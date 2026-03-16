Дроны атаковали Краснодарский край: пожар на нефтебазе. ВИДЕО

В ночь на 16 марта в Лабинске Краснодарского края произошел крупный пожар. Россияне заявили о нападении украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

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По данным оперштаба края, в тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты Главного управления МЧС РФ в Краснодарском крае.

Россияне утверждают, что пострадавших в результате атаки нет.

Что предшествовало?

15 марта в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае РФ произошел пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника.

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами.

Ранее сообщалось о взрывах в Краснодарском крае, дроны нанесли удары по НПЗ и порту "Кавказ".

Впоследствии Генштаб подтвердил, что были поражены Афипский НПЗ и инфраструктура порта "Кавказ".

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