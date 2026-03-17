Украина тратит на сбивание дрона $10 тыс., а страна Ближнего Востока – $4 млн, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о преимуществах украинских дронов-перехватчиков.

Об этом глава государства заявил в интервью New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что тысячи ракет "Петриот" не могут остановить десятки тысяч иранских "шахедов".

"Один такой дрон дешевле в 40 раз, чем одна ракета "Петриот". Поэтому с точки зрения времени производства и стоимости ракет невозможно соперничать с дронами. Просто не хватит сил", - пояснил он.

Зеленский отметил, что у Украины есть вся система противовоздушной защиты, кроме антибаллистической, а у Америки есть прекрасные антибаллистические системы.

"Объединяя эти две силы, можно закрыть небо над любой страной, на которую идет массированная атака, и защитить не только гражданских и военных, но и важные объекты. В перспективе у дрона нет ограничений по дальности. Сегодня он летит на 100 км, завтра это будет тысяча, а послезавтра – 10 тысяч.



Поэтому нужно строить современную защиту. Сегодня Украина – номер один в этих технологиях, а Соединенные Штаты – самая эффективная, самая сильная армия в мире. Если мы говорим об обмене – реальном обмене безопасностью, гарантиями безопасности и опытом, – мы открыты. Америка помогала нам с начала войны, Европа также поддерживала, и мы смогли выстоять. Именно благодаря тому, что мы выстояли, мы развивались. Это реальное партнерское предложение", – пояснил глава государства.

РФ наращивает производство дронов

Президент также отметил, что РФ сокращает производство ракет и вместо этого перенаправляет средства на увеличение производства дронов.

"Для чего? Сегодня российская атака на Украину – это 350–500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но общая цель у них – 1000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на него нужно иметь около 2–3 тысяч перехватчиков, не меньше.



В чем заключается наша экспертиза? В том, что дрон-перехватчик стоит 3–5 тысяч долларов. То есть на один "шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к "патриоту" стоит 4 миллиона. Украина тратит на сбивание дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока – 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем", – добавил Зеленский.

