної діяльності будь-яких спецслужб
20.01.2026 20:23 Ответить
... там ціле охвістя диверсантів і зрадників
20.01.2026 20:43 Ответить
Усі ці покидьки так і липнуть до зелені
21.01.2026 04:28 Ответить
Ну от я сиджу і думаю,а якже ті слухачі,що несамовито підтримували цього Іванова і Петрова,колись читав їх коментарі,так в них ці нечесті,майже святими були. А як тепер правдорубу Скрипіну бути,вмісті вели програми,що тепер робити з його патріотизмом?Ну в країні на сьогодні- ПОВНИЙ КАЗЕЦЬ,одна надія на військових
20.01.2026 21:41 Ответить
Оце так подвиг Розвідника!!! А як же його,пропоагандиста, вирахували???? Оце інтелект! А то кажуть,що тільки хабарі можуть брати та кришувати бізнес та контрабанду....А бач, ізоблічили!!! Як кримських суддів! ....
20.01.2026 22:54 Ответить
Рєзніков, Умєров - не зрадники, в просто крадії і то довести треба, бо може то по необачністі або взагалі віновати їхні завгоспи...
21.01.2026 00:23 Ответить
Ці не чуть не кращі за зрадників а десь і гірші
21.01.2026 04:30 Ответить
А синок Бакланова ще й досі в СБУ, чи вже з дриснув втіхаря?
21.01.2026 04:34 Ответить
Пиарщик Зеленского предатель, друзья Зеленского на москву двушечки посылают, Зеленский сдал юг Украины. Зеленский сорвал захват террористов-вагнеровцев. Но он ни в чем не виноват! Это все бояре плохие.
21.01.2026 06:26 Ответить
короч зеля здав і здасть всих аби самому бути на плаву.
21.01.2026 06:56 Ответить
Знову бджоли проти меду. Хіба хтось повірить, що справа закінчиться вироком?
21.01.2026 08:36 Ответить
Цього зрадника буде покарано згідно букви закону. Гарантом цього є наш Лідор. А Іван Баканов цьому приклад
21.01.2026 08:44 Ответить
21.01.2026 14:35 Ответить
 
 