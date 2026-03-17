Новости Атака дронов на регионы РФ
1 648 26

Третий день подряд: в Москве заявили об очередной атаке БПЛА

Москва под обстрелом дронов: ПВО РФ отражает массированные атаки

Третий день подряд Москва подвергается атакам дронов. В ночь на 17 марта ПВО сбила 40 беспилотников, приближавшихся к столице; всего за прошедшую ночь - 206 дронов в регионах РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО в ночь на 17 марта отразили атаки 40 беспилотников, летевших на Москву 

Какие объекты могли стать целями дронов и над какими районами Московской области их сбили, в сообщениях не указывается.

Регулярные сообщения о сбитых дронах начали появляться в соцсетях Собянина с 14 марта. По его словам, с 14 по 16 марта силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже в направлении Москвы около 250 БПЛА. Государственное агентство ТАСС также отметило, что атаки БПЛА на Москву в последние дни стали самыми масштабными за год.

Минобороны России заявило об уничтожении более 200 украинских беспилотников за ночь

Министерство обороны России заявило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 206 украинских БПЛА.

Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество беспилотников - 62 - сбито над Брянской областью. Еще 43 дрона, по данным министерства, уничтожены над Московским регионом, из них 40, как утверждается, направлялись в сторону Москвы.

Над Краснодарским краем, по информации ведомства, перехвачено 28 беспилотников, над аннексированным Крымом - 18, над Смоленской областью - 12.

Еще 12 беспилотников, как заявили в министерстве, уничтожены над Азовским морем. Девять дронов сбиты над Калужской областью, восемь - над Белгородской, шесть - над Ростовской.

Также сообщается о четырех беспилотниках, сбитых над Ленинградской областью, трех - над Астраханской и одном - над Республикой Адыгея.

Что предшествовало?

Российские телеграм-каналы сообщили о мощных взрывах в Новгородской области и Краснодарском крае.

В Старой Руси (Новгородская область) ночью беспилотники атаковали 123-й авиационный ремонтный завод.

В Славянском районе Краснодарского края прогремело около 10 взрывов. По данным российских СМИ, ПВО пыталась сбить украинские дроны-камикадзе. Под ударом мог находиться нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

Нормальне прощупування ппо мокши. Далі буде веселіше.
17.03.2026 08:33
17.03.2026 08:33 Ответить
За раз не проб'єш. А на десятий раз, коли виснажиться боєзапас усе може бути.
Головне спамити їх кількістю.
17.03.2026 08:40 Ответить
Чого це бидло, це МРІЯ кожного українця.
17.03.2026 08:41
17.03.2026 08:41 Ответить
17.03.2026 08:33
Догуя там ППО коло москви - хер проб"єш
17.03.2026 08:35
Чого це бидло, це МРІЯ кожного українця.
17.03.2026 08:41
17.03.2026 08:51
Атаки на мацкву повинні летіти кожного божого дня та ночі! Кацапам тревожно, робота аеропортів паралізована, ППО виснажуєтьця. Он вже навколо кремля пересувні вогняні групи всюди, навід на мавзолеї. ***** десь піл корягою в бункері, наповнює трєвожниє чемоданчики, а все це Є добре! 😁
17.03.2026 08:57
17.03.2026 08:40
Поки товстий худне - худий здохне.
Це до того що в нас повинно бути більше дронів чим засобів ппо у орків.
І тоді ми влучимо дроном в кремль. А може навіть і двума дронами.
17.03.2026 08:52
Необов'язково у якості спама посилати щось дійсно вражаюче, достатньо дешевих з гівна і палок, як гербери, те що просто кудись летить.
17.03.2026 08:56
Холості дрони робити набагато дешевше, легче і швидше ніж ракети до ПВО.
17.03.2026 09:15
Та ви що? Ніколи не знав. Холості - вони без крил, двигунів, без палива і навігації?
17.03.2026 09:33
Так!, будемо спамити їх кількістю. А на фронтові дрони клянчити гроші у друзів, головне, щоб вам, квартальним телеглядачам подобалося шоу. Один такий тупий наліт на москву - дрони на місяць для бригади.
17.03.2026 09:00
Чому американці при усій їх технологічній перевазі нічого не можуть зробити з шахедами, бо шахед коштує 50 тис, а ракета на Петріот 4 млн.
Ракет -перехоплювачів на рік виготовляють 600 шт, а шахедів за два дні стільки ж.
Війна з іраном показує що важлива кількість і дешевізна, американське ППО за три тиждні майже вичерпалося.
Як що ми будем спамити дешевими виробами рабсиянське ППО, вони теж будуть невстигати виробляти засоби протидії, колись усі запаси кінчаться.
17.03.2026 09:10
якщо б на фронті дронів було б достатньо, то грайтесь з піар нальотами на москву скільки хочете, але нам кажуть, грошей мало, дронів на всіх не вистачає, і кожну ніч летять в нікуди десятки мільйонів. І шахед коштує дороще 100к
17.03.2026 09:32
Пробивається аж бігом. Ну от не існує сьогодні системи ППО яка здатна збити все при масованій атаці. Таку атаку ми на москву ще не робили. Імітуючи атаки ми утримує значну кількість ППО ********** в москві, що дозволяє нам на вибір гатити по регіонам знищуючи склади, військові обєкти та НПЗ.
17.03.2026 08:45
Набагато ефективніше бити по місцях виготовлення Шахедів - по складах - по селітровому заводику
17.03.2026 08:53
Виснажують його таким чином.
17.03.2026 08:55
Шоб висушити їх ППО - потрібно шоб хором залетіло до 1000 дронів - мабуть ми ше не спроможні
17.03.2026 09:00
І на фіга нам це зараз коли маса цілей доступні?
17.03.2026 09:24
Розвідують ппо,шо, де, як.. Як раз під випробування новітніх fp9
17.03.2026 08:40
Навіщо? ППО мобільне.
Якщо комбінована атака - то це інша справа. Але ж летять одні дрони, мішені для тренувань орків.
17.03.2026 09:39
мАцква, нє дрємать!
17.03.2026 08:42
покажіть хоч одне відео з москви
17.03.2026 08:44
Вова сказав - будем бамбіть маскву - Вова сделав.
17.03.2026 08:53
один хрін ничого не долетіло.....зелені телепні просто крадуть гроші...
17.03.2026 09:30
Факт запуску дрона, його збиття орками є? Є.
Гроші на бочку.
17.03.2026 09:36
 
 