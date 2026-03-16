Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтобазі. ВIДЕО

У ніч проти 16 березня у Лабінську Краснодарського краю виникла масштабна пожежа. Росіяни заявили про атаку українських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

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За даними оперштабу краї, у гасінні задіяно чотири розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівці Головного управління МНС РФ у Краснодарському краї.

Росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Що передувало?

15 березня у передмісті Тихорецька у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території нафтобази після падіння уламків безпілотника.

Також у Тихорецькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення огляду території фахівцями.

Раніше повідомлялося про вибухи у Краснодарському краї, дрони вдарили по НПЗ та порту "Кавказ".

Згодом Генштаб підтвердив, що уражено Афіпський НПЗ та інфраструктуру порту "Кавказ".

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