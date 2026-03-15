2 066 30

Зеленский: Украина передала США перехватчики дронов для Ближнего Востока

Зеленский о передаче перехватчиков для Ближнего Востока

Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью президента Владимира Зеленского CNN.

По словам Зеленского, война на Ближнем Востоке носит преимущественно воздушный характер, и для защиты важно иметь эффективные системы противовоздушной обороны. "Именно поэтому им нужны перехватчики дронов. Это наше новое технологическое ноу-хау", – отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: За две недели войны на Ближнем Востоке РФ заработала около 10 миллиардов долларов

США и технологии перехвата дронов

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских беспилотников. В начале этого месяца Зеленский предложил США и союзникам поддержку в этой сфере, но Трамп подчеркнул: "Нам не нужна помощь. Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".

В то же время президент США воздержался от комментариев относительно того, принимали ли американские военные помощь Украины в области технологий перехвата дронов.

Читайте также: Украина будет работать с любым руководством Венгрии, если это не союзник Путина, – Зеленский

Потребность в защите и сотрудничестве

Зеленский подчеркнул, что страны Ближнего Востока и американские базы в регионе должны быть лучше защищены. Украина готова делиться своими разработками и экспертизой, чтобы повысить уровень безопасности в регионе.

"Соединенные Штаты, конечно, используют свою авиацию, но, чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительную экспертизу. В их арсенале есть много других эффективных средств, но этого нет. И страны Ближнего Востока обратились к нам именно за этим", – добавил президент.

Читайте также: Идея мобилизации народных депутатов: Вениславский прокомментировал слова Зеленского об отправке депутатов на фронт

Топ комментарии
+12
Його в двері а він в вікно лізе. От навіщо?
показать весь комментарий
15.03.2026 22:09 Ответить
+12
А хто тебе про це просив? Трамбон же чітко сказав, що Зеленський це остання людина від якої США знадобиться допомога. Можна сказати ноги витер...
показать весь комментарий
15.03.2026 22:10 Ответить
+6
Так хто бреше рижий чи хрипатий клоун
показать весь комментарий
15.03.2026 22:08 Ответить
Так хто бреше рижий чи хрипатий клоун
показать весь комментарий
15.03.2026 22:08 Ответить
На жал зараз світом правлять шоумени... Ну звісно ж і ***** з сосі...
показать весь комментарий
15.03.2026 22:11 Ответить
Так ввх також шоумен для свого тупого плебса, як же їм заходять його "перли" типу "рєзіновая попа", "половиє органи бабушкі", "скрєпи", "раскасірованиє", "всєх пірііграл" ітд ... і як вишенька на тортик - водяра "путінка". Да він для них в доску свій, як наш клоун для 73%. Маємо те що маємо.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:25 Ответить
https://oboronka.mezha.ua/pentagon-zakupit-partiyu-droniv-ukrajinskogo-virobnictva-309419
показать весь комментарий
15.03.2026 22:38 Ответить
Його в двері а він в вікно лізе. От навіщо?
показать весь комментарий
15.03.2026 22:09 Ответить
А хто тебе про це просив? Трамбон же чітко сказав, що Зеленський це остання людина від якої США знадобиться допомога. Можна сказати ноги витер...
показать весь комментарий
15.03.2026 22:10 Ответить
Не США, а тампон.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:36 Ответить
Американські вояки дрони-перехоплювачі взяли, подякували і дуже просили про те Трампу не говорити, бо дідо розумом слабенький і його хвилювати не треба 🤔
показать весь комментарий
15.03.2026 22:10 Ответить
Трамп наголосив: "Нам не потрібна допомога. Зеленський - це остання людина, від якої нам потрібна допомога". Джерело: https://censor.net/ua/n3605379
показать весь комментарий
15.03.2026 22:14 Ответить
Отож, то й не треба діда повертати в жорстоку реальність,бо воно десь знов таблетки забув, як Маланка знайде можливо він повернеться 🤔
показать весь комментарий
15.03.2026 22:20 Ответить
Два найвеличніші брехуни ******** епохи, вас ніхто вже не сприймає
показать весь комментарий
15.03.2026 22:10 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2026 22:13 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
15.03.2026 22:26 Ответить
Воно не виліковне.
Навіть волонтерські гроші збираються на різні типи вундер-ваффе та ППО..

Ой, пробачте... я і забув що у вашого лох'торату пам'ять рибки гупі, вони ж схавали
показать весь комментарий
15.03.2026 22:15 Ответить
Мене колись шокували збори на пікап для президентської бригади.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:29 Ответить
Не дай машіах тепер, щоб хоч один дрон тепер долетів до мого міста.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:15 Ответить
то Україна передала чи продала чи подарила дрони США? Штати все за гроши постачають для України .
показать весь комментарий
15.03.2026 22:18 Ответить
Остання людина несамовито лізе поперед черги, використовуючи все, що в неї є - лікті, рот, гунявість та хрипатість.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:23 Ответить
Втовк свою небриту обнюхану морду куди не просять!🤦🤦 Підрозділи зсу на 100 відсотків забезпечені фпв?
показать весь комментарий
15.03.2026 22:24 Ответить
Персонально ти, опудало, можеш передати хіба що технологію імітації гри пенісом.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:27 Ответить
Нефиг P1-Sun-ы раздавать, разве шо свой. Разбойник.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:28 Ответить
Его неврівноважених людей це катастрофа для планети, якщо вони мають владу.
Як так сталося шо доні вови, нітаньяги і хаменеї зібралися до купи?
Жесть.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:43 Ответить
Тобто Трумп майже підтирається Україною, а ми їм ПЕРЕДАЛИ технології, ноу-хау?! Як передали - по договору, ліцензії, чи подарували? Кому передали - Кушнеру, Віткоффу? І хто ми? Я і Сєгал?
показать весь комментарий
15.03.2026 22:53 Ответить
Эти технологии принадлежат Зеле или фирмам?
Что значит передал?
Опять спиз...дил?
показать весь комментарий
15.03.2026 22:54 Ответить
Нам щось залишилось?
показать весь комментарий
15.03.2026 23:02 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2026 23:03 Ответить
Правда, США вважають ці технології своїми і тому Трамп каже, що допомога ЗЄ не потрібна.

А тепер питання:
Ви впевнені, що це дійсно українська технологія, а не американська, обкатана в Україні, і приписана собі Зеленським?

Розпіарена Фламінго - британська ракета, яку розробляли для арабів, доречі.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:04 Ответить
А от вгадайте, кому рудий далі передасть ці технології?
показать весь комментарий
15.03.2026 23:15 Ответить
США тебе нах#рен послали чмоня. Його в двері а воно па#дло в вікно, Зелена сопля а не президент. Вали скоріше і звільни крісло достойним людям. Чмо без честі і достоїнства не може бути Президентом Героїчного Українського народу.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:50 Ответить
 
 