Дроны атаковали Краснодарский край: пожар на нефтебазе. ВИДЕО
В ночь на 16 марта в Лабинске Краснодарского края произошел крупный пожар. Россияне заявили о нападении украинских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.
По данным оперштаба края, в тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты Главного управления МЧС РФ в Краснодарском крае.
Россияне утверждают, что пострадавших в результате атаки нет.
Что предшествовало?
15 марта в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника.
Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.
- Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".
- Впоследствии Генштаб подтвердил, что были поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".
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