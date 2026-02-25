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Новини Діяльність Володимира Петрова
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Рада викликала главу МВС Клименка через "VIP-ухилянта" Петрова, - Железняк

Міністра Клименка викликали в Раду через Володимира Петрова

Верховна Рада викликала на засідання парламенту міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка через "VIP-ухилянтів".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримав 221 нардеп.  Главу МВС викликали на 10 березня.

За словами Железняка, йдеться про Володимира Петрова, якого "чомусь поліція ну ніяк не помічає".

Також дивіться: Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте: СБУ відкрила справу про державну зраду проти проросійського пропагандиста Петрова, - Железняк

Рада викликала Ігоря Клименка через Володимира Петрова

Автор: 

ВР (15163) мобілізація (3431) Клименко Ігор (591) Петров Володимир (41)
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Топ коментарі
+17
Що ви хочете від глави МВС, коли вони всі не самостійні, а виконують вказівки Голобородька. Петров, як і інші "позітівні" виливають бруд на тих, хто каже правду і прославляють ворогів України.
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25.02.2026 13:37 Відповісти
+9
пєтрова треба берегти, бо попереду вибори.
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25.02.2026 13:36 Відповісти
+9
зелена корупційна антиукраїнська влада никає прокацапського ухилянта і під@раса пєтрова
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25.02.2026 13:44 Відповісти
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Біжу за попкорном....
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25.02.2026 13:34 Відповісти
Одразу беріть багато! То будк серіал тривалістю як "Санта Барбара."
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25.02.2026 13:42 Відповісти
або як "Рабиня Ізаура"
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25.02.2026 13:45 Відповісти
😊 Ізавра ( у простонародді" йшла рік. Натомість" Санта-Барбара" тривав 10 років і налічував більше 2000 серій. Прикметео, що за деякими підрахунками близько двох мільйонів з ьих, хто почав дивитися з першої серії так ніколи не побачили кінця з причини власної смерті. 😊
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25.02.2026 13:51 Відповісти
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25.02.2026 13:56 Відповісти
Потому чимала кількість померлих померла саме під час перегляду серіалу - від нудьги.
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25.02.2026 14:14 Відповісти
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25.02.2026 16:40 Відповісти
та то вони померли від нудьги, що ламповий телевізор перегорів, а коштів на новий не було - пенсія не дозволяла придбати)))
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25.02.2026 16:42 Відповісти
пєтрова треба берегти, бо попереду вибори.
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25.02.2026 13:36 Відповісти
УДО уже працює над цим....
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25.02.2026 13:46 Відповісти
іванов теж іде за цим же договором про охорону.
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25.02.2026 13:51 Відповісти
Іванов
Петров
там ще й Сідоров знайдеться незабаром....
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25.02.2026 13:55 Відповісти
сідоров теж є, просто щоб це не виглядало зовсім анекдотично. у нього інше прізвище. Можливо кравець.
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25.02.2026 13:59 Відповісти
на каналі Железняка там десь близько 10 осіб... - власників каналів заброньованих!
І що кидається у вічі - бронює СБУ...
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25.02.2026 14:01 Відповісти
за їх безпеку і бронювання відповдає поклад.
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25.02.2026 14:31 Відповісти
я навіть сумнівів не маю, що у керма служби стоїть надійна людина
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25.02.2026 14:34 Відповісти
там просто різні служби, і у кожній свій керманич, і у них різні цілі і задачи.
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25.02.2026 14:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zcEvuVzXy2I&t=615s
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25.02.2026 14:03 Відповісти
Де Пєтров, там і Боширов.
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25.02.2026 14:15 Відповісти
Що ви хочете від глави МВС, коли вони всі не самостійні, а виконують вказівки Голобородька. Петров, як і інші "позітівні" виливають бруд на тих, хто каже правду і прославляють ворогів України.
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25.02.2026 13:37 Відповісти
До того ж зауважте, що ні Петров, ні Клименко не є оточенням Сонцеликого, не є його кумами, співвласниками у бізнесі, сусідами по під'їзду, чи будинку і навіть однокласниками. Ьому Бубочька невинуватий.
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25.02.2026 13:46 Відповісти
+ +
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25.02.2026 13:47 Відповісти
Пусть ещё просят почему не замечают конвертчиков под куполом и помощника сивковича там же э.
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25.02.2026 13:39 Відповісти
Знову буде, бджоли проти меду...
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25.02.2026 13:40 Відповісти
"бджоли проти меду..."
А трутні проти матки?
Чекаю комент від Ющенка!!!
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25.02.2026 13:48 Відповісти
Кого не торкнись - VIP - одні ухилянти
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25.02.2026 13:43 Відповісти
зелена корупційна антиукраїнська влада никає прокацапського ухилянта і під@раса пєтрова
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25.02.2026 13:44 Відповісти
клоунада
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25.02.2026 13:53 Відповісти
а пєтров ще не сидить в абізяніку розкарячений на пляшці чекатє вагону скотарника для аідправки на родіну?

де це чмо?
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25.02.2026 14:04 Відповісти
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Жидков, Казак, Колотило, Комарницький, Корявченков, Костін, Котін, Кравець, Куницький, Микитась, Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Рябошапка, Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Шурми...
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25.02.2026 14:08 Відповісти
Про Пєтрова на тєлємарахвоні мовчок...жоден корисний блохер ОПи теж про нього не згадав...то ж " свій"," палажітельний"...
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25.02.2026 14:29 Відповісти
Яким боком МВС до цього?
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25.02.2026 14:50 Відповісти
А Стерненко не планують викликати та нагородити?? Вже час! Стільки років "бажає" піти на фронт!! Але СБУ заважає!! Навіть Сирський сфотографувався з Героєм - а все одно не відпускають!! Може приклад Петрова подіє???
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25.02.2026 15:01 Відповісти
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25.02.2026 16:09 Відповісти
 
 