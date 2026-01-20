СБУ открыла дело о государственной измене против пророссийского пропагандиста Петрова, - Железняк
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Петрова по подозрению в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка.
"Против Петрова с 14 января 2026 года открыто уголовное дело СБУ по ч.1 ст. 111 УК - это государственная измена", - написал он.
Железняк привел несколько деталей из ЕРДР:
"Гражданин Украины Петров В.В., будучи блогером, телеведущим, а также продюсером ООО "Люмпен продакшн", действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, используя собственные медиаресурсы, а именно медиапроекты "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу", оказал иностранному государству – Российской Федерации - помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, тем самым совершил государственную измену в условиях военного положения.
В частности, в своих выступлениях Петров В.В. категорически отрицал факт вторжения регулярных войск на территорию Украины, указывая, что война является гражданской, а террористические организации "ДНР" и "ЛНР" являются государственными образованиями с собственными органами власти, продвигал идею отказа от украинских государственных символов ради "примирения", сознательно проводил информационно-психологические операции для срыва процесса мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил Украины".
Также нардеп опубликовал скриншоты документов:
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
цей своїми "ісландіями" вже на бузину напрацював
По єрмаку вже раділи і...?
Подивимось,що далі буде з зепропагандистами петров-іванов.
івановбоширов.
Зв'язка Петров і Боширов-рос.диверсанти і також герої ерефії.
Зв'язка Петров і Іванов- доморощені зепропагандисти з відсутністю логіки і здорового глузду.
Як Вася пішов, все розвалилось?
Чи железняк підпрацьовує у СБУ?
Та бути таке не може! В оточенні Зеленського лише кристально чесні патрійоти! Такі майже, як і він сам!
А закрыть в сизо без права залога можно?
Влучніше про владу зелених покидьків та мародерів і не скажеш!
Скрипін вже давно не той, на жаль