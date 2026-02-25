Рада викликала главу МВС Клименка через "VIP-ухилянта" Петрова, - Железняк

Верховна Рада викликала на засідання парламенту міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка через "VIP-ухилянтів".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримав 221 нардеп. Главу МВС викликали на 10 березня.

За словами Железняка, йдеться про Володимира Петрова, якого "чомусь поліція ну ніяк не помічає".

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Що передувало?

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