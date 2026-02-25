Рада викликала главу МВС Клименка через "VIP-ухилянта" Петрова, - Железняк
Верховна Рада викликала на засідання парламенту міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка через "VIP-ухилянтів".
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримав 221 нардеп. Главу МВС викликали на 10 березня.
За словами Железняка, йдеться про Володимира Петрова, якого "чомусь поліція ну ніяк не помічає".
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
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20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
Топ коментарі
+17 Поділля16
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показати весь коментар25.02.2026 13:44 Відповісти Посилання
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Петров
там ще й Сідоров знайдеться незабаром....
І що кидається у вічі - бронює СБУ...
А трутні проти матки?
Чекаю комент від Ющенка!!!
де це чмо?