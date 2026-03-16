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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Краснодарський край: пожежа на нафтобазі. ВIДЕО

У ніч проти 16 березня у Лабінську Краснодарського краю виникла масштабна пожежа. Росіяни заявили про атаку українських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські ЗМІ.

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За даними оперштабу краї, у гасінні задіяно чотири розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівці Головного управління МНС РФ у Краснодарському краї.

Росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Що передувало?

15 березня у передмісті Тихорецька у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на території нафтобази після падіння уламків безпілотника. 

Також у Тихорецькому районі фрагменти БпЛА пошкодили дві високовольтні лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення огляду території фахівцями.

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дрони (8499) Удари по РФ (1053) Краснодарський край РФ (80)
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Топ коментарі
+12
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
А осьі перша, добра, новина.
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16.03.2026 07:25 Відповісти
+8
"Курочка па зёрнышку клюёт - да сыта бывает...". Так ваше прислів' кацапе, звучить? Сьогодні один "бензобак", вчора, позавчора... І так уже п"ятий рік... Твої ж "единаплеменники", їх, як "пирожки", не печуть... Один фундамент , мінімум, тиждень треба відновлювать. А потім завозить метал, зварювать корпус, підводить комунікації... Місяць колупатимуться... А за місяць ми ще, мінімум, ТРИДЦЯТЬ "бензобаків", спалимо...
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16.03.2026 07:34 Відповісти
+6
Чудово. Перед посівню. Росіяни вже збільшили імпорт продовольства на 15 і зменшили експорт на 5. Побільше палаючих нафтобаз і російська житниця закриється.
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16.03.2026 07:28 Відповісти

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