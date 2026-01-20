СБУ відкрила справу про державну зраду проти проросійського пропагандиста Петрова, - Железняк
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Петрова за підозрою у державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка.
"Проти Петрова з 14 січня 2026 року відкрита кримінальна справа СБУ по ч.1 ст. 111 КК - це державна зрада", - написав він.
Железняк навів трохи деталей з ЄРДР:
"Громадянин України Петров В.В., будучи блогером, телеведучим, а також продюсером ТОВ "Люмпен продакшн", діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, використовуючи власні медіаресурси, а саме медіапроекти "Ісландія", "Школа корупції" та "Люмпен шоу", надав іноземній державі – Російській Федерації, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, тим самим вчинив державну зраду в умовах воєнного стану.
Так, у своїх виступах Петров В.В. категорично заперечив факт вторгнення регулярних військ на територію України, вказуючи що війна є громадянською, а терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" є державними утвореннями із власними органами влади, просував ідею відмови від українських державних символів, заради "примирення", свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до лав Збройних сил України".
Також нардеп опублікував скриншоти документів:
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
цей своїми "ісландіями" вже на бузину напрацював
По єрмаку вже раділи і...?
Подивимось,що далі буде з зепропагандистами петров-іванов.
івановбоширов.
Зв'язка Петров і Боширов-рос.диверсанти і також герої ерефії.
Зв'язка Петров і Іванов- доморощені зепропагандисти з відсутністю логіки і здорового глузду.
Як Вася пішов, все розвалилось?
Чи железняк підпрацьовує у СБУ?
Та бути таке не може! В оточенні Зеленського лише кристально чесні патрійоти! Такі майже, як і він сам!
А закрыть в сизо без права залога можно?
Влучніше про владу зелених покидьків та мародерів і не скажеш!
Скрипін вже давно не той, на жаль