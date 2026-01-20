СБУ открыла дело о государственной измене против пророссийского пропагандиста Петрова, - Железняк

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Петрова по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Против Петрова с 14 января 2026 года открыто уголовное дело СБУ по ч.1 ст. 111 УК - это государственная измена", - написал он.

Железняк привел несколько деталей из ЕРДР:

"Гражданин Украины Петров В.В., будучи блогером, телеведущим, а также продюсером ООО "Люмпен продакшн", действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, используя собственные медиаресурсы, а именно медиапроекты "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу", оказал иностранному государству – Российской Федерации - помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, тем самым совершил государственную измену в условиях военного положения.

В частности, в своих выступлениях Петров В.В. категорически отрицал факт вторжения регулярных войск на территорию Украины, указывая, что война является гражданской, а террористические организации "ДНР" и "ЛНР" являются государственными образованиями с собственными органами власти, продвигал идею отказа от украинских государственных символов ради "примирения", сознательно проводил информационно-психологические операции для срыва процесса мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил Украины".

Також нардеп опубликовал скриншоты документов:





