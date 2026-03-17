Третий день подряд: в Москве заявили об очередной атаке БПЛА
Третий день подряд Москва подвергается атакам дронов. В ночь на 17 марта ПВО сбила 40 беспилотников, приближавшихся к столице; всего за прошедшую ночь - 206 дронов в регионах РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО в ночь на 17 марта отразили атаки 40 беспилотников, летевших на Москву
Какие объекты могли стать целями дронов и над какими районами Московской области их сбили, в сообщениях не указывается.
Регулярные сообщения о сбитых дронах начали появляться в соцсетях Собянина с 14 марта. По его словам, с 14 по 16 марта силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже в направлении Москвы около 250 БПЛА. Государственное агентство ТАСС также отметило, что атаки БПЛА на Москву в последние дни стали самыми масштабными за год.
Минобороны России заявило об уничтожении более 200 украинских беспилотников за ночь
Министерство обороны России заявило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 206 украинских БПЛА.
Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество беспилотников - 62 - сбито над Брянской областью. Еще 43 дрона, по данным министерства, уничтожены над Московским регионом, из них 40, как утверждается, направлялись в сторону Москвы.
Над Краснодарским краем, по информации ведомства, перехвачено 28 беспилотников, над аннексированным Крымом - 18, над Смоленской областью - 12.
Еще 12 беспилотников, как заявили в министерстве, уничтожены над Азовским морем. Девять дронов сбиты над Калужской областью, восемь - над Белгородской, шесть - над Ростовской.
Также сообщается о четырех беспилотниках, сбитых над Ленинградской областью, трех - над Астраханской и одном - над Республикой Адыгея.
Что предшествовало?
Российские телеграм-каналы сообщили о мощных взрывах в Новгородской области и Краснодарском крае.
В Старой Руси (Новгородская область) ночью беспилотники атаковали 123-й авиационный ремонтный завод.
В Славянском районе Краснодарского края прогремело около 10 взрывов. По данным российских СМИ, ПВО пыталась сбить украинские дроны-камикадзе. Под ударом мог находиться нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
Головне спамити їх кількістю.
Це до того що в нас повинно бути більше дронів чим засобів ппо у орків.
І тоді ми влучимо дроном в кремль. А може навіть і двума дронами.
Ракет -перехоплювачів на рік виготовляють 600 шт, а шахедів за два дні стільки ж.
Війна з іраном показує що важлива кількість і дешевізна, американське ППО за три тиждні майже вичерпалося.
Як що ми будем спамити дешевими виробами рабсиянське ППО, вони теж будуть невстигати виробляти засоби протидії, колись усі запаси кінчаться.
Якщо комбінована атака - то це інша справа. Але ж летять одні дрони, мішені для тренувань орків.
Гроші на бочку.