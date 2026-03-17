Третій день поспіль: у Москві заявили про чергову атаку БпЛА

Третій день поспіль Москва зазнає атак дронів. У ніч на 17 березня ППО збили 40 безпілотників на підльоті до столиці, загалом за минулу ніч – 206 дронів по регіонах РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що засоби ППО в ніч на 17 березня відбили атаки 40 безпілотників, що летіли на Москву

Які об'єкти могли стати цілями дронів і над якими районами Московської області їх було збито, у повідомленнях не вказується.

Регулярні повідомлення про збиті дрони почали з'являтися в соцмережах Собяніна з 14 березня. За його словами, з 14 по 16 березня сили ППО знищили безпосередньо на підльоті до Москви і на другому рубежі у напрямку до Москви близько 250 БПЛА. Державне агентство ТАСС також зазначило, що атаки БПЛА на Москву останніми днями стали найбільшими за рік.

Міноборони Росії заявило про знищення понад 200 українських безпілотників за ніч

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на вівторок засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили 206 українських БпЛА.

Згідно із заявою відомства, найбільшу кількість безпілотників - 62 - збито над Брянською областю. Ще 43 дрони, за даними міністерства, знищено над Московським регіоном, з них 40, як стверджується, прямували в бік Москви.

Над Краснодарським краєм, за інформацією відомства, перехоплено 28 безпілотників, над анексованим Кримом - 18, над Смоленською областю - 12.

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Ще 12 безпілотників, як заявили в міністерстві, знищено над Азовським морем. Дев'ять дронів збито над Калузькою областю, вісім — над Бєлгородською, шість — над Ростовською.

Також повідомляється про чотири безпілотники, збиті над Ленінградською областю, три — над Астраханською та один — над Республікою Адигея.

Що передувало?

Російські телеграм-канали повідомили про потужні вибухи у Новгородській області та Краснодарському краю.

Старій Руссі (Новгородська область) вночі безпілотники атакували 123-й авіаційний ремонтний завод.

У Слов'янському районі Краснодарського краю пролунало близько 10 вибухів. За даними росЗМІ, ППО намагалася знешкодити українські дрони-камікадзе. Під атакою міг перебувати нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.

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