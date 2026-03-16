Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтобазі. ВIДЕО
У ніч проти 16 березня у Лабінську Краснодарського краю виникла масштабна пожежа. Росіяни заявили про атаку українських дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.
За даними оперштабу краї, у гасінні задіяно чотири розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівці Головного управління МНС РФ у Краснодарському краї.
Росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок атаки немає.
Що передувало?
15 березня у передмісті Тихорецька у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території нафтобази після падіння уламків безпілотника.
Також у Тихорецькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення огляду території фахівцями.
- Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".
- Згодом Генштаб підтвердив, що уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ".
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