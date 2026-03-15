Зеленский: Украина передала США перехватчики дронов для Ближнего Востока
Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью президента Владимира Зеленского CNN.
По словам Зеленского, война на Ближнем Востоке носит преимущественно воздушный характер, и для защиты важно иметь эффективные системы противовоздушной обороны. "Именно поэтому им нужны перехватчики дронов. Это наше новое технологическое ноу-хау", – отметил Зеленский.
США и технологии перехвата дронов
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских беспилотников. В начале этого месяца Зеленский предложил США и союзникам поддержку в этой сфере, но Трамп подчеркнул: "Нам не нужна помощь. Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".
В то же время президент США воздержался от комментариев относительно того, принимали ли американские военные помощь Украины в области технологий перехвата дронов.
Потребность в защите и сотрудничестве
Зеленский подчеркнул, что страны Ближнего Востока и американские базы в регионе должны быть лучше защищены. Украина готова делиться своими разработками и экспертизой, чтобы повысить уровень безопасности в регионе.
"Соединенные Штаты, конечно, используют свою авиацию, но, чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительную экспертизу. В их арсенале есть много других эффективных средств, но этого нет. И страны Ближнего Востока обратились к нам именно за этим", – добавил президент.
А тепер питання:
Ви впевнені, що це дійсно українська технологія, а не американська, обкатана в Україні, і приписана собі Зеленським?
Розпіарена Фламінго - британська ракета, яку розробляли для арабів, доречі.