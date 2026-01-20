СБУ відкрила справу про державну зраду проти проросійського пропагандиста Петрова, - Железняк

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Петрова за підозрою у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Проти Петрова з 14 січня 2026 року відкрита кримінальна справа СБУ по ч.1 ст. 111 КК - це державна зрада", - написав він.

Железняк навів трохи деталей з ЄРДР:

"Громадянин України Петров В.В., будучи блогером, телеведучим, а також продюсером ТОВ "Люмпен продакшн", діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, використовуючи власні медіаресурси, а саме медіапроекти "Ісландія", "Школа корупції" та "Люмпен шоу", надав іноземній державі – Російській Федерації, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, тим самим вчинив державну зраду в умовах воєнного стану.

Так, у своїх виступах Петров В.В. категорично заперечив факт вторгнення регулярних військ на територію України, вказуючи що війна є громадянською, а терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" є державними утвореннями із власними органами влади, просував ідею відмови від українських державних символів, заради "примирення", свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до лав Збройних сил України".

Також нардеп опублікував скриншоти документів:





