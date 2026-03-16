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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Краснодарский край: пожар на нефтебазе. ВИДЕО

В ночь на 16 марта в Лабинске Краснодарского края произошел крупный пожар. Россияне заявили о нападении украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

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По данным оперштаба края, в тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты Главного управления МЧС РФ в Краснодарском крае.

Россияне утверждают, что пострадавших в результате атаки нет.

Что предшествовало?

15 марта в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника. 

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.

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дроны (7421) Удары по РФ (1045) Краснодарский край РФ (80)
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Топ комментарии
+12
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
А осьі перша, добра, новина.
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16.03.2026 07:25 Ответить
+8
"Курочка па зёрнышку клюёт - да сыта бывает...". Так ваше прислів' кацапе, звучить? Сьогодні один "бензобак", вчора, позавчора... І так уже п"ятий рік... Твої ж "единаплеменники", їх, як "пирожки", не печуть... Один фундамент , мінімум, тиждень треба відновлювать. А потім завозить метал, зварювать корпус, підводить комунікації... Місяць колупатимуться... А за місяць ми ще, мінімум, ТРИДЦЯТЬ "бензобаків", спалимо...
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16.03.2026 07:34 Ответить
+6
Чудово. Перед посівню. Росіяни вже збільшили імпорт продовольства на 15 і зменшили експорт на 5. Побільше палаючих нафтобаз і російська житниця закриється.
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16.03.2026 07:28 Ответить

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